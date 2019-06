Petr Štěpánek: Naprosto neuvěřitelné vyjádření ministra vnitra

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček pro Českou televizi uvedl, že zvolení kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie Michala Semína do Rady ČTK by byl obrovský koaliční problém.

Pokud by ke zvolení došlo, nemá podle něj smysl pokračovat v koalici.

Co k tomu říct? Je to naprosto neuvěřitelné vyjádření totalitního politika. Hamáček navazuje na ty nejpříšernější tradice druhé republiky, kdy nepohodlní lidé byli vylučováni z národa.

Michal Semín nic neprovedl, je to zcela bezúhonný člověk, nestraník, občanský aktivista. Co na něm eurobolševickému politikovi, který je bohužel toho času ministrem vnitra, vadí? Pouze to, že má svoje názory, jež se odlišují od těch „jedině správných“, které vyznává totalitní ministr vnitra a předseda skomírající ČSSD.

Předseda vlády Andrej Babiš by měl dobře zvážit, zda se podobnému vydírání opět podvolí. Už jednou, co se týče mediálních rad, prokázal slabost, když ustoupil tlaku zpovykané ulice a demagogii a lžím nátlakové skupiny, co si říká Milion chvilek pro demokracii, jež spolu s Českou televizí organizovala denunciační kampaň proti mé nominaci do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Výsledek? Své protivníky jen povzbudil. Nyní má plná náměstí, jež stejně podpásově demonstrují proti bezúhonné ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Sečteno, podtrženo: Babiš se střelil do vlastní nohy.

A propos. Já některé věci vidím také trochu jinak než Michal Semín, ale to je přece úplně normální, že lidé mají různé názory. Neexistuje jediný důvod, proč by naši spoluobčané vyznávající ryze konzervativní hodnoty jako Michal Semín, měli být vylučování z veřejného života. To už jsme tu zažili. Za druhé republiky, za protektorátu i za komunistické totality.

Pokud tohle není ministr vnitra s to pochopit, nemá ve své funkci co pohledávat. Už toho máme opravdu dost, aby každý, kdo slepě a tupě nevyznává pochybné „unijní“ hodnoty, jež různí hamáčkové vydávají za „evropské“, byl dehonestován, skandalizován a urážen. Právo být slyšeni a zastoupeni v nejrůznějších orgánech mají občané všech názorů, jež nejsou v rozporu se zákony České republiky.

Pane Hamáčku, odejděte! Jste ostudou české politiky.

Převzato z profilu.

Mgr. Petr Štěpánek BPP



autor: PV