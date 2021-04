Pavel Foltán: Vox populi - Četka jako generátor chyb?

reklama

V té své veřejné funkci v té Radě ČTK jsem (coby její člen) už 3 roky a něco. Čili pro mne – veterána mediální regulace – dost na to, abych byl už dávno přesně v obraze, a to i v tom, co jiní ještě nevidí, a někteří možná dávno, ale i aktuálně, i akutně vidět nechtějí (no a poslední dobou čím dál, tím víc a urputněji) a „kdožvíproč“. A štve je, že ten Foltán to vidí a dokonce o tom i mluví. No toto! Ano – je to můj kód, je to moje technologie, je to moje zásada, můj zvyk už dlouhou řadu desetiletí říkat věci tak, jak jsou. Bez pardónu. Padni komu padni. Takže i v té Radě ČTK to dělám stejně, jak jsem to spoustu let dělal i v jiných radách & okolí a kdekoliv a kdykoliv jinde. Vždycky a všude. Takže i tady už přes 3 roky (a mimo mnohé jiné faktické a další výhrady) a stále dokola – jakoby hrachem o zeď – říkám, že ne všechno ani v tom zpravodajství té ČTK není tak zlaté a ideální, jak se to navenek prezentuje (motoricko automaticky) po těch předchozích 30 let. A leckomu leckde by se asi mohlo zdát, že je to tam v té Četce v ledasčems dost podobné / stejné / atd., jak to bylo od počátku let 70. až do konce 80. let – inu, vox populi má výsostný nárok na svůj názor – a kdo má jiný, tak ten ať zkusí ten hlas lidu přesvědčit o té své pravdě. Na to má taky nárok – a jistě mu to nikdo z demokratů (v demokratickém právním státě) nebude jakkoliv znemožňovat, že? Nebo snad bude? Zkusí někdo omezit základní občanské právo na svobodný vlastní názor? Půjde někdo proti ústavnímu pořádku? Uvidíme (do voleb je půl roku).

Takže in medias res: Ten hlas toho lidu se ozval k jedné zprávě, co Četka vydala ve středu 14. dubna 2021 zhruba ve 12:15 hodin – a podle toho hlasu – ve stylu „hlavně rychle, i když blbě“ – což je zejména ve zpravodajství (a nota bene v monopolním) cosi jako Achillova pata fatálních rozměrů a následných důsledků. Stalo se. A tato zpráva byla o jednom soudním řízení, které se ve středu dopoledne konalo v síni jednoho pražského soudu. A tuto zprávu vydala ČTK pod tímto titulkem „RRTV musí doplatit milióny korun odvolaným radním, potvrdil soud“. No a tady začíná onen stav, co ve sféře vox populi obratem vyvolal i jeden z těch ohlasů: „Četka jako generátor chyb a omylů? Možná i nenáhodných omylů?“ Inu, je to hlas lidu, a názor evidentně oprávněný.

Pojďme na to (zájem veřejnosti si to zaslouží – nejen ze zákona – a navíc vox populi – vox dei) a bude to šňůra perel jedna za druhou, jak v té pohádce, kde je nosili tomu princi pracovití mravenci. Čili je to asi mravenčí práce, ale je nutná – v zájmu lidu:

1. Takže už ten titulek je „dramaturgicky“ poněkud bulvarózní. A někdo někde by asi mohl říct, že nikoli poněkud, ale v podstatě veřejné služby je to „už hustě přes čáru“. Onen titulek dotčené zprávy hlásá, že „RRTV musí doplatit“ – což je nesmysl. V této cause je žalovanou stranou Česká republika (a ta RRTV je zde pouze organizační složkou, která v tom sporu tu ČR zastupuje – tak je to tu už léta letoucí ze zákona dáno, je to tzv. ustálená praxe a standardní postup). Takže tu náhradu bude platit stát (a nikoliv tedy RRTV jako taková – ona jen coby výplatní místo členů Rady dělá ty úkony v rámci tzv. agendy PaM a věci s tím související).

K omylu v použití slova „doplatit“ – je to další chyba (z právního a účetního hlediska i dost podstatná). Protože tady totiž nemůže jít o doplatek, ale o pozdní výplatu – čili o náhradu dříve řádně neuhrazených platů. Z těch (ve středu už konečně pravomocně vysouzených) ze zákona nárokových platů totiž těm oprávněným žalobcům ten stát – coby povinný subjekt – zatím nevyplatil nic (čili např. ani část), takže logicky tu není co doplácet. Ale je tu povinnost ty zatím neuhrazené platy zpětně vyplatit = a v celém rozsahu těch dlužných částek (nyní pochopitelně už také s příslušenstvím). I tohle je malá násobilka z elementární logiky a selského rozumu. Výplata a doplatek jsou dva zcela rozdílné pojmy. A jejich halabala záměna je pouze matením veřejnosti.

Zavádějící je i v dotčeném titulku také použité sousloví „odvolaným radním“ – což je rovnou dvojchyba (jak při podání v tenise). Takže pokud možno polopaticky vzato – pochopitelně snad už úplně pro všechny – ti členové té tehdejší RRTV nikdy nebyli řádně odvolání, takže (ani – a tím méně nota bene ve zprávě ČTK) je nelze označit za odvolané. Podle několika rozhodnutí soudů (vydaných do července roku 2007) k tomu odvolání nedošlo, protože ten úkon, o němž si tehdejší předseda strany a vlády Špidla myslel, že jde o odvolání té RRTV resp. jejích členů, tak ten jeho úkon byl nezákonný a neplatil ex tunc = od počátku. Pokud by pisatel zprávy napsal do toho titulku sousloví „nezákonně odvolaným“, pak by se to dalo strávit. Ale to nikdo nenapsal. Kdo ví, možná se někomu nehodilo dát do titulku, že šlo o nezákonnost (a potažmo o protiprávní akt a o zvůli tehdejšího předsedy tehdejší vlády).

A konečně do třetice těch vad hned v titulku – nesmyslem je i použité slovo „radní“, protože tady žádný „radní“ není – jsou tu jen členové rady – zákon totiž zná jenom termín člen rady, avšak nikoli ono cosi jako „radní“. Takže opět matení pojmů „made in ČTK“ a opět neposilování právního vědomí veřejnosti – čili další mezera v řádném plnění veřejné služby.

Takže celkem z devíti slov toho titulku jsou tu hned 3 chyby – takže v každém třetím slově faktická chyba – čili titulek z 1/3 vadný – no, a to je tedy na jeden titulek až až.

2. Nicméně – ne dosti na tom – a Četka jde hned úvodem ještě dál. Na titulní fotce k té zprávě ČTK je fotka (z její produkce) s tímto popiskem: „Ilustrační foto - Prezident Miloš Zeman uspořádal 14. března na Pražském hradě koncert pro příznivce na počest své inaugurace. Na snímku přijíždí na Hrad novinář a publicista Petr Žantovský. ČTK/Šulová Kateřina“. A hned vedle toho je tlačítko „Koupit foto“. Jasan jasánek, tohle známe z bulvární praxe, řeklo by se, že? Bulvár kdekoli kdykoli vyfotí kohokoli, a to hlavně, když o tom ten focený pokud možno neví. No a ten bulvár pak i to (pro sebe výhodně) prodá. A ten paparaci za to má taky bene. Ale „děti, ze by i ta „naše“ Četka veřejné služby …?“ A v synergii s tou popiskou to jeden hlas lidu popsal asi takhle: „Je to klasická klasika – v záběru vod kantny do kantny velkej detail toho Žanťáka, co přijel celej vysmátej na ten hradní mejdán, kde jsou všichni za vodou, jak je to v tý písničce: Něco dělat? Ani náhodou – za vodou, za vodou.“ Inu, i tahle věta sem sedla, jak ta poklice na hrnec. A zkuste tenhle vox populi vyvrátit. Čili kolega Žantovský „v tom nejlepším světle slova smyslu“ (řečeno okřídlenou hláškou z filmu), že? O tohle někomu jde? A komu? A proč? Vždyť např. Žantovský tam u toho soudu vůbec nebyl. No, sice tam osobně nebyl, ale je členem Rady ČTK a je to prudič. Tak! A basta fidli tralala? No tak to by teda (a nota bene v rámci veřejné služby) bylo hodně přízemní – dost pater pod nejpřízemnější pavlačí mediálního bulváru. Takže další hrubá textově obrazová chyba v úvodu oné zprávy. Jenže ani tohle ještě zdaleka není chybou poslední. Když v následujícím textu zprávy se ty chyby množí jedna za druhou, jak houby po dešti. Takže pokračujme:

3. Další chybou v řadě je tvrzení, že RRTV musí „vyplatit … náhradu ušlé mzdy“ – lež jako věž. Vůbec nejde o náhradu mzdy, protože člen RRTV nepobírá mzdu, ale plat – a to je velmi podstatný rozdíl. Je to plat, který pobírají funkcionáři ústředních orgánů státní správy, a to na základě speciálního zákona. A ti, co se v tom vyznají, tak ti to velmi dobře vědí. A ví to jistě i generální ředitel ČTK, neboť má titul JUDr., takže i on tyto věci nepochybně umí, a ze své praxe zná. Pak je tedy ale s podivem, že mu tak diletantské vady v produkci těch jeho redaktorů v ČTK nevadí, a že do servisu Četky až takovéhle melicharózní boty projdou. Vždyť to je přece triviální malá násobilka.

4. Další chyba z rodu „polopravd a mystifikací“ (jak to kdosi kdesi prý charakterizoval) je hned na 6. řádku té zprávy, kde je tvrzeno, že v tom roce 2003 tehdejší předseda strany a vlády Špidla odvolal z funkce šest radních – a to je samozřejmě i historický lapsus, protože ten Špidla tehdy odvolal celou tu tehdejší RRTV – čili 13 jejích členů. Inu, sedm lidí sem, sedm lidí tam – pro někoho z Četky asi žádná velká míra.

5. Další chyba k tomu odvolání / neodvolání je tato – cit.: „… v souvislosti s arbitráží mezi Českem a Central European Media Enterprises (CME)“, když za prvé žádné to „Česko“ tady oficiálně neexistuje a navíc i za druhé to bylo přesně naopak, jelikož ty 3 arbitráže (a nikoli jenom jednu „arbitráž“) podávala CME na Českou republiku, čili mělo by to správně být popsáno jako CME vs. ČR – ale to bychom po ČTK asi chtěli moc. A že právně vzdělanému generálnímu řediteli ČTK unikají i tyhle věci – inu, no comment … Nicméně, už je toho na slabé půlstraně formátu A4 až podezřele moc. A v případě téhle „asociace“ nebo konsekvence, či jak to nazvat (?) je velmi zvláštní i to, proč a jak se tahle poznámka ausgerechnet právě sem do této zprávy dostala. A nota bene, když během celého toho soudního jednání o nějaké souvislosti s arbitráží tam nepadlo ani slovo. Pak by tedy kdovíkde kdovíkomu mohlo připadat, že právě ta irelevantní poznámka je hodně účelová, hodně zavádějící, a poněkud manipulativní.

6. Následuje další chyba: „Justice poté konstatovala, že Špidlovo rozhodnutí bylo nezákonné.“ Tak tady už vyhřezávají na povrch mezery v základním přehledu, ale i v elementární logice. Protože pojem „justice“ znamená systémovou část ze tří sfér státní moci, a to sektor moci soudní (z latiny řečeno pojmem justiční), což se v ČTK asi celoplošně neví, nicméně vycházejme z presumpce, že generální ředitel to zná – má titul JUDr., takže já osobně nepochybuji o tom, že i tohle pan ředitel dobře ví. A jistě ví i to, že v dotčeném případě (tedy v rámci toho jednání u soudu) ta justice ani zde nemůže nic konstatovat, a že tu tedy může něco konstatovat pouze soud, avšak ani zde jeden senát jednoho soudu není „justice“ jako taková (an block, an sich, atd. – jak je ad libitum ctěná jazyková libost). I tohle je takřka malá násobilka. No, a kdo nezná (či nechce znát) ani tohle, tak co tedy pohledává v ČTK? A nota bene právě v té neomylné, perfektní, skvělé ČTK, které jedna nejmenovaná členka rady (takto ex-poslankyně jedné nejmenované parlamentní strany, a nyní ostravská zastupitelka téže strany) dlouhodobě při jakékoliv a každé příležitosti děkuje „za vynikající práci“ vedení a celé Četce atd., jak při přebírání Oscarů – tyhle fráze si naše generace tak nějak reflexivně pamatuje i z přebírání různých řádů za … No, a kdo ví, možná, že ta paní časem poděkuje i za tuhle zprávu plnou chyb, která je nejspíš důsledkem čehosi na způsob dlouhodobého trendu, apod. Inu, uvidíme – opět v tom čase „díkůvzdání“.

7. Kdekoliv komukoliv by nepochybně nemohla uniknout ani velmi zavádějící věta, že cosi „uvedl u soudu Foltán, který je v současnosti spolu se Žantovským členem Rady ČTK“ – to je vskutku další z rodu těch pozoruhodných „asociací“ – vždyť ani u tohoto jednání (ale ani u všech předchozích jednání u všech těch soudů v rámci této justiční anabáze zvící celkově bezmála dvě desetiletí) – čili ani v těch předchozích 3 letech, co jsou Foltán a Žantovský členy Rady ČTK – přeci nikdy nepadlo ani právě slovo o tom, že Foltán a Žantovský jsou členy Rady ČTK – a navíc (nota bene) Foltán nikdy v rámci dotčeného soudního sporu (v dotčených 3 letech) nikdy nevystupoval jako člen Rady ČTK – tedy veřejný funkcionář – ale vždycky vystupoval jen a pouze jako fyzická osoba, občan, jeden ze šesti žalobců. Takže i zde je velmi podivné a zvláštní to, že ta zpráva ČTK obsahuje tu poznámku (jakoby z Marsu spadlou), která s tímto soudním sporem vůbec nijak nesouvisí, a v rámci toho jednání u soudu se ani o tom vůbec nemluvilo. Prostě i takováto zcela nemístná, nepřiléhavá, nepřípadná, a jistě i hodně zvláštní poznámka v té zprávě ČTK je zcela zjevně účelová a zavádějící.

8. Shora popsané sedmero vad a chyb devalvujících dotčenou zprávu ČTK bylo pak v jejím závěru korunováno další dojmologií (velice mírně a diplomaticky řečeno) když ta zpráva ČTK opět – a závěrem – jak prosté, milý Watsone, že? – opět celou tu věc jakoby nenápadně zavádí zase do té roviny, že tihle žalobci z té tehdejší RRTV přeci zavinili tu arbitráž, co stále přes těch deset miliard, a tak dále a tak dál. Takže i pod vlivem toho by si možná mnohde mnozí lidé (zatím ještě mediálním mainstreamem doposud nezpracovaní, a tedy logicky selským rozumem uvažující) mohli říct třeba i to, že by tu možná někomu zjevně mohlo jít i o to, aby se i v téhle souvislosti proti některým nezávislým a „neposlušným“ odborníkům rozehrávaly staré lži a nesmysly – a zde zejména proti tomu Foltánovi a proti tomu Žantovskému, co už 3 roky zlobí v té Radě ČTK a chtějí, aby se tam řádně vykonávala ta mediální služba ve prospěch veřejnosti, aby se tam dodržovaly zákony, pravidla právního rámce, atd. Prostě jsou to rebelové a ty je nutné pořád diskreditovat a dusit. No, a kdo teď a tady spolehlivě vyvrátí tyhle pocity těm lidem ze sféry vox populi a ze sféry tzv. mlčící většiny?

Takže v jedné zprávě ČTK je omylů a chyb jako máku. I proto je tahle glosa o něco delší, než obvykle – za což se laskavým čtenářům tímto omlouvám, ale rozsah této glosy je úměrný počtu těch omylů a chyb těch lidí z Četky, co tu zprávu pustili ven. Někdo ji musel napsat, někdo (jestli vůbec) možná dělal korekturu a redigoval. Ale na výsledku to vůbec není vidět. A bohužel – stížnosti na zprávy ČTK přibývají. Čili v reálu (řečeno newspeakem těch některých redaktorů) je to big error – a mělo by následovat i něco ve stylu game over – a to na všech stupních odzdola nahoru, a to přinejmenším v rozsahu kvartálních odměn (a více) jako první fáze varování.

A za faktickou poznámku stojí další postřeh: Za posledních pár desetiletí byli v čele četky 2 generální ředitelé s titulem JUDr. před svým jménem. A to od roku 1993 do 2011 to byl JUDr. Stibral, a cca. předchozích 10 let to je JUDr. Majstr – čili celkově už plných 28 let je Četka pod vrchním vedením právníků. Ale na úrovni právního vědomí produktů té Četky to evidentně vidět není – a je to spíše naopak. Jedním z důkazů je i dotčená zpráva. Pak by tudíž ani nebylo divu, kdyby se kdekoliv kdekdo zeptal, jak v ČTK pracovali a pracují na kontinuálním procesu zvyšování právního vědomí. To je totiž jeden z nedílných faktorů (pro pevné principy a základy) kvalitní veřejné služby v médiích. To je podmínka, bez níž nelze (jak se říká i v právním prostředí). No a ta ČTK je tu ze zákona právě proto, aby poskytovala kvalitní službu veřejnosti. No a ta Rada ČTK je tu od toho, aby to v zájmu veřejnosti odborně a řádně kontrolovala.

