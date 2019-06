Petr Michalů: Normandická hanba, lež a pokrytectví

Nepozvání prezidenta Putina na oslavy svědčí o mnohém... (Proti komu tenkrát ta Hitlerem sjednocená Evropa vlastně bojovala a kdo měl být nadobro zničen a zlikvidován, a proti komu se zbabělci a poraženci opět sjednocují a kdo má být znovu a opětovně cílem jejich společné, spojenecké evropské a atlantické agrese!!)

Pokrytci ze západu jsou tak falešní, že oslavují vítězství, ale vlastně dobře vědí, že to byla porážka... nic jiného. Jejich porážka!! Proto Putina nepozvali! Vítěz byl jen jeden!

TO, ŽE PUTIN TAM NEBYL, POTVRZUJE JEN BEZVÝZNAMNOST ROLE DRUHÉ FRONTY VE VÍTĚZSTVÍ NAD FAŠISMEM.

K Normandii

Stále zde čtu nesmysly rádoby historiků a "znalců", což jsou ale většinou jen ubohé oběti českého koloniálního polistopadového systému školství, "vzdělávání" a "výchovy" o tom, že prý by bez vylodění spojenců v Normandii Sovětský svaz nevyhrál druhou světovou válku a že prý právě to opěvované medializované ověnčené spojenecké vylodění znamenalo zvrat a rozhodující moment v průběhu druhé světové války. Božínku!!.

"Spojenci" byli statečně v taktické vyčkávací poloze zalezlí v bezpečí za pecí do doby, dokud Rusové prakticky nestáli před Berlínem a nepřipravovali vojenskou operaci na jeho dobytí. Pak již honem honem ti "spojenci" nemohli déle otálet a stále se na něco vymlouvat s otevřením druhé fronty, o kterou je žádal Sovětský svaz nepřetržitě od roku 1941, tedy od svého napadení!! "Spojenci" již viděli, že by holt přišli zkrátka, tak ještě na poslední chvíli - tedy jen 11 měsíců před ukončením války (tedy zaslouženým vítězstvím Sovětského svazu a dobytím Berlína Rudou armádou) se kvapem vylodili dne 6. června 1944 v Normandii (celé tři roky ti "spojenci" statečně odolávali žádostem Stalina o otevření druhé fronty!!). Kdyby se chtěli vyloďovat jen o pár měsíců, později, ani by se již vyloďovat nemuseli.

To jejich "slavné" vylodění (krvavý masakr sotva dvacetiletých kluků) mělo z vojenského hlediska jen minimální vojenský strategický význam. Hlavní cíl toho jejich "masakru na plážích Normandie" byl (ať se to líbí, nebo nelíbí) POLITICKÝ!! Na poslední chvíli, tedy již za pět minut dvanáct, či možná už dokonce za minutu dvanáct si urvat v Evropě ještě pokud možno co největší politický vliv a „ohřát si tak tu svou politickou polívčičku“!! Pokud by se totiž tak nakvap, a přesto tak opožděně, v té Normandii dne 6. června 1944 nevylodili, Stalinova Rudá armáda by sama očistila od fašismu Evropu a zastavila by se až nejzápadnějším břehu Evropy, tedy u Atlantiku!!

Vy všichni polistopadoví vzdělanci (rovná se oběti toho polistopadového vzdělávacího a školního masakru), nemelte proto naprosté nesmysly, neboť bez drtivých vítězství sovětské Rudé armády a jejího rychlého postupu směrem na západ a osvobozování národů zotročovaných a okupovaných německými fašisty by ani ti "spojenci" neráčili začít nikoho osvobozovat!!

Je vám to dostatečně srozumitelné?

K Francii

Jen tak trochu pro zamyšlení, něco málo, jak stále zde něco čtu o Francouzích, Macronovi a tak podobně...Francouzi byli vždy šupáci!! Vzpomeňme si jen na zradu v Mnichově (noc z 29. na 30. září 1938)!! Jak si vůbec mohly dovolit tzv. prý demokratické státy (FRANCIE a VELKÁ BRITÁNIE) uzavřít a podepsat smlouvu s fašistickými státy o odstoupení ne nepodstatné části území jiného svrchovaného státu (Československa) fašistickému Německu?!! Toto vše těmto státům není vytýkáno, ale Rusku je stále předhazováno, že podepsalo smlouvu s Německem (Pakt Ribbentrop-Molotov, podepsán dne 23. srpna 1939?!!).

Přičemž ale naprosto stejný pakt s tím Německem dávno před Sovětským svazem podepsala jak Velká Británie, tak i Francie!! V ten samý den, kdy Velká Británie podepsala v Mnichově tu hanebnou dohodu (v noci z 29. na 30. září 1938) a zradila nás, podepsal Chamberlain (britský ministerský předseda) s Hitlerem DEKLARACI ANGLIE A NĚMECKA O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ!! („Archiv für Aussenpolitik und Länderkunde“,September 1938, S. 483).

6. prosince 1938 byla podepsána naprosto analogická DEKLARACE FRANCIE A NĚMECKA O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ!!

Sovětský svaz podepsal až jako naprosto POSLEDNÍ z těch evropských států s nacistickým Německem tedy obdobnou SMLOUVU O VZÁJEMNÉM NENAPADENÍ!! Až jako POSLEDNÍ (23. srpna 1939)!!!

A hanebně, drze, cynicky, potměšile právě Rusku toto vyčítáte?!!!



No nic… Vrátím se k Francii… Za druhé světové války byli „frantící“ tak stateční, že vzdorovali Němcům něco málo přes měsíc, pak se statečně vzdali... Co bylo dál? Polovina Francie (tzv. Vichystická Francie) aktivně kolaborovala s fašistickým Německem, druhá polovina té samé Francie pak byla tím Německem okupována!! Zajímavé, že?!! Celá polovina Francie - kolaboranti a spojenci fašistů, Německa, druhá polovina Francie těmi fašisty a Němci okupována, terorizována a vražděna!! To je Francie!!

Po válce se tato Francie zařadila (lépe, byla "spojenci" tedy těmi západními, tj, USA a Velkou Británií zařazena mezi spojenecké vítěze!! Paradox, což?!! Stalin jim to toleroval.) Další, víte vůbec, že Berlín do poslední chvíle nejhouževnatěji hájily a bránily na straně fašistů proti sovětské Rudé armádě právě francouzské divize?!! A Francouzi byli zařazeni mezi vítězné spojence?!!!!

Další zajímavost, - když podepisoval německou kapitulaci Hitlerův věrný služebník polní maršál Keitel a podepsaný akt o německé kapitulaci předával sovětskému maršálu vitězi Žukovovi, tak Keitel se pohrdavě podíval právě na francouzské a americké generály přítomné v místnosti a obrátil se s ironickou otázkou na Žukova - "Co oni zde dělají, oni také nad námi zvítězili?!!" Což vypovídá naprosto o všem...!!! Znovu opakuji – NĚMECKÝ MARŠÁL KEITEL SE POHRDAVĚ, S NAPROSTÝM OPOVRŽENÍM PODÍVAL NA AMERICKÉ A FRANCOUZSKÉ GENERÁLY A OBRÁTIL SE S IRONICKOU OTÁZKOU NA ŽUKOVA - "CO ONI ZDE DĚLAJÍ, ONI TAKÉ NAD NÁMI ZVÍTĚZILI?!!"

Mgr. Petr Michalů, Leningrad

Psali jsme: Petr Michalů: Jsem větší ruský patriot, než mnozí ti, kteří se v Rusku narodili Petr Michalů: Plzeňská fabulace, lež a mýtus Petr Michalů: Československé trauma – srpen 1968 Petr Michalů: Zasílám srdečný pozdrav Facebooku z Moskvy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV