Podplukovník Pavel Černý: Předseda Senátu se probudil z totální hibernace?

Toto právo měla přinést novela ústavního zákona o bezpečnosti, Senát tuto novelu ovšem neschválil, ačkoli drtivě prošla Poslaneckou sněmovnou. Novela byla reakcí na směrnici EU, která razantně, nelogicky a nesmyslně zpřísňuje podmínky držení soukromých zbraní. Tato unijní směrnice má od září tohoto roku, pod falešnou záminkou boje proti terorismu, zásadně a tvrdě sáhnout na práva a majetky zákona dbalých občanů. Nesmyslná opatření se budou týkat nejen sběratelů zbraní, ale i mysliveckých sdružení a sportovních střelců, atd. O tom, že dotčená směrnice je bez přehánění ukázkový, do historie vstupující, paskvil se vzácně shodli všichni nejen například odborníci z MV ČR a státní vrcholní představitelé – tj. vláda, ministerstva, Senát, Poslanecká sněmovna, ale i sami občané držitelé zbrojních průkazů i civilisté. Směrnice je buzerační, je kontraproduktivní, jak už to ostatně u mnohých bruselských směrnic, výmyslů a dílek často bývává. Fakt, že potom Senát novelu neschválil, byl proto o to větším šokem.

Protože hlasování o novele v Senátu dopadlo „ani přijata“ a „ani zamítnuta“, vyzvali v minulém týdnu zástupci petičního výboru Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU (www.peticezbrane.cz) Senát, a to konkrétně pana předsedu Štěcha, ke znovu otevření hlasování, což je za této situace jen na vůli Senátu. Tuto výzvu petičního výboru adresovanou panu Štěchovi najdete ZDE. Reakce předsedy Štěcha, která dorazila hned v druhém dni, je obrovským výsměchem občanům a absolutně šokovala jak zástupce petičního výboru, tak petenty, tak střeleckou obec, specialisty na ústavní právo, politiky, kteří se s reakcí předsedy Štěcha seznámili na FB Petice.

Odezva pana Štěcha (přiložena ZDE), na žádost na znovu otevření hlasování o senátním tisku č. 165 (tzv. ústavní právo na zbraň), ukázala, že pan Štěch, ačkoliv v úvodu dopisu tvrdí citujeme „že je o celé věci objektivně informován“ absolutně neví a netuší, o čem hlasoval, nemá povědomí o nejzákladnějších bodech dotčené unijní směrnice, návazně pak „ústavního práva na zbraň“! Reakce předsedy Senátu je naivní, je nepravdivá, je amatérská. Čtenáři ji povětšinou četli s vytřeštěnýma očima - a dokonce opakovaně, aby vůbec uvěřili, že toto napsal předseda Senátu a člověk, který hlasoval v tak závažném, celospolečenském a dlouhodobém tématu!

Přímo masakrem je sdělení pana Štěcha, že unijní směrnice a její opatření se týká jen firem a nikoli občanů. Kdy směrnice se na soukromý sektor vyloženě zaměřuje, a za tímto účelem vlastně i vznikla! Takže on, pan předseda Štěch, si myslí, že těch cca 110 000 petentů (občanů) se už cca 4 roky bije za práva firem, ne za práva svá? Pane předsedo, veškerá čest a pomyslný klobouk dolů! Skýtá se otázka, jak draze placený a možná brzy zrušený Senát rozhoduje a hlasuje i v dalších senátních tiscích a tématech, když zde zjevně projevil, že si – a to přímo předseda Senátu! – nedá ani tu práci, aby si předem základně nastudoval to, o čem vůbec hlasuje? V dopise „erudovaný“ právní rozbor předsedy Senátu, který se takto diametrálně liší od rozborů prakticky všech právních expertů, kteří byli a nadále jsou ve věci angažováni, budou občané brát jako věc právně závaznou a v případě, že budou mít pravdu právníci hájící práva a majetky zákona dbalých držitelů zbrojních průkazů, tedy v případě, že dojde v budoucnosti k razantnímu omezení práv a majetků legálních majitelů/občanů zbraní, ať vážený pan předseda očekává několik set tisíc žalob na náhradu škody! Čtenáři dopisu pana Štěcha jsou prostě opravdu v šoku a nemohou věřit, že vlastně bez znalostí, bez snahy si alespoň načíst to, o čem hlasuje, to dotáhl až na post předsedy Senátu!

Věta v závěru dopisu citujeme "Považuji tímto naši komunikaci za ukončenou a doufám, že to přijmete s pochopením" je pak ryzí vrchol arogance moci a naprosto jasné vyjádření postoje pisatele, že se s občany, svými voliči, nechce dál bavit, ačkoli sám pan Štěch (a to dokonce na své facebookové stránce) deklaruje že „politikové jsou zaměstnanci voličů“! Komunikace bude ukončena, pane předsedo, až poví občané, tj. Vaši voliči, pro které pracujete, jimiž jste zaměstnán, jak sám deklarujete!

Vtip, šok, nevěřícnost, to vše a mnohé další, se nyní prohání hlavami čtenářů dopisu pana předsedy... Senát rozhoduje, s takovou nulovou znalostí věci, o zájmech a o osudech našich občanů... Jak smutné a jak tragické. Na dopis pana Štěcha vzápětí reagoval Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., iniciátor Petice, tuto odezvu přikládáme ZDE.

Pan předseda Senátu nechť je i zde opakovaně ujištěn, že občané budou bojovat za svá práva a majetky dále a pan předseda, ať příště lépe váží svou odezvu v takto celonárodním, vážném a dlouhodobém tématu. Občané jsou ve svém boji plně vprávu, což dokládá i nedávný případ, kdy realita dokázala velice rychle a jednoznačně rozhodnout i velmi pestré a dlouhodobé akademické diskuse. O čem je řeč - mladá žena v Ostravě, názorně předvedla, že když jsou slušní občané ozbrojení, snižuje to bez diskuse šance „grázlů“ páchat zlo. Nezabíjejí zbraně, ale lidé těmito zbraněmi, a když onu zbraň má u sebe legálně slušný občan, tak to bez polemiky zvyšuje bezpečnost na ulicích, protože může zasáhnout v momentě, kdy nějaký neslušný občan začne násilně napadat své okolí. V minulém týdnu byla v Ostravě policií vyznamenána právě tato mladá žena, která je slušná občanka. A která nosí zbraň. A i její příběh asi nejlépe ukazuje, že bruselská směrnice je nesmyslná slátanina a canc hodný koše. Popis příběhu: Na začátku prosince loňského roku, v Ostravě v tramvaji, bezdůvodně zaútočil násilník. Nastoupil do soupravy a začal doslova a bez přehánění řádit, kdy čtyřiatřicetiletého muže udeřil hlavou a pěstí, pak ho do hlavy praštil lahví, a dokonce mu ji o hlavu rozbil. Nakonec ho ještě kopl. Ránu utržila i pětadvacetiletá spolucestující. Násilník neměl legálně drženou střelnou zbraň, a tak jako zbraň (snadno smrtící) použil láhev. Zákaz nosit láhve Brusel najisto neprosadí - přesto byla použita jako zbraň a napadený muž měl štěstí, že to neodnesl trvalými následky. Pak se ovšem do hry vmísila další spolucestující – právě tato mladá žena, která na rozdíl od agresora byla slušnou občankou a ještě navíc měla v kabelce legálně drženou zbraň. Takže jí odhodlaně vytáhla, řekla útočníkovi „přestaň“, a on, ihned „okouzlen úsměvem“ ústí hlavně, která na něj mířila, přestal. Sedl si, dál nikoho nenapadal, a na další zastávce utekl. Když policie zveřejnila videozáznam z tramvaje, tak se sám druhý den přihlásil úřadům a je nyní stíhán. V minulém týdnu byla za tuto akci ona mladá žena (která nechce zveřejňovat svou identitu) vyznamenána policií. Zaslouží si to, má odvahu a má sebevědomí. Kromě odvahy bylo ovšem v celém incidentu klíčové, že u sebe měla legálně drženou zbraň, a tak mohla účinně zasáhnout i proti mnohem silnějšímu útočníkovi.

Příhoda z ostravské tramvaje tak definitivně potvrdila, že Brusel nemá pravdu a že slušným občanům by měly k prospěchu celé společnosti zbraně zůstat. A Senát nemá pravdu a zmýlil se, když nehlasoval pro ústavním dodatkem zakotvené právo na zbraň. Občané svůj oprávněný boj vedou dále a konec boje bude, až oni poví, nikoli dle nesmyslných rozhodnutí založených na neznalosti věci, čehož šokující odezva pana Štěcha byla velkou ukázkou.

Či-li, vážení občané voliči, budete za toto všechno, pana předsedu Štěcha a jemu podobné senátory, budete je ještě někdy volit?

Petiční výbor Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU ve složení:

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., v.r.

Jaroslav Pekařík, v.r.

Ing. Ivo Hofman, v.r.

