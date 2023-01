Pavel Foltán: Koleda koleda štěpáni, aneb Hrnečku dost

reklama

Inu, ti politici a „politici“ z obsahu toho článku, „to je vskutku hvězdná rota elitářů“ – jak to už kdosi z vox populi stihl aktuálně charakterizovat. A ten postřeh s tou charakteristikou by leckdo leckde mohl považovat za velmi přesný a výstižný. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5224 lidí

Nicméně, ne dosti na tom. Jiný web (podle ohlasů z vox populi podstatně serióznější a důvěryhodnější, tedy alespoň zatím) přinesl zajímavou informaci ze sfér legislativní kreativy – pod titulkem „Poslanci by mohli projednat návrh na zrušení nadbytečných právních předpisů“. Prý jde o vládní návrh. A helemese – a že zrovna teď a tady, a že zrovna od nich – ozývají se ohlasy z vox populi – a opět zcela po právu a logicky. Leckdo leckde by si o nich mohl pomyslet, že už se v tom sami nevyznají, a že jsou jako ta sopka, co slovy virtuálního klasika „svou činností zasypala sama sebe“. No a tak by jim k tomu třebas i ten kdokoli kdekoli mohl připomenout, že třeba já jim to už asi tak 33 let říkám dnes a denně, ale oni furt nic, a tak teda „komu není vzájemné rady, tomu není hospodářské pomoci“ – ani jiné, lidové, občanské, politické, atd.

Nicméně – ještě k té jejich iniciativě zrovna teď a tady – někdo někde (a asi by nebyl sám) by mohl položit i logickou otázku, jestli tahle jejich akcička není náhodou taková záminky, aby se jedním vrzem daly zrušit (anebo aspoň osekat) zákony, co jim vadí, a to včetně těch, co jsou součástí ústavního pořádku, např. Listina základních práv a svobod, či sama Ústava, anebo volební zákony, atd., přičemž by mohla být položena i další logicky související a stejně zásadní otázka, jestli ta jejich akcička není jen další kulisa k zastření toho, aby si rychle prosadili jakoby tu „zákonnou“ legalizaci zvacích dopisů a „smluv“ k pobytu cizích vojsk na území ČR a k dalším formám omezení (až totální ztráty) suverenity, svobody, práv a oprávněných zájmů našeho lidu a našich národů – žijících zatím ještě (a kdo ví, možná už v iluzorní) naději, že ČR je právní a demokratický stát. I tohle je dost hustá koleda koleda štěpáni. A jelikož ti novodobí štěpáni si už sami ani vespolek nevědí rady s tím, co si nechali přerůst přes hlavu, a co si za těch 33 let sami navařili (případně dovařili, dopepřili, dochutili a lidu i národu znechutili), tak teď už jen zmateně pobíhají kolem plotny a zoufale křičí „hrnečku dost hrnečku dost“ – jak docela reálně vystihl opět vox populi. Inu, zavařili si to sami sobě. Ale bohužel i nám. Tož tak. Co s tím? Nechá si to tenhle národ a tenhle lid líbit až do nekonečna?

Kdyby tu teď byl mluvčí národa, miláček lidu, a Mistr Jan Hus naší doby, můj přítel (a spolupracovník svého času) Karel Kryl, ten by vás všechny („chlapci a děvčata, co spolu mluvíte“) hnal štandopéde hodně daleko – a nepochybně víte i jakým krokem.

