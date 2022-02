Pavel Foltán: Priglpatent a co dál…?

Pro ty, co nejsou v obraze: Prigl znamená v Brně přehrada (tedy řekněme Kníničská přehrada, nebo jiná, ale to nechme brňákům a okolním = my si asi vystačíme i s tím priglem). A proč vlastně Prigl a ne prygl, anebo jinak? Inu, z němčiny – insajdři vědí, že Brno bylo po jistou dobu většinově poněmčené. Ale už není. Už je kurňa poněkud moravské, a to ještě kdo ví, jestli – totiž Brno je brněnské – kapišto?!? Tož – bylo by záhodno. Štatl je štatl.

A kdo i přesto, že jsem to už mockrát porůznu všude možně i nemožně psal, tak i tak stále ještě neví proč prigl (a ne prygl – nicméně i tak všelijak), ten ať zví, že jde zase jako v Brně už obvykle o poštatlovaný germanismus. Totiž za tzv. První republiky, tj. za toho „tatíčka“ Masaryka byla v Brně i v okolí veliká nezaměstnanost a nikdo z těch tehdejších mocných (asi tak, jako i dneska) neměl kajne ánung, co si počít jak s tou stávající armádou nezaměstnaných, tak stejně i s tou další, co jí každoročně chrlí ty university a další vysoké školy v Brně a v okolí. No a tak si řekli, že když to šlo už ve středověku za vlády císaře a krále Karla IV., tak proč by to nešlo i teď a tady. A tak po vzoru středověku začali ve 20. letech minulého století stavět „hladovou zeď“ a to s krycím jménem „Kníničská přehrada“. A na této stavbě programově zaměstnávali studenty z těch universit a vysokých škol v Brně, co by po absolutoriu neměli v celém tehdejším demokratickém Československu do čeho píchnout. A tak na té stavbě té brněnské přehrady masově zaměstnávali ty vysokoškoláky a další nezaměstnané.

No a ten „Priglpatent“ byl takový nepsaný zákon pro udržení kázně na té stavbě, co i tak byla jak politicky, tak i sociálně, sociálně psychologicky i sociologicky neudržitelná – už tehdy – natožpak i dneska (jakákoliv její obdoba). Ten tehdejší „priglpatent“ měl těm tehdejším polírům na té stavbě té přehrady zjednat a zaručit nadvládu nad těmi studenty a posléze i absolventy (čili nad tou brněnskou a okolní inteligencí) kázeň a pořádek na té jejich stavbě. Logicky. No a ta tehdejší demokratická reprezentace jak v tom tehdejším Brně, tak i v té tehdejší vládě, si to neuměla zajistit jinak, nežli ve formě fyzických trestů – a proto (a tedy i odtud) se traduje ten termín priglpatent a potažmo i Prigl (coby zlidovělé krycí jméno pro tu Kníničskou alias pro tu brněnskou přehradu).

A proč „prigl“? Protože ten priglpatent umožňoval použití fyzických a tedy tělesných trestů. Prostě mlácení lidí. Mlácení inteligence. I té, co zrovna vstupuje z universitních škamen do praxe okolního světa a každodenního života v té okázalé a do okolí mediálně politicky deklarované demokracie … Inu, časy se mění, ale ty časy se i nemění. Jak kdy, a jak kde, a jak pro koho. Že?!? V šedesátých letech minulého století Husák a spol. si prosadili silou podobný priglpatent – alias pendrekový zákon. A tak – najdi pět rozdílů ve srovnání s tím „aktuálním“ kovidpriglpatentem – jak tomu už přezdívá vox populi.

Fiala by to jakožto „brňák“ pedagog, politolog, sociolog, atd., a před časem i papaláš Masarykovy university (sic!) v Brně zcela nepochybně měl znát a respektovat. Ale…

No, a komu by to třeba i „něco“ připomínalo, no tak ten ať si to pozorně přebere sám.

Tak třeba tudy, anebo jinudy ad libitum - Slowhowský blues:

