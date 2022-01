Petr Šaroun: Šach mat pro Rusko

reklama

Ale pojďme si udělat malý myšlenkový experiment v alternativní realitě, kde nejde o šíření míru a demokracie, ale USA jsou skuteční váleční štváči a Rusko není dobrotivý přítel, ale velmoc s pragmatickým carem. V naší alternativní realitě došlo v USA k puči, kdy nějaká arcisvině odstavila od moci prezidenta tlučhubu, který víc obchodoval, než kousal. V této alternativní realitě si společnost vykuků vodí svého nového prezidenta jako maňáska, což jde snadno, když už není v nejlepší duševní kondici. Naštěstí zvládne chodit, mávat a opakovat naučené věty. Zdůrazňuji, že se jedná o myšlenkový experiment, který není založený na skutečnosti. Vše je zcela smyšlené.

A teď, jak tito váleční štváči mohou připravit šach mat pro Rusko

Předně potřebují návnadu! Nějaké horké hlavy, přesněji užitečné idioty, bez kterých podobné plány nikdy nefungují. V našem experimentu to budou Ukrajinci. Těmto obětním beránkům nabídnou vstup do NATO a ujistí je o své maximální podpoře. Moc dobře vědí, že se na Ukrajině všechno vykecá. Počítají s reakcí Ruska, které musí reagovat. USA mají svou zkušenost, Sovětský svaz kdysi rozmístil své jaderné zbraně na Kubě, což málem skončilo jadernou válkou. Také byste nechtěli, aby na vás soused mířil puškou. Nikdo, opakuji nikdo, si nepřeje, aby mu před obličejem šermovali pistolí. Nebo jadernou zbraní. Nechce to ani nikdo dokonce ani v Rusku.

Ale proč se namáhat a jak to může skončit?

Anketa Počíná si premiér Fiala ve své funkci dobře? Ano 4% Ne 90% Ještě je brzy na hodnocení 6% hlasovalo: 3698 lidí

Předně, důležité je, aby konflikt neeskaloval. Proto velmoci Rusko ujistí, že o válečný konflikt nestojí. Ujistí je, že do války nepůjdou, nechť si Rusové Ukrajince klidně zklidní. Od Ukrajinců chcete vybetonovat dvorek nebo vytřít chodbu, ale nikdo nechce umírat na Ukrajině. Ukrajince to hodně zarazí, ale „spojenci“ je ujišťují, že Ukrajinská armáda je výrazně lepší než ta před několika lety. Něco o tom vědí, v této realitě funguje na Ukrajině asi 150 cizích válečných pozorovatelů. Prolít krev užitečných idiotů není hřích. Naopak! Blbost je nejtěžším hříchem, který bůh rád trestá.

Rusko je najednou v nezáviděníhodné situaci, Rusové si nepřejí bojovat na Ukrajině, z té války by nic nezískali. Území nepotřebují a rozhodně nechtějí Ukrajinu okupovat. Ale taky tam nechtějí cizí jaderné zbraně nebo nepřátelské základny, na které se tyto jaderné zbraně pravidelně přesouvají.

Ať se Rusko rozhodne jakkoliv, prohráli

Pokud dovolí, aby na Ukrajině vznikly základny, na kterých budou nepřátelské jaderné zbraně, je to velká prohra. Pokud se pustí do války na Ukrajině, USA nesmírně zbohatnou!

Proč? Hned jak konflikt začne, Rusko bude prohlášeno za velmoc zla! A od těch zlých Rusů přeci není možné brát plyn! Ten se musí dovážet z USA! Ano, bude třikrát dražší, ale to nevadí, prvních pár dodávek bude laciných! A navíc, Ukrajina sousedí s Polskem, Slovenskem a řadou dalších zemí v EU. Najednou bude sousedem Polska, Slovenska a dalších samotné hrozivé Rusko! A co s tím? No přeci rychle nakupovat Americké zbraně! A co nejvíc! Uvalit na lidi extra daně, aby bylo tyto zbraně za co kupovat! Vždyť to krvelačné Rusko máte hned za humny! Ruské tanky tu mohou být co nevidět! Penízky se budou jen sypat!

Jsem rád, že tohle je pouhý myšlenkový experiment a nic z toho není pravda. Dost by mě mrzelo, kdyby všechny ty řeči o demokracii byly jen snůškou lží a kdyby stará propaganda komunistů, že „USA jsou váleční štváči“, byla pravdivá.

Psali jsme: Hrozí ruská invaze na Ukrajinu, nebo jen Putinova hra? Experti na zahraničí tuší Filip Andler: Ukrajina a americká past „důvěryhodnosti“ Rusko stahuje vojáky od ukrajinských hranic, napětí však může pokračovat Putin: Rusko je moc velké. Západ ho chce rozdělit. Prostě nás podvedli

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.