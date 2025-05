Petr Sedláček: Skutečná válka se dnes vede a dozajista i povede jinak

Žijeme v době globálních změn. Důvodem je řada faktorů, které se objevily v 21. století. Zejména se jedná o válku na Ukrajině. Ta se stala nejen nejkrvavějším násilným aktem v Evropě, ale také motorem mnoha procesů, které vedly ke změně světového řádu. K této změně již došlo. A nezáleží na tom, zda to moderní politici chtějí vidět nebo ne.

Spolu s tím se ve světě, který se již změnil a stále se mění navzdory přáním politiků, změnil i globální bezpečnostní systém. Transformoval se nejen proto, že se mění geopolitický prostor, ale také proto, že se kvůli válce na Ukrajině změnily prostředky, na kterých tento bezpečnostní systém stojí.

Ať tomu chcete věřit nebo ne, ať už máte smlouvy na tanky a vrtulníky na dalších 10 let nebo je teprve plánujete podepsat, povaha vojenské síly se již změnila. Je ostudné, že to na Ukrajině, v Rusku a Číně dobře chápou, ale jinde tomu nerozumí vůbec. Kde, o tom dnes mluvit nebudu. Je to už jedno.

Budeme raději hovořit o moderních vojenských technologiích. O tom, kdo je kromě Ukrajiny bude potřebovat zjevně rozhodnou politici. Jen uvedu, které to jsou a jak fungují. Rád bych také poznamenal, že jde o technologie, které jsou v současnosti podle mého nejrelevantnější pro rozvoj obranných schopností Evropy a to především z pohledu přeformátování euroatlantického bezpečnostního prostoru.

Rusko-ukrajinská válka zcela změnila povahu válčení. Stalo se tak jednoho rána v létě roku 2023, když ukrajinské jednotky s využitím dostupných doktrín a zbraní postupovaly metr po metru nepřátelskými obrannými liniemi. Na obloze se objevily drony v měřítku, které proměnilo celou architekturu boje.

Průzkumné, úderné drony a bezpilotní letouny sloužící dělostřelecké palbě, v kombinaci se situačním systémem výstrahy, učinily bojiště zcela transparentní. To vše poskytovalo neomezené možnosti k provádění vysoce přesných úderů na taktické úrovni.

Postupně, stejně jako první světová válka, i tato válka dospěla do patové situace. Velmi brzy, v roce 2024, vedl rychlý vědeckotechnický pokrok k situaci, kdy byly drony používány k zasahování cílů nejen před frontovou linií, ale i v její operační hloubce. To znemožňovalo soustředit jakoukoli techniku, jinou palebnou sílu nebo zálohy i za frontovou linií.

Přesné údery za pomocí logistických prostředků se dnes staly zcela běžnou záležitostí. Navíc se takové údery staly součástí taktiky vytlačení sil z dosažených pozic.

Díky absolutnímu zviditelnění se tak před přední hranou frontové linie vytvořila 10 až 15 kilometrová zóna téměř jisté smrti. Není divu, dnes dron neloví jen skupinový cíl nebo obrněná vozidla, útočí dokonce i na jednotlivé vojáky.A co je nejhorší tato zóna „panování dronů“ se neustále rozšiřuje!

Dále je nutné připomenout rychlý rozvoj prostředků elektronického boje.

Díky rozvoji elektronického boje se stalo možné praktickyneutralizovat schopnost satelitních technologií a rádiově a GPRS naváděné munice nanášet vysoce přesné údery na operační úrovni. Účinnost drahých raketových střel a vysoce přesných granátů tím klesla k nule.

Další věc. Na bojišti se objevilo velké množství vizuálních průzkumných a úderných dronů na taktické a operační úrovni. V důsledku toho čelí taktika aplikačního a operačního řízení vážným změnám.

Na operační úrovni se válka obecně dostala do patové situace. Hluboké manévry nebo údery do operační hloubky se staly prakticky nemožnými. A to díky konfrontaci mezi bezpilotními systémy a prostředky elektronického boje a protivzdušné obrany. Klasické útočné operace a akce v tomto novém prostředí nejen ztratily na účinnosti, ale staly se téměř sebevražednými. Dokonce i útočné akce malých, technologicky náročných a vysoce mobilních taktických skupin, úzce situačně koordinovaných s elektronickým bojem a systémy protivzdušné obrany se staly neúčinnými.

Můžeme tedy s jistotou říct:

* Bezpilotní systémy a digitální technologie změnily povahu války.

* Obrněná vozidla se stala proti levným dronům bezbranná.

* Přesné zbraně s GPRS navigací ztratily účinnost kvůli elektronickém prostředkům, využívajících v boji.

* Protivzdušná obrana prochází největší proměnou kvůli vzniku sériově vyráběných a levných dronů.

* Letectví ztratilo možnost ovládnout bojiště.

* Námořní prostor monitorují námořní drony.

Je tedy naprosto zřejmé, že tato fakta vyžadují nejenom kompletní přehodnocení taktiky, strategie, ale celé vojenské doktríny a obranného plánování!

Kolik času to dámy a pánové zabere, nevím. Myslím si ale, že našim nepřátelům tento proces nebude trvat déle než tři a s ohledem na nezbytné přizpůsobování IT systémů nebo nezbytných aplikací nanejvýš pět let.

Je tedy zřejmé, že vítězství na bojišti nyní zcela závisí na schopnosti předstihnout nepřítele v technologickém rozvoji a je nesmírně důležité, aby ke změnám došlo především v řetězci "věda, resp.vývoj – výroba". Tak to prostě je.

Výrobci musí být flexibilní a přizpůsobiví, připraveni kdykoli provést změny ve svých hardwarových řešeních. Pokud jsou tato rozhodnutí regulována státní byrokracií nebo korupčními zájmy, řetěz se přetrhne a protivník bude napřed. Proto musíte být připraveni upravovat produkty tak, aby splňovaly podmínky použití na bojišti.

Samozřejmě je třeba věnovat pozornost:

Vývoji technologií umělé inteligence a strojového učení.

Je zřejmé, že rychlost implementace technologií AI na bojišti, zejména v oblastech zpravodajství, plánování, řízení, zamezení palby, ale i autonomních bojových systémů (bez zásahu člověka), poskytne kvalitativní i kvantitativní výhodu.

Řešení v oblasti elektronického boje.

Ta jsou téměř nejdůležitější, protože je třeba vyřešit dva klíčové úkoly: vytvořit digitální pole pro aplikaci a chránit je před vlivem protivníka. Tím je samozřejmě hledání nových komunikačních technologií, jako je kognitivní rádio. Takový vývoj již existuje. Důležité je také hledání nových způsobů navigace a vedení. Je nutné vyvinout nové způsoby přenosu dat, které přesahují rozsah rádiových frekvencí.

Vývoj levných, vysoce přesných bezpilotních systémů s dlouhým dosahem.

To je nezbytné pro zvýšení schopnosti systematicky ničit infrastrukturu nepřítele, vyčerpávat jeho protivzdušnou obranu a provádět kombinované útoky na důležité objekty.

Vývoj a výroba dronů (robotů) jako součásti základních bojových schopností.

Rusko-ukrajinská válka přinesla důležitou lekci.Tkví v tom, že válka, která zahrnuje výměnu lidských životů za taktické úspěchy, již není k dispozici. Člověk je v moderním boji vzácným zdrojem, který nelze doplnit. Odtoho je technologie, která nám umožňuje udržet bojovou efektivitu s cílem radikálně snížit lidské ztráty.

Je tedy nutné rozvíjet:

* úderné drony, které prokázaly svou mimořádnou účinnost zejména v podmínkách nedostatku dělostřelecké munice;

* průzkumné drony;

* protiletadlové drony;

* pozemní bezpilotní systémy;

* univerzální bojové platformy;

* námořní bezpilotní systémy

Platí rovněž, že civilní technologie nebo technologie dvojího použití dosáhly takové úrovně sofistikovanosti, že jsou nyní základem bojových schopností.

Mezi ně patří:

- využití komerčních satelitních systémů ve prospěch zpravodajských služeb;

- využití 3D tisku pro rychlou výrobu náhradních dílů a součástek vojenské techniky v relativně řemeslných podmínkách;

- používání sociálních sítí ke sběru informací;

- vytváření improvizovaných systémů elektronického boje z komerčně dostupných komponentů pro rušení komunikace a ovládání nepřátelských dronů;

- použití civilních „poslů“ s end-to-end šifrováním pro výměnu dat;

- používání cloudových řešení.

Mimochodem, právě to již dnes umožňuje i malým hráčům s omezenými zdroji, tedy jednotlivým zemím, ale i oddělením a dokonce jednotkám dosahovat působivých výsledků pomocí relativně levných asymetrických řešení.

Závěrem lze říci, že revoluce ve vojenské technologii založené na bezpilotních systémech a umělé inteligenci zcela změnila povahu válčení a nadále se vyvíjí. Proto rychlost inovací přímo zvyšuje schopnost státu dosáhnout vítězství ve válce.

Je pravděpodobné, že vítězem v budoucí high-tech válce bude ten, kdo se dokáže co nejrychleji přizpůsobit technologickým podmínkám bojiště. Strana, která jako první systematicky a kvalitativně provede přechod na novou vojensko-technologickou úroveň, získá bezpodmínečnou strategickou výhodu a vnutí svou vůli druhé straně.

Pravda, a konflikt na Ukrajině to dnes a denně dokazuje, je taková, že globální bezpečnost již nespočívá na starých zárukách, ale je postavena na dynamice, technologii a ochotě ke změnám.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Zbyněk Fiala: Nahý v trní Jiří Paroubek: Největší investiční projekt dnešního světa organizují Číňané Vladimír Zlínský: Alternativní pohled na budoucí bezpečnostní rizika ČR Jiří Paroubek: Zdatní cenzoři - vedení ČT a Bobo ze Stačilo!