Petice proti výstavbě hal v Kyšicích

my, níže podepsaní, žádáme o zamítnutí změny platného územního rozhodnutí, které bylo vydáno Okresním úřadem Plzeň-sever, referát regionálního rozvoje, oddělení stavebního řádu, č.j. RRR/2297/2000 ze dne 4.1.2001 pro stavbu "Středisko obchodu a služeb PLZEŇ – KYŠICE“, a o podnikání všech dalších právních kroků proti tomu, aby bylo plánované "Středisko obchodu a služeb PLZEŇ – KYŠICE“ vytvořeno jako soubor skladištních a expedičních hal.

Původně schválené územní rozhodnutí počítalo s výstavbou obchodního centra se službami a kulturním vyžitím. Nové územní rozhodnutí však počítá s výstavbou šesti 15 - 19 m vysokých hal o celkové zastavěnosti 81 000 m2, kde většinu plochy tvoří expediční haly (cca 45 000 m2) s nákladními rampami. Nový areál bude navíc oplocený a bude obsahovat velký počet nakládacích ramp.

V územním plánu je v dané lokalitě povoleno stavět pouze stavby, které se týkají obchodu a služeb, zatímco sklady a malé výrobny jsou povoleny pouze jako výjimečně přípustné stavby, které musí být schváleny. Aby se společnost vyhnula novému schvalování, nazývá tyto haly internetovými obchody. Nicméně podle nás svědčí rozsah a počet expedičních ploch o tom, že se jedná o mezisklady. Velikost a struktura objektu je srovnatelná například se skladem Amazonu v Dobrovízi. Předpokládaný počet zákazníků je 650/den, čímž vychází denně na halu pouhých 109 zákazníků. Firma Lettenmayer & Partner, s.r.o., která je mateřskou společností SITULI, a.s., se navíc zaměřuje především na stavbu skladů. Výstavbou těchto objektů by tak společnost SITULI, a.s. porušila platný územní plán.

Dále chceme upozornit na to, že firma používá plánovaný východní obchvat Plzně jako hlukovou, prachovou a vizuální barieru, tento obchvat ale nestojí a jeho realizace se může protáhnout i na několik desetiletí. Do té doby nebude plnit žádnou z těchto funkcí. Navíc to byla právě společnost SITULI, a.s., která svými zápornými stanovisky k projektové dokumentaci zablokovala územní rozhodnutí k plánovanému obchvatu.

Postavením těchto hal podle nás dojde k:

Nárůstu dopravy, především nákladní

Zhoršení dopravní situace v okolí stavby (hlavně silnice I/26, II/180 včetně nových kruhových objezdů a v obcích Plzeň – Doubravka, Kyšice, Dýšiná, Chrást, Dolany, Ejpovice, Červený Hrádek)

Narušení rázu krajiny – komplex obřích hal (15 - 19 m výška včetně opěrných zdí) zastiňuje vedle stojící les

Zvýšenému výskytu agenturních pracovníků (620 pracovních míst/směna)

Zhoršení dopravní obslužnosti obcí (Červený Hrádek, Kyšice, Dýšiná, Chrást) v důsledku využití stávající hromadné dopravy pracovníky skladů

Zhoršení životních podmínek obyvatel přilehlých obcí (hluk, smog, světelný smog, odpad, bezpečnost)

Zvýšení nebezpečí záplav z Hrádeckého potoka v případě přívalových dešťů, možnost znečištění spodních vod

