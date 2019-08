Petr Michalů: Je hanbou a prokletím být Čechem?

(pozn. – tento můj článek se vztahuje nejen k srpnu 1968 – až ke konci, ale spíše k takovému zamyšlení, co jsou to ti Češi vlastně zač…)

(Moji skuteční českoslovenští krajané, rodáci a přátelé mě jistě chápou a rozumějí mi, takže se jim - pravým vlastencům, Čechoslovákům, nebudu za moje výše uvedená slova na začátku omlouvat, neboť oni sami chápou, že nemám za co, neboť mám pravdu, bohužel, a ztotožňují se s mými názory, nebo i ty jejich jsou velice blízké těm mým.)

Opravdu jsme jako Češi stupidní, tupý, stádní národ, jehož vzdělanost, vědomí a svědomí, morálka a morálně volní vlastnosti klesají stále níže a již dávno se utápí ve smradlavých fekáliích lží, překrucování, falše, pokrytectví, neupřímnosti, zrad, nevděku a malosti a gay průvodů!! Proboha, vysvětlete mi někdo, proč se stále cítí (naštěstí vůbec ne všichni, ale asi tak polovina národa a všechny ty polistopadové generace celé) ukřivdění a hrozně ublížení v souvislosti s tím věčně a trapně už omílaným nějakým srpnem 1968?!!

Takže nyní zase něco jednoduše, srozumitelně, jasně… Nemáme jako český, ale i slovenský národ, ani ten sebemenší nárok, náznak toho cítit se jakkoliv ukřivdění, či ublížení, či snad obojí, neboť to smradlavé bláto a špína je na té naší straně!! Čtěte, prosím…ˇˇ

Již v letech 1917 – 1920 se nechvalně známé, tak zvané československé legie dopouštěly na území Ruska jako součásti invazních okupačních armád nepřátelských ruskému lidu a národu nepředstavitelných banditských zločinů!! Ti, stále těmi „JEDNĚMI“ JEDNOSMĚRNĚ, účelově vychvalovaní a zbožňovaní čs. legionáři byli ve skutečnosti několikanásobní zrádci! Zároveň okupanti, vrazi a bandité v cizí daleké ruské zemi, kde zabíjeli, vraždili, loupili, znásilňovali bezbranné ženy a dívky, vypalovali domy a vesnice! Víte vůbec, že právě tito českoslovenští okupanti a vrazi – čs. legionáři nakradli, uloupili násilím v cizí zemi (v Rusku) na Sibiři zlato, které se později – při vzniku československého státu, při vzniku Československé republiky, stalo základním stavebním kamenem československého státního zlatého pokladu?!! NAKRADENÉ ruské sibiřské zlato, LUP, zlato pocházející z loupeží!!! (- Není tedy HANBOU a PROKLETÍM být Čechem – tak jak se zmiňuji hned na začátku?!)

Dále… (vím, že historie nemá ráda „kdyby“, přesto nabídnu aspoň něco k zamyšlení…ještě k těm legiím)

Rusku, tedy bolševikům, je vyčítáno vyvraždění poslední celé carské rodiny (v noci z 16. na 17. července 1918). Ano, je to neodpustitelný, nepředstavitelný, obrovský, těžký ZLOČIN, který je dodnes ne zcela plně vyjasněný, stále budí emoce a také nejrůznější fantasmagorické teorie (že prý přežil carevič, či některá z dcer, jak byli ubiti a tak podobně). A víte vy vůbec, že i k tomuto vyvraždění, k tomuto zločinu NEPŘÍMO „napomohly“ právě čs. legie, tedy ti invazní českoslovenští zločinci, vrazi, dobyvatelé a okupanti v Rusku?!! Jejich jednotky - čs. legionářů se totiž probojovávaly k městu Jekatěrinburg, kde v té době byla carská rodina bolševiky držena, vězněna. Bolševici v tom nastálém zmatku, chaosu a strachu, že carská rodina bude právě těmi čs. legiemi osvobozena, přistoupili k onomu velice osudnému unáhlenému a zločinnému rozhodnutí a nelidsky a bestiálně ve sklepení jednoho domu celou carskou rodinu vyvraždili!! Všechny... cara, carevnu, dcery ve věku 17 (Anastázie), 19 (Marie), 21(Táňa), 22 (Olga) let i jediného syna (Alexej) - 14 let!!

Já tvrdím, jsem toho názoru, že tomuto zločinu NEPŘÍMO napomohly právě čs. legie!! Možná by nemusela být vůbec vyvražděna carská rodina, kdyby čs. legionáři byli daleko (lépe – kdyby vůbec nebyli!!) a nevměšovali se do záležitostí naprosto cizího státu!!!

(Dále jen pro zajímavost, nebo upřesnění k tomuto zločinu – dům, v jehož sklepení byla carova rodina vyvražděna, patřil majiteli jménem Nikolaj Nikolajevič Ipaťjev. Byl to železniční inženýr, který se podílel na stavbě Transsibiřské magistrály. Ipaťjev několik let po tom hrůzném zločinu emigroval do Československa, žil v Praze a je pochován na Olšanských hřbitovech. Dům, kde se stal zločin, byl později srovnán se zemí a na jeho místě vybudovali Chrám Všech Svatých na krvi).

Já bez zaváhání a pochybností opovrhuji československými legiemi, pohrdám jimi, stydím se za ně a je mi za ně trapně o to více, že žiji zde v Rusku. Zcela a doplna vypovídající o nich je právě i to, že tehdy bojovaly proti nově vznikajícímu ruskému (sovětskému státu) a jeho obyvatelstvu na té samé straně, na které i bojovali odvěcí zásadní nepřátele Ruska a nově se rodícího Sovětského svazu - tedy bojovali na straně vždy agresivních USA, pokrytecké a po koloniích vždy toužící Velké Británie, Francie a na Dálném východě po boku nepřátel Ruska a tedy i Sovětského svazu - Japonska!! Takže znovu - ti "slavní" a neblaze a nechvalně proslulí čs. legionáři bojovali spolu na straně s odvěkými nepřáteli ruského národa proti Rusku a vznikajícímu Sovětskému svazu!! Žít tehdy, tak já osobně bych bojoval proti zastaralému, nevolnickému Rusku s vírou a nadějí na nový, lepší, spravedlivější život, s vírou na vybudování spravedlivějšího sociálního systému pro dělníky a rolníky, který tehdy rozhodně představoval vznik nového státu - Sovětského svazu – tedy zcela jednoznačně na straně krasnogvardějců proti bělogvardějcům!! Bojoval bych společně na straně rudých proti bílým!! Taková je moje víra a přesvědčení stále, i nyní!! (Dnes je holt „in“ tvrdit zásadně jen pravý opak!!) Čs. legionáři byli hanbou a skvrnou na našem československo-sovětsko/ruském přátelství!! I prezident Putin má právě o čs. legionářích velice negativní mínění a stanovisko. Též politik, publicista, aktivista, spisovatel Nikolaj Starikov, který vydal o novodobé historii (posledních 100 let Ruska a Sovětského svazu) již desítky knih. O čs. legionářích se nevalně ve své knize „Z Buzuluku do Prahy“ krátce zmiňuje i Ludvík Svoboda, který osobně v čs. legiích tehdy působil. Za své působení v legiích se právě i Ludvík Svoboda styděl a považoval to za velkou hanbu a skvrnu na našich velice dobrých československo-sovětských vztazích!!

Všimněte si, kdo nám stále podsouvá a vnucuje, že prý čs. legionáři byli naši hrdinové, na které máme být hrdí, ctít je a vážit si jich. Stále jedna a ta samá svoloč – polistopadová pakáž - prozápadní, proamerická, prounijní, multikulturní, sluníčkářská, kavárenská, proimigrantská, duhová/tedy teplá, obdivovatelé a milovníci vyvěšování tibetských vlajek, obdivovatelé a zastánci bestiálních vrahů Mašínů a tak podobně!! A předlistopadová pakáž – různí ti „chátristé“ (Charta 77, u mě prostě chátra!!), disidenti, signatáři všech těch petic (Několik vět, Dva tisíce slov… a bůhví už, jak se všechny ty cancy jmenovaly), rozvraceči jistot a pořádku socialismu, lidé štítící se práce, análisté západu a USA, jejich kolaboranti placení a podporovaní Západem. To o těch čs. legiích – jaké to prý byly hrdinové nám dále i podsouvají všichni odpůrci našich opravdových hrdinů – československých bojovníků proti fašismu - čs.vojáků na východní frontě (to je Svobodových vojáků z BUZULUKU!). Tito odpůrci a nenávistníci Svobodových „východních“ vojáků jen zdůrazňují a nadměrně zveličují hrdinství československých pilotů bojujících na západní frontě a bránících Británii. Jako kdyby větší zásluhu na boji proti fašismu a osvobození Československa od jeho okupace fašistickým Německem měla hrstka těch pilotů!! Těch čs. pilotů v Anglii bojovalo tak maximálně 85 – 95!! Kdežto na východní frontě, v tom BUZULUKU, vznikla čs. vojenská jednotka ze začátku o síle 1.000 mužů a žen (přesně 1. československý samostatný polní prapor o síle 979 vojáků, z toho 38 žen), která na své slavné bojové cestě ze sovětského BUZULUKU až do PRAHY se rozrostla z praporu, přes brigádu, dále přes sbor až na šedesáti tisícovou (60.000!!!) armádu!! Laskavě si porovnejte čísla a každého to musí trknout!! Čímž nesnižuji hrdinství čs. pilotů na západní frontě!! Ale buďme objektivní a ne debilní!!

Dále nám tu pohádku – „o hrdinství čs. legiích v Rusku“, na které prý máme být hrdí, podsouvají odpůrci a nepřátelé Vítězného února 1948 (já samozřejmě souhlasím s tehdejším Vítězným únorem a znárodněním), dále obdivovatelé bestiálních vrahů Mašínů (tvrdím a vždy budu tvrdit, že to byli sadističtí vrazi, kteří si zasloužili oprátku na šibenici; již se smaží v pekle i s Havlem!), dále i ti bezmozci stále jen papouškující něco o prý okupaci v srpnu 1968… a další – mohl bych se vrátit o něco výše na začátek toho odstavce začínající větou „Všimněte si, kdo nám stále podsouvá a vnucuje…“!! (Pro své odpůrce a primitivy, kteří tak rádi každého, kdo má svůj vlastní názor, který se nebojí dát ho veřejně najevo a přiznat se k tomu, že má rád Rusko a tehdy i Sovětský svaz, podotýkám, že jsem nikdy nebyl v žádné politické straně, nejsem a nebudu. Nikdy jsem tedy ani nebyl v KSČ, nejsem soudruhem, ani bolševikem.)

Nu, vrátím se ještě něco málo k těm legiím, abych tuto kapitolu jednou provždy ukončil...

Přes to všechno, přes všechna ta zvěrstva, zločiny, loupeže, násilí a krádeže, kterých se čs. legionáři v Rusku na území Ruska dopustili, nás Sovětský svaz v roce 1945 OSVOBODIL od německé nacistické okupace, od fašismu. Zachránil nás před úplným vyhubením, vyhlazením, jak plánovali, ale nejen plánovali, nýbrž již i uskutečňovali, Němci!! Němci vyvraždili na 365.000 československých obyvatel a za naše osvobození, za naši svobodu, za naše životy padlo jenom na československém území na 144.000 sovětských vojáků – vojáků Rudé armády!! A blboučcí Češi (což je asi polovina národa a všechny ty polistopadové generace celé) se cítí ublížení a ukřivdění v souvislosti s tím věčně a trapně už omílaným nějakým srpnem 1968?!!

Ke druhé světové…

Za druhé světové války jsme se vzdali dobrovolně a bez boje a stali se tak nedílnou a velice produktivní součástí velkoněmecké nacistické říše. Vlastně jsme se vzdali docela dost už v předstihu, tedy před vlastním začátkem druhé světové, neboť druhá světová začala až 1. září roku 1939 a my se vzdali již 15. března 1939, kdy nás „velkoněmci“ začali obsazovat vojensky a tedy okupovat. Stačilo na nás zaštěkat Mnichovem 1938 a hned po něm nechat si dobrovolně bez boje ukrást celé československé pohraničí. Smlslo si na nás i fašistické Polsko (Ano, Polsko tehdy bylo fašistickým státem a věrným přítelem Hitlera!! Dokonce Polsko plánovalo spolu s Německem napadnout Sovětský svaz!!) zabráním Těšínska a severního Slovenska, též Maďaři zabráním zatím jen části československé Podkarpatské Rusi (tu si ostatně vzali celou jen o něco později), východního a jižního Slovenska. (Samozřejmě já vím velice dobře, že místy probíhaly ojedinělé boje – a docela dobře si vedla posádka ve Frýdku-Místku – a ojedinělé ozbrojené šarvátky a přestřelky. Co to bylo ale platné, když jako stát jsme se vzdali!!)

ZRÁDCE prezident a zároveň vrchní velitel ozbrojených sil Československa Beneš odcestoval podle hesla „vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá“ do Velké Británie, která nás ZRADILA v Mnichově svým hanebným podpisem. Mimochodem – přesně v tu noc, kdy Velká Británie podepsala v Mnichově tu hanebnou dohodu a zradila nás, podepsal Chamberlain (britský ministerský předseda) s Hitlerem DEKLARACI ANGLIE A NĚMECKA O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ!! („Archiv für Aussenpolitik und Länderkunde“,September 1938, S. 483). Ano je to tak!! A ještě upřesním a doplním, že 6. prosince 1938 byla podepsána naprosto analogická DEKLARACE FRANCIE A NĚMECKA O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ!! Takže vážení, čtete dobře… OPAKUJI a ZDŮRAZŇUJI – jak ANGLIE, tak FRANCIE podepsaly s nacistickým NĚMECKEM naprosto úplně stejnou smlouvu o vzájemném nenapadení, jako ji podepsal s nacistickým Německem, ale až jako poslední, Sovětský svaz - smlouvu o neútočení – tzv. Pakt Ribbentrop-Molotov. Ten byl uzavřen mezi Německem a Sovětským svazem a podepsán dne 23. srpna 1939 ministry zahraničí Německa – Ribbentropem a SSSR – Molotovem. Dobré, že?!! Tři stejné smlouvy s nacistickým Německem o tom vzájemném nenapadení, ale neustále je vyčítána a připomínána jenom Sovětskému svazu – dnešnímu Rusku!! A kdy že ji podepsal Sovětský svaz/to dnešní Rusko?!! Podívejte se na data!! POSLEDNÍ!!

Vrátím se k Benešovi… Zradil československý lid a jeho národy, odzbrojil vlastní armádu a vlastní obyvatelstvo připravené a dokonale motivované k obraně vlasti a tak je vydal bezbranné napospas německému teroru, gestapu, šibenicím a likvidaci (365.000 československých občanů – obětí umučených, zavražděných, popravených Němci). Sám se pak klidně uklidil s některými dalšími členy buržoazní zrádcovské československé vlády do bezpečí Anglie - státu, který nás podvedl, tedy zradil v Mnichově!! Chápete to?!! Opravdu přesně v duchu toho pořekadla, jak jsem psal již výše - „vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá“, zrádce ke zrádci!! V Londýně tak vznikla exilová československá vláda, kterou Beneš řídil. Právě tato vláda házela celou dobu klacky pod nohy československé vojenské jednotce vzniklé na území Sovětského svazu v Buzuluku, které od začátku jejího vzniku velel podplukovník Ludvík Svoboda. Na této východní frontě se přitom odehrávaly rozhodující boje a drtivá, zasloužená vítězství nad německými nacisty - okupanty, právě zde na východní frontě se rozhodovalo a rozhodlo o výsledku celé druhé světové války!

Dobrovolným vzdáním se Československa bez boje, tedy velezradou a vlastizradou nejvyšších politiků, vydáním celého zbytku již tak Mnichovem 38 okleštěné republiky do pařátů hitlerovského Německa a začleněním do Velkoněmecké třetí říše si nacistické Německo neskutečně pomohlo, neboť zesílilo k dalším připravovaným vojenským agresím namířeným hlavně na východ proti Sovětskému svazu. Uvědomte si, že v té době, ve třicátých letech patřilo vysoce rozvinuté, průmyslové Československo mezi deset nejvyspělejších ekonomik světa!! (Po rozpadu Rakousko-Uherska totiž 70% průmyslu, továren a výroby toho celého kolosu, tj. rakousko-uherského mocnářství zůstalo v českých zemích, to znamená na území nově vzniklé Československé republiky.) Také jsme měli vynikající zbrojní průmysl, kdy jsme patřili mezi pět největších světových výrobců a vývozců zbraní!! Vyráběli jsme velice kvalitní zbraně, po kterých byla v celém světě poptávka, prostě československé zbraně měly ve světě zvuk a dobré jméno, protože byly na vysoké technické úrovni, spolehlivé, lehce ovladatelné a přitom za přijatelnou cenu.

Toto vše jsme dobrovolně, bez boje vydali do pařátů Hitlerovi!! Hitler mohl být na sebe pyšný a spokojený! A také byl!!! Začleněním naší ekonomiky, průmyslu a zemědělství, lidského pracovního potenciálu do říše Německo, samozřejmě, zesílilo. Jenom zabráním (ukradením) našich, československých zbraní, vojenské techniky – děl, tanků, letadel, obrněných vozidel, kulometů, pušek, pistolí, milionů kusů granátů, miliardy pěchotní munice vzrostl okamžitě vojenský potenciál nacistického Německa o 25%!!! (Dobrovolně - vlastizradou Beneše a buržoazní vlády jsme Hitlerovi do pařátů dali: 582 letadel, 581 protiletadlových děl, 2.175 děl lehkého a těžkého dělostřelectva, 735 minometů, 468 těžkých tanků, 43.876 kulometů, 114.000 pistolí, 1.020.000 pušek, 3.000.000 granátů, 1.000.000.000 pěchotní munice!!!) Hezký dárek, hezký náš, československý vklad Hitlerovi do začátku války, že?!! Kde si myslíte, že to všechno použil…?? – Na východní frontě ze začátku proti Polsku, ale zejména a hlavně proti Sovětskému svazu, proti jeho obyvatelům, proti našim slovanským bratrům!! Našimi zbraněmi, naší municí byli stříleni, zabíjeni sovětští vojáci – obránci své vlastní země, bomby u nás vyrobené ničily, pustošily, srovnávaly se zemí ruská, ukrajinská, běloruská města a vesnice, zabíjely jejich obyvatele, ženy, děti, starce, bezbranné, všechny!!

A to ještě ale vůbec není všechno!! Celá naše ekonomika (průmysl, zemědělství, veškerá výroba a lidský potenciál) byla začleněna do říše, byla podrobena a sloužila zájmům Třetí říše, tedy k dobyvačné německé agresi!! Od prvního dne okupace, prakticky až do osvobození!! Lidé v továrnách a ve službách, na polích, na úřadech, na poštách, železnicích poctivě pracovali pro Němce. Ano, vím… museli. Za jakoukoliv sabotáž hrozil přinejmenším koncentrační tábor, většinou poprava, smrt.

Proč toto vše tak píši…?? Proto, že chci, abyste si laskavě uvědomili, že přes to všechno, co jsme my Sovětskému svazu způsobili, ano i svou zbabělostí, že jsme dopustili jako národ, jako celek, že nás prezident a buržoazní vláda zradili, že se hitlerovci u nás dovyzbrojili, že celá naše ekonomika sloužila poctivě zájmům Třetí říše tedy vraždění, zabíjení, genocidě na východě, proti Sovětskému svazu, tak přesto všechno nás ten SOVĚTSKÝ SVAZ a jeho RUDÁ ARMÁDA od toho fašistickému německého teroru a okupace OSVOBODILY!!! Němci zavraždili, umučili v koncentračních táborech, popravili 365.000 československých obyvatel!! Za to, abychom my přežili, položilo své vlastní životy na území Československa na 144.000 sovětských vojáků Rudé armády!! Jim patří OBROVSKÝ VDĚK, ÚCTA, PODĚKOVÁNÍ!! Čest jejich památce navždy!! Kdyby nás neosvobodila Rudá armáda, nežili bychom!! (A blboučcí Češi - což je asi polovina národa a všechny ty polistopadové generace celé - se cítí ublížení a ukřivdění v souvislosti s tím věčně a trapně už omílaným nějakým srpnem 1968?!!)

Další věc, o které se chci jen krátce zmínit… V roce 1947 postihla celé Československo katastrofální neúroda zemědělských plodin v důsledku extrémního sucha v průběhu celého roku. V zemi vázlo zásobování potravin, situace se stávala více než kritickou, v některých oblastech na Slovensku dokonce již hrozil hladomor. Byl to právě Sovětský svaz, který nám poskytl okamžitou pomoc mimořádnými dodávkami obilí!! Sovětský svaz nám, Čechoslovákům, poskytl nezištnou pomoc, ačkoliv sám v poválečných letech při obnově válkou těžce zpustošené země neměl nazbyt. Pomohl našim národům, na úkor svého vlastního lidu!! (A blboučcí Češi - což je asi polovina národa a všechny ty polistopadové generace celé - se cítí ublížení a ukřivdění v souvislosti s tím věčně a trapně už omílaným nějakým srpnem 1968?!!)

Nyní tedy k srpnové „okupaci“ 1968, která ale ve skutečnosti nikdy žádnou okupací nebyla…

Vážně jsou již otravně nudné názory těch, kteří ještě i v té současnosti dokážou jen papouškovat a nic více, že v 68. nás Sovětský svaz prý okupoval. Těm lidem, kteří se zmůžou jen na takovéto primitivní mainstreamové papouškování, nevadí, že dosud, do dnešní doby, tj. 74 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují celé Německo?! Nejen Německo, nevadí, že 74 let po ukončení 2. světové války Američané stále vojensky okupují Japonsko?!! Německo a Japonsko vůbec nejsou kvůli vojenské okupaci americkými vojsky suverenními státy!! Jsou státy okupovanými, nesvobodnými, tedy vazaly!! Okupace Evropy americkými vojáky a prostřednictvím amerického teroristického paktu NATO těm lidem nevadí?! Sovětský svaz již přece dávno stáhl svá vojska ze střední a východní Evropy, dokonce i z Německa!! Proč jsou zde všude ještě američtí okupanti?!!

Takže k věci, k srpnu 1968 (už jsem to psal mnohokrát, ale musím stále) - tou ruskou (tehdy sovětskou) srpnovou „okupací“ celého Československa, celého československého území, přišlo o život asi 100, možná 115, nebo snad dokonce i 116 československých občanů! Nepřišli rozhodně o životy v důsledku nějakých urputných bojů a statečném bránění své země se zbraněmi v rukou proti přicházejícím vojskům Varšavské smlouvy, ale v naprosté většině případů to byly nešťastné nehody, tragické náhody a neúmyslná zabití mnohdy i zcela zbytečně úmyslně vyprovokovaná. Mnozí z těch tehdy tragicky zahynulých občanů ČSSR byli provokatéři!! (ať se vám to líbí, nebo nelíbí, je to tak!)

Nikdy (naprosto NIKDY!!) žádný sovětský/ruský voják (nebo jiný voják Varšavské smlouvy) nevzal samopal a nezačal pálit do bezbranných obyvatel jako například 10. června 1942 na Horákově statku v Lidicích, kdy po zuby ozbrojení Němci začali pálit, postříleli a pozabíjeli všechny muže jen tak! Pak se klidně procházeli mezi mrtvolami a každému ještě vpálili pro jistotu ránu do hlavy. Poté se šli fotografovat, veselit a opíjet. Během tedy jen několika málo hodin němečtí fašisté pozabíjeli jen v jedné vesnici a jen na jediném dvorku více lidí, než ti Rusové a celá Varšavská smlouva za celou dobu trvání té prý okupace na území celého Československa!! Jistě havloidé, pravdoláskaři, zasmrádlá svoloč z kaváren a další proamerická špína vám bude ukazovat postřílené zdi třeba na Národním muzeu na Václavském náměstí, snad i jinde. No a co?! Pro výstrahu a možná i ze strachu bych do vzduchu a nad hlavy lidí a davu střílel i já.

Na našem vlastním, československém území, byla jediná skutečná a opravdová OKUPACE – ta provedená našimi sousedy, nynějšími „spojenci“ NĚMCI za druhé světové války, kdy nás právě NĚMCI nejdříve pod hrozbami, ale též již i páchaným terorem, vraždami, násilím, zastrašováním, vyhrožováním, terorizováním, šikanováním obyvatelstva, sabotážními akcemi, přepadáváním a únosy obyvatel okradli o ne nepodstatnou část našeho území (SUDETY), aby pak 15. března 1939 obsadili a vojensky OKUPOVALI celý zbytek již tak okleštěného ČESKOSLOVENSKA!! NĚMCI s důsledností sobě vlastní páchali zločiny a brutální teror s cílem totální likvidace českého, ale i slovenského národa jeho vysídlením daleko na východ, vyvražděním, či „převýchovou“ - (toto ale jen u několika „vhodných“ jedinců!). Mimo jiná zvěrstva a teroru páchaná Němci na našem obyvatelstvu vypálili a srovnali se zemí Lidice, Ležáky, Javoříčko, desítky dalších obcí. Bezbranné, ničím vinné obyvatele těchto vesnic buď rovnou vyvraždili postřílením, nebo je násilně odvlekli do koncentračních táborů na o něco pozdější jistou smrt! Včetně žen a dětí!

NĚMCI vyvraždili, popravili a bestiálně v koncentračních lágrech umučili na 365.000 obyvatel Československa!! (Nelze nepřipomenout bestiální zločin NĚMCŮ spáchaný na bezbranných lidických dětech, kdy i naprosto malé děti ve věku dvou, tří let až patnácti let byly umučeny, zavražděny udušením ve speciálně pro to připraveném nákladním vozidle, jehož korba – nástavba byla uzpůsobena jako plynová komora, kde tato děcka byla udušena výfukovými plyny!!)

Představte si, že toto, tyto bestiální zločiny, teror, vyvražďování českého a slovenského národa, jsme my, Češi, Němcům odpustili!! (- LZE VŠAK TOTO VŮBEC ODPUSTIT?!!) Zcela cynicky, pokrytecky, falešně, neupřímně, donuceně, na povel se s nimi přátelíčkujeme, bratříčkujeme a objímáme ve společném odporném jedovatém hadím hnízdě!!

(Já za sebe rozhodně říkám a tvrdím a budu tvrdit až do své smrti, že NE!! NIKDY JSEM NEODPUSTIL A NIKDY NEZAPOMENU!!)

Rusům, našim jediným odvěkým největším a skutečným přátelům, slovanským bratrům, zastáncům a ochráncům, za to, že nám přinesli v květnu 1945 mír, svobodu a zachránili český a slovenský národ před Němci nejen plánovanou, ale i uskutečňovanou genocidou, za to, že neváhali obětovat za naše životy své vlastní životy, za to, že jich padlo za naši svobodu na československém území více jak 144.000, nadáváme a spíláme?!! Proč Rusům stále a stále jen a jen připomínáme nějaký srpen 1968?!! Vždyť v tom srpnu – viz psané výše, bylo maximálně 116 obětí (a opravdu jen a jen tragické nehody a náhody – a provokatéři)!!

I totálnímu hlupákovi při srovnání čísel musí být vše naprosto jasné! - NĚMCI umučených, zavražděných, popravených 365.000 československých občanů za té opravdové a skutečné německé OKUPACE proti max.116 (sto šestnácti) tragicky zahynulým československým občanům za té prý sovětské okupace!! - A s Němci, našimi vrahy, máme být kamarádi a Rusy máme nenávidět?!!

Cožpak jsou Češi opravdu takové SKETY?!! Nevděční, nic si nezasluhující podvraťáci, kteří nevědí a neznají, co je to vděk, úcta, obdiv k zachránci a víra v něj, odvěké, a právě ještě znovu více utužené přátelství zpečetěné krví?!! Pokud ano, budiž pak hanbou a prokletím být Čechem! Je mi HANBA za ty lidské zrůdy a nestvůry, které úmyslně zpochybňují, překrucují, zapomněly, či nechtějí připomínat pravdivá historická fakta! Při památce 365.000 umučených obyvatel, při památce umučených lidických dětí, při památce padlých hrdinů bojujících za naši svobodu vás lidmi nazvat nelze!! Avšak nestačí se za ty zrůdy, nestvůry, cyniky a falzifikátory dějin a historie jen stydět a hanbit! Proti nim je třeba nesmiřitelně a tvrdě bojovat všemi prostředky, až do jejich konce! Nedat jim nikde prostor, umlčet ihned v počátku, v zárodku, jakmile by chtěli někde šířit a plivat své jedovaté sliny, zpochybňovat a falšovat naše dějiny!! Dát jim demokraticky na vybranou pro jejich svobodné rozhodnutí – dobrovolně odtáhnout do jimi opěvovaných západních zemí, do toho jimi opěvovaného západního světa (islámské Francie, černé Británie, či tureckého Německa, nebo i do teroristických fašistických USA), nebo jim nabídnout práci ve znovu otevřených dolech, lomech, štěrkovnách, pískovnách, cementárnách a podobných, pro ně vhodných pracovně výchovných zařízeních!

Je mi i hanba za libereckou radnici, za radnici města, kde jsem více jak 10 let žil, chodil do práce, studoval. Liberec je fašistické město! Liberec servilně, okázale a demonstrativně připomíná a vystavuje velice trapně v srpových dnech na zdi liberecké radnice nějaké torzo, které má snad představovat pás ze sovětského tanku, s nějakými jmény tragicky a nešťastně zahynulých libereckých provokatérů v těch srpnových dnech roku 1968 v Liberci. Znovu - laskavě si srovnejte čísla, za německé okupace Němci umučili a vyvraždili na 365.000 československých občanů, Američané zavraždili při jejich způsobu „osvobozování“ Československa na 22.000 československých občanů (přičemž jich – tedy samotných Američanů zahynulo na československém území jen 116 a pochovaný je na československém území jen jeden jediný!!), při srpnové a následující prý ruské okupaci zahynulo jen asi 116 československých občanů (nešťastné náhody a tragicky – nic cíleného, jako nás cíleně a záměrně chtěli vyhubit Němci!!). S Němci a Američany se nyní musíme pokrytecky a falešně objímat a na naše nejvěrnější bratry a slovanské spojence Rusy házet špínu a nenávidět je!

Pokud člověk pozorně sleduje zahraničně i vnitropolitickou situaci posledních několika desetiletí (a není naprostý politický dement, či vědomý ignorant a je kapánek politicky i sociálně vnímavý), musí být už naprosto každému jasné a musí si chtě nechtě přiznat, že tehdy – 21. srpna 1968 – byl velice úspěšně zmařen a zcela rozdrcen POKUS vždy nám nepřátelského západu v čele s arogantními, po světovládě prahnoucími zločineckými Spojenými státy americkými - O nyní bychom řekli „ČESKOSLOVENSKÝ MAJDAN“ nebo též, chcete-li, pokus implantovat v tehdejším Československu jednu z těch revolucí, kterým se právě v posledních desetiletích říká poeticky revoluce barevné.

A jak to s těmi všemi záměrně vyprovokovanými revolucemi (Ukrajina), revolucemi tzv. „arabského jara“ (Libye, Egypt, Tunis, Maroko, Sýrie…) bylo, kdo je ve skutečnosti zrežíroval a inicioval, víme už všichni velice dobře! Štěstí, že u nás tehdy (v 68.) zasáhla sovětská vojska se svými tanky!! Jinak bychom byli o 21 let dříve tam, kde se nachází ČR nyní – v postavení kořisti a kolonie západu (Německa, fašistické Evropské Unie a teroristických zločineckých USA), v hlubokém rozvratu a na cestě k zániku a své vlastní záhubě! A dovedete si představit, kolik by tehdy v tom roce 68 bylo obětí na životech československých občanů, kdyby Varšavská smlouva nezasáhla?! Pokud ne – běžte se podívat na Ukrajinu!

Znovu a nestále opakuji a budu všem vždy opakovat, že jsem tedy vděčný vojskům Varšavské smlouvy a Sovětské armádě za to, že od r. 1968 jsem měl šťastné dětství, rodiče zajištěnou práci, všichni kvalitní bezpoplatkovou lékařskou péči, jako stát jsme byli naprosto soběstační ve výrobě kvalitních potravin, vlaky a autobusy jezdily pravidelně i do každé vesnice, mohl jsem v míru a v klidu sociálních jistot absolvovat základní školu, vystudovat střední a VŠ. Stavěly se školy, nemocnice, elektrárny, přehrady, byty, dálnice, v akcích "Z" se zvelebovaly vesnice, prosperovala družstva, každý měl nejen právo na práci, ale i tu skutečnou práci, jisté důchody, velice kvalitní systém školství a vzdělávání, který nám záviděl celý svět. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře!

Toto již musí být jasné naprosté většině uvažujících, myslících lidí! Díky včasnému, perfektnímu, dobře zorganizovanému a bleskovému zásahu vojsk obranného vojenského paktu socialistických států přejících si žít v míru – Varšavské smlouvy bylo ČESKOSLOVENSKO zachráněno a chráněno celých nádherných 21 let, kdy lidé v důsledku této bratrské a přátelské pomoci mohli v klidu a míru žít, pracovat, studovat, budovat prosperující stát, bavit se, žít beze strachu, milovat se a rodit děti. Také v sedmdesátých letech byla nejvyšší populace, kdy se narodilo nejvíce dětí v celé historii Československa! Proč asi?! Protože byly sociální jistoty, každý měl jistou práci, byly jisté důchody, mladí lidé po bezplatném vystudování středních a vysokých škol nebo po absolvování odborných učilišť měli jistá pracovní zařazení ve svém prvním zaměstnání – pro každého byla práce! Budovaly se a stavěly stovky tisíc nových bytů, mladým lidem bylo umožněno čerpat velice výhodné tzv. novomanželské půjčky, za které si pohodlně mohli zařídit svou první vlastní domácnost a domov. Z této půjčky jim dokonce po narození prvního dítěte bylo odečteno 2.000,- Kčs, za každé druhé a další dítě dokonce 4.000,- Kčs. Takto se šlo mladým lidem na ruku. Byl mír, klid, pořádek, sociální jistoty, bylo dobře!! Moc dobře! Fungoval průmysl – náš vojenský průmysl patřil mezi absolutní světové špičky, vyráběli jsme automobily (osobní i nákladní), motocykly, lokomotivy, tramvaje i traktory, letadla, turbíny, měli jsme textilní průmysl, vyráběli oděvy, obuv, byl zde sklářský průmysl (naše sklo, ale i třeba lustry) se vyvážely do celého světa, vyráběla se a prodávala bižutérie, vyráběli jsme koberce, nábytek, potravinářské stroje, fungovaly pivovary, cukrovary, lihovary, měli jsme naprostou soběstačnost ve výrobě kvalitních nemodifikovaných potravin (protože dokonale fungovalo zemědělství, na každé vesnici JZD, nebo Státní statky), na vysoké úrovni bylo bezplatné zdravotnictví, fungovala prevence, existoval naprosto ve světě ojedinělý a dokonalý systém školství a vzdělávání (od jeslí, přes mateřské školy, po ZDŠ, síť středních odborných škol s maturitou, gymnázií, učňovské školství, vysoké školy), měli jsme vlastní výzkum a vývoj, dokonce námořní loďstvo, jako 3. stát na světě jsme dokonce měli vlastního československého kosmonauta… a mnoho a mnoho dalších vymožeností, o kterých se nám dnes jen zdá a mladí, kteří toto vše nezažili a neprožili, tomu vůbec nevěří a vše považují jen za nějakou komunistickou nebo ruskou propagandu! Měli jsme se dobře. Prosperovali jsme, nebyli jsme zadlužení, byli jsme nejen nepříjemnou, ale přímo nebezpečnou konkurencí pro Západ, kterou je třeba proto totálně zničit, rozvrátit, ukrást lidem a tomu státu, co se jen dá.

Lidé v době socialismu pracovali ve fabrikách i na 3 směny (ranní, odpolední, noční), neboť tak neskutečně mnoho bylo práce pro všechny, bylo nutné splnit plány a závazky pro export našich produktů do ciziny. Po práci lidé jezdili na odpočinek a dovolenou velice levně do podnikových rekreačních zařízení, jejich děti za symbolické částky do dětských rekreačních táborů, nejlepší pracovníci dostávali i poukazy na dovolenou a zotavení zdarma a to i k moři, jezdívalo se na podnikové zájezdy ROH po celém Československu. Toto vše bylo!

Toto vše jsem zažil na vlastní kůži, prožil jsem to, velice dobře si všechno ještě pamatuji. Velice dobře. Ano, občas nebyly dámské vložky (jak se stále píše a jak odpůrci socialistického režimu – floutkové, feťáci, disidenti a třeba i ti „chátristé 77“ a prozápadní proamerická svoloč stále připosměšně připomínají, zrovna tak byl prý občas i nedostatek toaletního papíru, nebyly prý banány!!). Opravdu se musím přiznat, že ze svých vlastních životních zkušeností jsem právě toto nezaznamenal a na své kůži nepociťoval, ale budiž, byla to pravda. Jistěže byly i jiné, opravdové nedostatky, ale v porovnání s tsunami zlodějen, podvodů, krádeží, loupeží, lží, intrik, falše, pokrytectví, vražd, okrádání lidí, řádění exekutorských mafií, bezdomovectví, sociálních sebevražd, naprosté bezmoci a beznaděje lidí, ale hlavně totálního zašmelení a prodání celého státu na západ a do USA, to byly jen nepatrné, neznatelné, naprosto kosmetické drobounké chybičky!!

Ta pravá katastrofa, zánik státu, jeho naprosté vyrabování, vykradení a zaprodání do ciziny přišlo právě po tragickém zinscenovaném a zrežírovaném listopadu 1989!

Z prosperujícího vyspělého suverénního státu se stala nesvéprávná zcela závislá kolonie šílené deviantní Evropské unie, která sama je jen a jen kolonií ještě šílenějších a deviantnějších, zločineckých USA!! Po roce 1989 došlo k rozkradení a rozprodání veškerých zdrojů do ciziny. České banky byly předány cizím bankám, infrastruktura, vodárny, podniky, závody, obchodní domy, lesy, půda… To, co nebylo lukrativní, to se nechalo zchátrat a zplundrovat. Marx napsal, že vlastnictví zdrojů je rozhodujícím znakem státnosti a nezávislosti zemí a národů. Země, která nedisponuje vlastními zdroji, nemůže být suverénním a samostatným státem. Proto musí česká vláda skákat tak, jak cizí mocnosti určí. Nemáme už zdroje, abychom byli samostatným a suverénním národem. Nemáme zdroje, o které by stát mohl opřít vlastní národní politiku, která by šla proti tezím globalizace podle NWO. Cesta k nezávislosti bude mnohem těžší, než jenom navolení jiných zástupců do parlamentu. Nyní jsme jen a jen českou kolonií!!

Shrnutí

Znovu, jasně, stručně opakuji a ZDŮRAZŇUJI – v srpnu roku 1968 vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem opravdu přijela zabránit puči a převzetí moci nechutnými krysami typu zaprodance a vlastizrádce Havla a celé té vlastizrádné, protičeskoslovenské, protisocialistické smečky kolem něho vždy kolaborující se Západem a USA.

Západ a USA nikdy netoužily, neprahly, ani nechtěly, abychom my byli jejich rovnoprávní přátelé a spojenci!! Odjakživa nás chtěly jen porobit a udělat z nás kolonii a otroky! Toho všeho potom využít pro nástup proti Sovětskému svazu!! Viz všechny ty události současné smutné, tragické doby převrácených hodnot, lží, pokrytectví, falšování a přepisování dějin!

Stát a národ, který nectí své dějiny, své skutečné opravdové hrdiny, stát a národ, který dopouští falšování a přepisování historie, stát a národ, který záměrné popírá události tak, jak se ve skutečnosti staly, stát a národ, kterému dočasně vládnoucí zločinci a jejich poskoci beztrestně vnucují svůj falešný a lživý výklad dějin a historie, je definitivně a navždy odsouzen k zániku a do propadliště dějin. Takový stát a národ nemá nárok na svou vlastní existenci. Česká republika chce být takovým státem a stádem (národem)?! My, Češi a Slováci jsme SLOVANÉ!! Patříme jinam, než kam jsme se nechali zatáhnout polistopadovými zločinci!!

Armádní generál Ludvík Svoboda, prezident ČSSR, a jeho odkaz budoucím generacím: „Nikdy nezapomeňte, jak lehce jsme svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.“

Mgr. Petr Michalů, Sankt-Petěrburg/LENINGRAD

