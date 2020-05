Oldřich Rambousek: Sergej Lavrov pokuřuje doutník a směje se českým politikům

Těch provokací vůči Ruské federaci už tu ze strany českých politiků bylo, a co! Dnes se ti pitomci bojí sami sebe a zalézají pod gauč jak malí kluci, když sousedovi rozbijí okno. Hřib, Kolář, Novotný, Štětina a bezesporu také odborník na zahraniční politiku Petříček mají už na trenkách pořádné škrtátko. Co však mohou tito političtí žebráci Rusku udělat?

reklama

Řeporyjská armáda generalissima Novotného i kdyby se s Vlasovci a Banderovci vydali směrem k Rusku, tak daleko nedojdou, neb by svého vykrmeného pašíka Novotného daleko nedonesli. Hřib s Kolářem mají nejvíc odvahy doma za pecí, a když něco, tak se schovají za policejní ochranku, placenou daňovými poplatníky. Toho se má Lavrov a Rusko leknout? Ba ne, vážení, bát bychom se měli především my Češi a s námi i zbytek Evropy, ale ne Ruska, nýbrž vlastní hlouposti.

Není však nutné bát se Ruska. Rusko nepotřebuje ani Česko ani Evropu. Rusko si v drtivé většině záležitostí vystačí úplně samo. Spousta vysokoškolsky vzdělaných lidí vykřikuje, že Rusko chce válku, že nebezpečí jde z východu, viz pan Štětina, Kolář, generál Pavel a mnoho dalších. Nic na to nedejte, protože tato tvrzení jsou dobře zaplacená a nejedná se o nic jiného, než o goebbelsovskou propagandu. Jsou to stejné kraviny, jako ty o ricinovém vrahovi, poslaném z Ruska na ty naše blbečky. S ricinem by se mohl Kolář tak akorát pořádně pos**t. Nicméně tato informace přišla údajně z časopisu Respekt pana Bakaly, což je dozajista velmi kvalitní informační zdroj, a je tedy potřeba mu věřit jako panu Bakalovi, když tvrdil, jak povznese OKD a jak se v něm lidé budou mít dobře. Pan Bakala přeci nelže a OKD bylo povzneseno. Dokonce vlastní super tunel, a to každý nemá. Dost možná, že Sergej Lavrov zatelefonoval panu Bakalovi, aby ho informoval předem o vyslání ricinového vraha, ale pan Bakala zřejmě nepochopil při své inteligenci, že jde o vraha zácpy, kterou údajně pan Kolář trpí.

No, dosti zlehčování. Myslím, že je pod úroveň Ruska, aby se zabývalo mentálním průjmem shora jmenovaných českých politiků. Je úplně trapné tvrdit, že Rusko kohosi poslalo, aby zajistil jejich likvidaci, a byl bych docela rád, aby ti, co takovou kravinu pouštějí do mediálního prostoru, vysvětlili, kde k takovým informacím přišli. Dle mých informací jde o záměrnou informační bublinu, která má poškozovat vládu a zviditelnit takzvaný demoblok, který prokázal svou totální neschopnost při koronavirové hysterii. Ne že by vláda dělala všechno skvěle, to zas ne, ale situaci prostě zvládla, přestože v takové situaci nikdy nebyla a neměla s ní žádnou zkušenost. Opozice se zmohla jen na kritiku všeho a mediální štvanici na Babiše. Sám za sebe musím říct, že takto trapná opozice u nás nebyla od roku 1989. Jak se tedy mají ti ubozí takzvaní demokrati zviditelnit? V takové situaci je každá rada drahá, protože občané se soustředili především na vládu a její kroky. Nějaký Fiala, Stanjura, Kalousek či Bartoš se dostali na okraj zájmu, a tak byl zneužit Koněv k falešné propagaci demobloku. Vy demoblokaři jste prokázali, že jste taková hovada, že se nestydíte překrucovat historii a nalhávat lidem nesmysly. Je opravdu už nejvyšší čas, abyste konečně táhli do pr***e a vzali si sebou i hnědou košili Mináře a poťachance typu Daniely Kolářové, Mádla či Issové, neboť to horší nás ještě čeká a žádné víření bubnů, které Issová předvádí v reklamě, nám nepomůže.

Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 6% Nevěřím 94% hlasovalo: 15371 lidí

Samozřejmě, že jsem pro, aby byli potrestáni všichni ti, kdož se neštítili tak proradně Koněva strhnout či nechali nainstalovat pamětní desku vlasovským vrahounům. Nicméně s nimi by si to měl vyřídit český národ, a to hodně rychle, neboť čím déle budeme otálet, tím hůře. Oni totiž ti shora jmenovaní zásadním způsobem poškodili mezinárodní vztahy České republiky s Ruskou federací, a to i přesto, že k takovým záležitostem nemají mandát. Velmi mě mrzí, že v nezasáhla vláda, i když to není úplně přímo její kompetence z hlediska právního. Je však kompetencí vlády, aby zajišťovala korektní mezinárodní vztahy České republiky, neboť jsou pro nás otázkou bytí a nebytí v kontextu naší brutální ekonomické, potravinové, obranné a politické závislosti. Dělat v těchto věcech mrtvého brouka je velmi nebezpečné a je nutno si uvědomit, že Rusko nejenže potřebujeme, ale budeme ještě hodně potřebovat, a také by se nám klidně mohlo stát, že se na nás Rusko vyprdne.

Zlobím se sám na sebe, že se vyplňují mé predikce, a ti, kdož pravidelně čtou mé články, mohou potvrdit, že tomu tak skutečně je. Velké potíže ekonomického rázu jsem předpokládal již před zhruba dvěma lety, přestože v té době ekonomiky stoupaly. Dokonce i rok mi sedl přesně. Vím však, že to nejhorší ještě přijde. Budeme moc rádi, když se s nezaměstnaností udržíme do deseti procent, ale velmi zlé bude i to, že bude nedostatek potravin a budou drahé. Sami jste si jistě všimli, jak ceny rychle stoupají, a to není zdaleka konec. Bohužel nejhorší je ta naše potravinová závislost. Bez dovozů potravin budeme, a řeknu to natvrdo, v pr**li. Budeme moc rádi, když nás někdo podrží, ale Německo ani Amerika to nebudou, neb ti si to, co potřebují, nechají výhradně jen pro sebe. Tak to bylo při každé krizi a spoléhat na EU a mezinárodní dohody? Nesmysl. Budeme skutečně moc rádi, když nás Rusko nenechá vymáchat. Uvědomte si proto, prosím, že ti Kolářové, Hřibové, Novotní a další škodí celé naší zemi a všem lidem. Nyní je skutečně vhodná doba projevit svou loajalitu správným směrem.

Vbrzku sklidíme plody naší vlastní hlouposti, kdy jsme dovolili rozvrácení řízené zemědělské politiky, likvidaci JZD a státních statků. Dostaneme pěkně přes držku, že jsme věřili Havlovi a jeho kámošům, neúspěšným komunistům, z nichž se stali chartisté. Zaplatíme za naši nadutost, když jsme věřili Klausi staršímu, že neviditelná ruka trhu vše srovná. Nic nesrovná a pociťujeme to již dnes, přičemž počet obyvatel je u nás prakticky stále stejný a územní rozloha ČR se nezměnila. Jak to ti komunisti, sakra, dělali, že jsme v základních potravinách byli soběstační, a ještě jsme dokázali živit početnou sovětskou armádu na našem území? Inu, ono se jinak hospodařilo, víme? Žádný kretén by za komunistů nedostal ani povolení ke stavbě nějakých solárů na orné půdě. Ona totiž ta obyčejná půda je základním kamenem obživy národa. Podívejte se dnes, co páni kapitalisté činí s půdou! Není se pak čemu divit, že i ty blbé brambory se staly luxusním zbožím. No a dokud budeme držet hubu, tak nám nezbývá nic jiného, než platit, platit a zase platit.

Pro shora uvedené bych byl velice rád, abychom všichni vážili svá slova k Rusku a v některých ohledech přehodnotili své postoje. Je nutno pochopit, že Rusko není Sovětský svaz. Ostatně my už také nejsme Československo. Jsem přesvědčen, že pokud malé národy chtějí přežít, a především ty Slovanské, tak je nezbytné spolupracovat s Ruskem.

Psali jsme: Oldřich Rambousek: To šíření paniky mezi lidmi je obtěžující. Běžte s tím už k šípku Oldřich Rambousek: Děláme si z Ruska zcela zbytečně nepřítele. Chybí nám racionalita a faktická znalost historie Oldřich Rambousek: Čím méně vzdělaný člověk, tím větší možnost manipulace Oldřich Rambousek: Kolář. I to jméno zní blbě a nehodí se ani jako nadávka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.