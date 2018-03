Petr Hampl: Pokusy na lidech

Pamatujete ještě na ty řeči, že zákaz kouření zvedne počet návštěvníků restaurací? Pamatujete na novináře, údajné marketingové experty a odboráře, co informovali o jakýchsi zahraničních studiích, podle nichž měl být dopad zmíněného opatření pozitivní? Ještě před necelými dvěma lety to byl názor mainstreamu – stejně pevný, jako je dnes názor, že český prezident je proruský zrádce. Kdo zpochybňoval tezi o prospěšnosti protikuřáckého zákona, ten nesměl do médií.

Dopadlo to jako pokaždé. Ukázala se, že média lhala. Odvětví kolabuje, hospody zavírají po stovkách, přínos po zdraví nulový. Lháři se už tím nezabývají, šíří mezitím jiné nepravdy. Se stejnou zarputilostí.

Bylo by tedy logické, že odpovědní politici se snaží zachránit, co se dá. Nedávno projednávaný poslanecký návrh na zmírnění byl krotký a moc toho neřešil, ale lepší než nic. A jak zněla odpověď vlády? Tu nejlépe shrnul ministr zdravotnictví. „Musíme to ještě vyzkoušet!“ Ano, čtete správně. Musíme to vyzkoušet! Pan ministr připouští, že zákon je špatný. No a co. Jednoduše ho vyzkoušíme na lidech a uvidíme. Kolik životů to zničí? Kolik je rodin, kde roky budovaly živnost a kombinace několika debilních zákazů vymazala všechnu tu námahu. Proč by na tom mělo panu ministrovi záležet, že? Beztak se jedná o samé burany, co tu nechtějí imigranty a volí Zemana.

Mimochodem, k čemu je dodržování ústavy, pokud ústava něco takového umožňuje?

Ta děsivá drzost ministra zdravotnictví, žel, není ojedinělá. Je to standardní jednání „solidního politika“. Před pár měsíci řekla přesně totéž poslankyně ČSSD při debatě o pamlskové vyhlášce. Připustila, že je špatná, ale prý to nevadí. Za čas ji můžeme zase zrušit. Že byli nějací lidé, kteří žili z provozování školních bufetů, to bylo pod její rozlišovací schopnost.

Konec konců, Andrej Babiš postupuje stejným způsobem se svým EET. Má to být pro povinné pro všechny? I pro ty nejmenší živnostníčky? Jakým způsobem? Kdo by se si nad tím lámal hlavu, prostě to vyzkoušíme. Nařídíme, aby si to všichni pořídili na vlastní náklady, mnoha z nich zničíme živnost a pak uvidíme.

Za Husáka se vyprávěl následující vtip. Vymysleli vědecký komunismus komunisté, nebo vědci?

Komunisté! Protože vědci by to nejdřív vyzkoušeli na zvířatech. Dnes konečně žijeme v režimu, který své nápady nejdřív vyzkouší. Jenže těmi zvířaty jsme my!

Tak mě napadá, co takhle vyzkoušet ještě něco jiného? Co třeba zavést opatření, že každý, kdo byl poškozen nějakým blbým vládním opatřením, může přijít do poslanecké sněmovny, senátu, na úřad vlády či libovolné ministerstvo a že tam může vrazit pár facek každému, koho potká. Možná je to špatný nápad, ale nejdřív ho musíme vyzkoušet.

zdroj: petrhampl.com

Psali jsme: Petr Hampl: Elity, demokracie a pokrytectví Petr Hampl: Renegát Hampl a korporátní revoluce Petr Hampl: Silvie a MeToo-skeptici Petr Hampl: Zahraniční dělníci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV