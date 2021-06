Petr Hampl: Derek Chauvin byl odsouzen, protože si to dav žádal

reklama

Minneapoliský policista Derek Chauvin byl odsouzen na víc než 20 let. Připomínám, že během procesu mu nebyla prokázána žádná vina. Floyd byl v době smrti předávkován drogami. Měl v sobě trojnásobek fentanylu, než kolik je běžně pokládáno za smrtelnou dávku. Chauvinovi ani jeho kolegům nebylo prokázáno žádné porušení předpisu – ani co se týče postupu při zatýkání, ani ohledně rychlosti přivolání pomoci. Derek Chauvin se prostě ocitnul ve špatný čas na špatném místě, to je celé. Byl odsouzen, protože si to dav žádal. Příští obětí může být jakýkoliv jiný americký policista. S jakým nadšením a razancí teď budou zasahovat, to je jasné. A je taky jasné, jaký to bude mít dopad na životy těch, kdo nebydlí v komunitách obehnaných zdmi.

Právě koncept “gated community” je velmi podstatný pro pochopení americké diskuze o bezpečnosti. Jde o oblast s rodinnými domky, malými činžáky, loukami, lesíkem, třeba i rybníkem… o rozloze několika kilometrů čtverečních. Celé je to obehnané ploty, zdmi s bezpečnostními kamerami atd. a u vchodu je každý zkontrolován. Riziko průniku vetřelce zvenčí je minimální. Není to bydlení pro superbohaté, ale pro velmi slušně vydělávající. Když bydlíte v takové “gated community”, do práce a do restaurace jezdíte do podobně bezpečného prostředí, nemáte vlastně žádný důvod zajímat se o bezpečnost na běžných ulicích. V tom se shodnou levice i pravice. Levice stojí na straně zločinců, pravice má zase za to, že obyvatelé chudých čtvrtí si svůj úděl zaslouží, protože nepřispěli dostatečně k podnikovým ziskům. Ani jedni nemají důvod podporovat policisty řešící běžnou zločinnost.

***

Je velmi těžké být proti kapitalismu, protože vás to staví po bok zfetovaných anticivilizačních magorů, kteří by nejraději zavedli 68 pohlaví, povinnou kastraci a vyhodili vlastní země do povětří. Nebo po bok jejich spojenců z velkých univerzit a korporací, kteří dokážou o zločinech kapitalismu hovořit celé dny.

Je velmi těžké být proti socialismu, protože vás to staví po bok omezených dogmatiků, kteří nejsou schopni vidět realitu a většinou o to ani nestojí. A také po bok lidí, kteří za smysl svého života pokládají zničení lidí, co korporacím přinesli menší zisk než někdo jiný. Aniž by si dokázali uvědomit, že příště mohou být na jejich místě oni.

***

Druhý skvělý postřeh Curtise Yarvina: Konzervativci a národovci trpí naučenou bezmocností. Za poslední desítky let si zvykli na to, že všechno, co dělají, končí porážkou. Vítězství jsou jen drobná a dočasná. Dokonce je to tak, že každé z těch vítězství pomáhá protistraně, protože jádro moci není vůbec zasaženo. Jediným výsledkem je tedy mobilizace globalistických sil, a další přitvrzení poměrů. A všichni to vědí. Stejně jako všichni víme, že – pokud nedojde k nějaké naprosto zásadní politické a ekonomické změně – evropští zastánci migrace zvítězí a české země budou zaplaveny migranty z Afriky a muslimských zemí. Je to jen otázka času.

Odpor v podstatě nemá smysl, pokud nejsme odhodláni zaútočit na jádro systému. Jenže to je tím “systémem”? Bill Gates? Rodina Rotschildů? Moderní věda? Ateistické přesvědčení? Nebo princip, že investor si může přivlastňovat zisk? (to už je Hamplova jedovatá otázka).

****

Myslíte, že to s pražským parkováním nemůže být horší? Omyl! Ještě tu jsou liberální ekonomové. V jejich ideálních světě by se veškerá parkovací místa rozdělila mezi pár korporací či překupnických firem, a zároveň by byla zrušena veřejná doprava. To by zisky rostly! To by se vykazovala EBITDA! To by byly manažerské bonusy!

Jenže ona jde pirátská radnice stejným směrem. Jenom pro to používá jiná slova. Tedy, až na to zrušení daně.

(zdroj: petrhampl.com)

