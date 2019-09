Petr Šonka: Je zvrácené, aby se peníze přidělovaly podle toho, kdo víc křičí

Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů (30 000 lékařů) píše premiérovi – vyzývají, aby nepodlehl politickému tlaku zdravotnických odborů a tzv. krizového štábu, kteří se v těchto dnech snaží zvrátit výsledky dohodovacího řízení pro rok 2020.

„Je naprosto zvrácené, aby se peníze přidělovaly podle toho, kdo víc křičí a nerespektovaly se dohody. Tento zvyk, který známe z minulých let, je příčinou neuspokojivého stavu českého zdravotnictví. Po mnoha letech je v křesle ministra zdravotnictví člověk, který usiluje o systémové změny a transparentnost našeho zdravotního systému. To že nejvíce křičí ČSSD, jejichž minulí ministři mají na stavu zdravotnictví lví podíl, považujeme za vrchol cynismu a pokrytectví. Další plošné nalévání dalších peněz do nemocnic, které společně s odbory požadují, nás do současné situace přivedly,” říká za Koalici MUDr. Petr Šonka.

Pokud by premiér vyhověl požadavku odborů a ČSSD a další peníze z rezerv zdravotních pojišťoven uvolnil, na péči pacienta se to podle lékařů nijak neodrazí. „Pouze se o několik let prodlouží agonie těch zdravotnických zařízení, které už dávno nemají existovat,” pozastavuje se MUDr. Šonka. „Všem by přišlo hodně zvláštní, kdyby předseda vlády určoval, kolik má činit základní plat zaměstnance ve Škodovce, stejně tak je tedy absurdní aby to na žádost odborů a svých koaličních partnerů dělal v případě nemocnic.”

V dohodovacím řízení se zdravotní pojišťovny domluvily s 11 ze 14 oblastí péče. Pro příští rok by mělo být k dispozici 346 miliard korun, více než polovina půjde nemocnicím. Podle odborů a dalších organizací sdružených do tzv. krizového štábu českého zdravotnictví je nárůst o plánovaných 26 miliard málo, žádají 45 miliard. Jednotlivé segmenty přitom dostanou meziročně průměrně o 5 až 10 procent navíc. Základní platy lékařů ve státních nemocnicích se zvednou o 3 procenta – odboráři chtějí 10 procent.

Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů premiérovi:

Psali jsme: Přeháníte. To říkáte každý rok, stíral ministr Vojtěch před kamerami odborářku Ministryně Dostálová: Vyjednali jsme přesun části evropských prostředků na podporu zdravotnictví Ministr Hamáček: Ministerstvo zdravotnictví by mělo hájit zájmy pacientů, ne zdravotních pojišťoven Ministr Vojtěch se na přidání peněz do zdravotnictví s odbory neshodl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV