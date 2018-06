Petr Bílek: Byznys se závislostí

„Jobs devadesát minut vysvětloval, proč je iPad nejlepším zařízením pro prohlížení fotek, poslech hudby, učení prostřednictvím iTunes U, brouzdání na Facebooku, hraní her a přepínání mezi velkým množstvím aplikací. Byl přesvědčený, že iPad by měl mít každý. Vlastním dětem ho ovšem zakázal."

Tato slova napsal americký učitel marketingu Adam Alter ve své knize Neodolatelné v předmluvě, která parafrázuje jednu ze zásad drogových dealerů: Nikdy se nesjížděj vlastním zbožím. Dokonce ani autor Jobsovy biografie Walter Isaacson, který často večeříval u Jobsů, nikdy neviděl, že by někdo vytáhl iPad nebo počítač.

Kdo jiný než jeden z největších obchodníků se závislostí by měl vědět, jak mocné jsou síly, jež proti vám sedí na druhé straně obrazovky. Nejlepší mozky planety pracují dnem i nocí na tom, aby vymyslely a pak zdokonalily co nejneodolatelnější technologie. Vedle nich se však drží za hlavu kliničtí psychiatři a jsou nuceni rozšiřovat seznam diagnóz. Hitem mezi nimi se staly tzv. behaviorální závislosti. Na webu 1. lékařské fakulty UK si můžete přečíst: „Behaviorální závislosti (lépe řečeno závislostní chování) nebo též nelátkové závislosti, závislosti bez substancí představují pro adiktologii relativně nové pole působnosti. Kromě závislosti na návykových látkách se v populaci stále častěji vyskytují nové typy závislostního chování, které souvisejí zejména se změnou životního stylu a využíváním nových technologií. Patří sem např. patologické hráčství (gambling - závislost na hazardu), závislost na internetu nebo počítačových hrách a mnoho dalších v současné době velmi populárních závislostí."

Alter ve své knize, která by měla být povinná pro všechny dnešní rodiče malých dětí, konstatuje, že ani zdaleka ještě nejsme schopni dohlédnout, jak hluboké změny životů budou moderní technologie znamenat. Vůbec nejde jen o to, že si teenageři pěstují závislost na internetové pornografii a že to má pak vážné důsledky při kontaktech s opačným pohlavím v reálu. Málo očekávatelným efektem smartphonů, čteček a podobných zařízení je například varovně narůstající počet lidí majících potíže se spánkem. Arianna Huffingtonová napsala knihu Spánková revoluce a referovala o ní v roce 2016 na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a citovala světový průzkum spánku: „Lidé podle něj stráví víc času u svých digitálních zařízení než spánkem... Myslím, že je opravdu zajímavé prozkoumat vztah mezi technologiemi a péčí o sebe. Evidentně jsme totiž všichni závislí na technologiích. Jak je tedy vrátíme zpátky na své místo? A tím nemyslím na noční stolek. V tom je ten klíč, vážení – nenabíjejte si telefon u postele."

Je viditelné, že se zvedá vlna alarmismu, do které kniha Neodolatelné samozřejmě patří. Rýsující se problémy jsou však na rozdíl od toho, co známe z minulosti, o to složitější, že abstinence tu není možná. Technologie vsákly do našich každodenních životů tak, že se bez nich nedá existovat. Do hry vstupuje otázka míry. Současně je třeba mít na zřeteli, že případný vznik závislosti je ovlivňován povýtce individuálními faktory a zejména prostředím a okolnostmi. V situaci, kdy rodina ani škola nenabízejí dětem srovnatelně zajímavé činnosti, jako je hraní her na počítači, nelze prakticky vzniku závislosti zabránit. Alter snáší dost příkladů, kdy závislák nejen vyletěl ze školy, ale nakonec už nebyl schopen obstarávat si ani běžné životní potřeby. Hrál a hrál jako dudy u pobudy.

Na knihu Neodolatelné upozorňuji jako na výrazně profylaktickou publikaci. Pomůže vám rozluštit, jak programátoři s rafinovanou jemností zneužívají prazákladní lidské potřeby, jako je třeba existenčně klíčová touha po zpětné vazbě. Lajky pod vašimi statusy jsou vařená nudle, na které vás táhnou. Symptomem srůstání lidského a digitálního vesmíru je mimochodem i to, že pojem profylaxe se už nepoužívá jen pro předcházení nemocí u člověka, rozumí se jím i čištění elektronických zařízení, aby se zachovala jejich funkčnost. Howg.

Petr Bílek

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

