Poptávka po uhlí ve světě poroste. Zejména v Indii.

Přesto není příliš důvodů k jásotu: trend se totiž má opět obrátit. Klesající spotřebu v USA nebo Evropské unii vynahradí především poptávka ve velkých asijských zemích, takže uhelný průmysl se ve střednědobém výhledu o svůj osud obávat nemusí. Vyplývá to z obsáhlé analýzy, kterou v Paříži zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Z ní vyplývá, že se poptávka po uhlí ve světě bude vyvíjet značně odlišně. V období 2016 - 2022 zeslábne v Evropě, USA, Kanadě i v Číně, mohutně investující do obnovitelných zdrojů, ale v jiných důležitých zemích naopak vzroste. Týká se to v prvé řadě Indie, druhého největšího spotřebitele uhlí, kde bude pokračovat rychlý růst populace a postupovat industrializace. Spotřeba tam do roku 2022 podle odhadů stoupne skoro o čtvrtinu na 685 milionů tun uhelného ekvivalentu. V absolutním vyjádření jde o 135 milionů tun navíc. Indie budující svoji infrastrukturu hodlá výrazně zvýšit výrobu oceli a v ní se bez uhlí neobejde.

Mnohem více uhlí bude spalovat ještě pět dalších významných asijských zemí, kde jsou v současné době rozestavěny četné uhelné elektrárny. Experti IEA jmenují Pákistán, Indonésii, Vietnam, Malajsii a Filipíny.

Spotřeba v Číně poroste ve střednědobém výhledu jenom mírně, což souvisí s bojem, který Peking vyhlásil silně znečištěnému ovzduší. "Nebe nad naší zemí bude zase modré," slibuje premiér Li Kche-čchiang. Čína nadále bude mít největší vliv na světový trh s uhlím, neboť na ni připadá skoro polovina globální spotřeby.

Poptávka by se měla zvyšovat také v zemích na území bývalého Sovětského svazu, ale i v Africe a na Blízkém východě.

Ve vyspělých západních zemí je tendence opačná. Ve Spojených státech přestalo být uhlí loni vůbec poprvé v jejich historii největším zdroje energie. Pocházelo z něj 30,4 procenta elektřiny, zatímco ze zemního plynu skoro 34 procent, uvádí Ministerstvo energetiky ve Washingtonu. Celková spotřeba uhlí v USA v roce 2016 proti předchozímu roku klesla o 7,5 procenta na 665 milionů tun. Do roku 2022 by měla klesnout o dalších zhruba pět procent.

Ještě více než v USA klesla loni spotřeba v Evropské unii, a to o 8,1 procenta na 632 milionů tun. Ale stalo se tak hlavně zásluhou Británie, která ji ve výrobě elektřiny omezila skoro o čtvrtinu (absolutně o 11 milionů tun), když uhlí nahradila zemním plynem. Uhelné elektrárny v Británii loni vyrobily 9,2 procenta veškeré elektřiny, zatímco v Německu je to stále přes 40 procent.

Hlavními spotřebiteli uhlí v Evropské unii zůstávají dvě země - Německo, které ho loni spálilo 230 milionů tun (z toho 172 milionů tun uhlí hnědého), a Polsko s celkovou spotřebou 136 milionů tun. Na uvedené země připadá více než polovina unijní spotřeby.

Spotřeba uhlí v zemích Evropské unie by se měla do roku 2022 snížit výrazněji než v USA. Podle Mezinárodní agentury pro energii zhruba o osminu.

* Mezinárodní agentura pro energii v prognostických tabulkách udává objem v tunách uhelného ekvivalentu. Jde o jednotku tepla, kterou uvolní jedna tuna uhlí odpovídající zároveň 5,2 barelu ropy (700 kg) nebo 890 m3 zemního plynu, či 29,4 GJ. Ostatní tabulky jsou v metrických tunách.

Budoucí poptávka po uhlí (milionů tun uhelného ekvivalentu)

Země (regiony) 2016 2022 Změna v % Svět celkem 5357 5534 3,3 z toho vybrané země a regiony: Čína 2798 2787 -0,4 Indie 550 685 24,5 USA 494 469 -5,1 Vých. Evropa a Euroasie* 290 321 10,7 Evropská unie 335 293 -12,6 Afrika a Blízký východ 156 170 9

* Rusko, Ukrajina, Kazachstán a další země na území bývalého SSSR

Zdroj: Mezinárodní agentura pro energii

Největší producenti černého uhlí (milionů tun)

Země 2016 Meziroční změna v % Čína 3242,5 -9 Indie 662,6 4 USA 605,3 -19 Indonésie 460,5 2 Austrálie 439,7 -2 Rusko 291,7 5 J. Afrika 256 9 Kazachstán 92,6 -9 Kolumbie 90,5 6 Polsko 70,7 -3

Země těžící nejvíce hnědého uhlí (milionů tun)

Země 2016 Meziroční změna v % Německo 171,5 -4 Rusko 73,7 0 USA 66,5 2 Austrálie 63,6 -3 Polsko 60,2 -5 Turecko 56,9 1 Indie 45 3 Česko 38,5 1 Srbsko 38,4 2 Řecko 32,3 -30

Zdroj: Mezinárodní agentura pro energii

autor: PV