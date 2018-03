P. C. Roberts: Muellerova knížečka komických obvinění ohrožuje všechny

Z davu neinformovaných a zkorumpovaných lidí neustále slyšíme, že existují „jasné důkazy“ o tom, že se Rusko vlámalo do amerických prezidentských voleb. Slyšíme to z Atlantické rady, vyjadřující názory vojenskobezpečnostního komplexu, slyšíme to z úst blouznivců britské Labour Party, slyšíme to ze CNN, MSNBC, NPR i FOX News a čteme to též v tiskovinách Washington Post i New York Times.

Čteme to a slyšíme to zkrátka odevšad. Pravda o tomto vymyšleném obvinění je žurnalistům sice k dispozici, ale nikdo o ní nereferuje. Web, který ji zveřejnil, uvádí fakta, shromážděná o aféře Russiagate Davidem Stockmanem. Co se z nich dovídáme?

Například to, že dokonce i zástupce generálního prokurátora Rod Rosenstein, když předčítal Muellerovo obvinění 13 Rusů, vmísil do svého projevu zrnko pravdy, když řekl: „Toto obvinění neobsahuje žádný výrok o tom, že by účastníkem této nelegální činnosti byl kterýkoli Američan. A neobsahuje ani žádný výrok o tom, že by sledované jednání mohlo změnit výsledek amerických prezidentských voleb 2016“.

Rosenstein dále přečetl, že podezřelí jsou nevinní, dokud jim vinu neprokáže soud. Který se samozřejmě nebude konat, protože USA postrádají soudní pravomoc k projednávaní případu obviněných Rusů.

Zdalipak takto referovali o celém případu i američtí politikové či americké presstitutky? Samozřejmě, že ne!

Muellerovo komické obvinění, sepsané na 37 stránkách, je naopak médií předkládáno veřejnosti jako důkaz, že Rusové do voleb skutečně zasáhli – a tak zcela úmyslně klamou sdělovací prostředky veřejnost jak doma, tak i v zahraničí. Korupční americká média a politický systém tak zkrátka a dobře proměnily neprokázaná Muellerova obvinění v důkaz viny. Ke kterémužto výkladu dopomohl i sám Rosenstein, když ona Muellerova slova o tom, že jeho obvinění nepodporuje tvrzení Russiagate o tajné dohodě Trump-Putin, si nechal až na samý konec své tiskové konference, kdy už pozornost účastníků byla rozptýlena očekáváním dalšího programu.

A hlavně: Rosenstein nesdělil účastníkům tiskové konference, že hlavní materie, z níž Mueller své obvinění vyrobil, je soukromý ruský internetový marketingový systém, jehož smyslem je vydělávat peníze a nikoliv ovlivňovat americké prezidentské volby. A když už Mueller ve své zprávě uvedl, že že činnost 13 obviněných Rusů neměla s ukradením voleb co dělat, přešly presstitutky velkoryse i to, z čeho byli vlastně obviněni. Ale pro informaci naší uveďme, že je Mueller obvinil z pokusu porušit americké zákony o vízech, z podvodného užití telefonních karet a emailových a bankovních účtů. Tedy ze zločinů, které i kdyby byly skutečně spáchány, nemají s volebním výsledkem a tedy s Russiagate absolutně co dělat.

Ovšem média hudou jinak, a o nelegálních činech Rusů mluví jako o čemsi, podobném spiknutí, jehož cílem bylo vlámat se do prezidentských voleb.

Jak se však i v Muellerově obvinění uvádí, spiknutí s cílem podvést USA začalo prý už v roce 2014, a tedy ještě předtím, než bylo známo, že jedním z prezidentských kandidátů bude Trump. Takže kdo asi byl oním neznámým kandidátem, který měl mít z domnělého ruského zásahu do prezidentských voleb prospěch? A proč by, prokrista, zasahovali Rusové do amerických voleb, když netušili, kdo se prezidentskými kandidáty stane?

To se ovšem ptám já. Mueller a ani americká média si tu otázku zřejmě nepoložili. K čemuž se pojí otázka další: proč je všechem americký t isk a vůbec všecha média, většina Kogresu, celý vojenskobezpečnostní komplex a dokonce i film Disneyova studia Jeho dvojitý život tak tvrdošíjně upnuta na snahu dělat z Ruska hrozbu? Disneyho film končí těmito slovy, rozprostřenými po celé ploše obrazovky: Ruští agenti jsou tvými sousedy, tvými spolupracovníky, tvými přáteli. Ruští agenti nejsou jen pod tvým můžkem, ale i na něm – s tebou.

Samozřejmě, víme už dlouho, že vojenskobezpečnostní komplex vlastní média. Teď však víme i to, že vlastní i Hollywood.

Trumpovo prezidentství pochopili oligarchové - pro jeho oslabenou pozici - jako nejideálnější čas k získání kontroly nad veškerými informacemi v USA. A tak, pokud já mohu soudit, nemá dnes většina mladých Američanů pojem o tom, o co se to dnes doma i ve světě vlastně hraje. A většina z nich si už nikdy neuvědomí, že jejich realitou už nejsou fakta, ale řízená vysvětlení.

Takže se už nikdy nedoví pravdu. O ničem.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

autor: PV