Petr Hampl: Jak se daří trumpovské revoluci

Od Trumpova nástupu do úřadu uplynulo 100 dnů a kdo se k tomu nevyjádřil, jako by nebyl. Když člověk prochází americký tisk, okamžitě si všimne, že neexistuje stanovisko „někde uprostřed.“ Ve velkém tisku nenajdete nikoho, kdo by rozebíral kroky revoluční vlády a něco chválil a něco hanil. Najdete jen nadšení nebo nenávist.

„Trump toho za 100 dnů zvládnul víc než jiní za čtyři roky“ (USA Today)

Nepopulární prezident pokračuje v prosazování radikálních změn (Washington Post)

Prvních 100 dní Trumpa pomohlo Americe znovu stavět na velkých ideálech (Washington Times)

Trumpovo druhé funkční období bude nejhorším prezidentským obdobím v historii (The Guardian)

Osobní popularita prezidenta klesá, všechny výzkum ukazují více spokojenosti než nespokojenosti. Nicméně i tak je Donald Trump výrazně oblíbenější než kterýkoliv politik, ať už vládní nebo opoziční.

Významnější je, jak Američané smýšlí o volbách do kongresu, které budou za půldruhého roku. Normální je, že voliči preferují Demokratickou stranu o 2-3%. A to i v takových volbách, které vedou k republikánské většině. Tentokrát ale preference mluví pro Republikány. To je nevídané. Je tedy dost možné, že tentokrát bude porušeno pravidlo, že prezidentova strana po dvou letech prohrává.

Trumpova vláda opravdu v řadě otázek tápe a učí se za pochodu, jako každá revoluční vláda. Prostě proto, že zkušenosti z minulého režimu mohou být uplatněny jen velmi omezeně, revoluční vláda musí vyvažovat zájmy různých skupin a do toho pokračuje studená občanská válka. Opozice by tedy měla na to útočit. Jenže Demokratická strana je ovládána fanatickou menšinou a soustředí se na témata jako práva zabijáků z drogových kartelů.

Připomínám dvě základní poučení ze všech předchozích revolucí:

předrevoluční režim není obnoven ani v případě, že revoluce je poražena.

ti, kdo revoluci rozjíždění, zpravidla nejsou ti, kdo po ní vládnou.

(zdroj: petrhampl.com)

