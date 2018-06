Petr Bílek: Jsme na sankčním seznamu

05.06.2018 7:34

Řekli byste, že spolupracovat externě s Literárními novinami by mohlo člověku přivodit šok? Taky by mě to ani nenapadlo. Jsme na autory přece vlídní, necháváme je psát, co chtějí, čekáme na texty až do chvíle, kdy nás začne uhánět tiskárna, škrtáme ohleduplně. Je s námi radost pobýt, šarmem a pochvalami nešetříme. Ale přesto se skutek stal.