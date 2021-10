Petr Hampl: Babiš pod tlakem? Ale kdeže!

reklama

Nevím, jak pečlivě plánovali zveřejnění Babišovy transakce přes daňové ráje, ale tuším, že se střelili do nohy. Že by to odradili někoho, kdo chtěl volit ANO nebo SPD, to je téměř nemožné. Podobných zpráv jsou média plná už několik let, takže kdo chtěl křišťálově čistého politika, ten se rozhodl pro Českou andělskou stranu už mnohem dřív. Může to ale zvýšit volební účast na straně vlažných babišovců – názorně totiž vidíme, že existují zahraniční síly, kterým záleží na odstranění českého premiéra. A lidé mají přirozenou tendenci sjednotit se za vlastním proti cizincům.

Oproti tomu nelze očekávat, že by to zvedlo účast Pirátům nebo Demobloku. Protibabišovské emoce tam už byly vyšponované na maximum. Není co přidat.

(zdroj: petrhampl.com)

