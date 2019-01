Přemysl Votava: O tom, jak český karbanátek převálcoval Ameriku

Najděte si Stupno, vesnici nedaleko městečka Radnice na Zbirožsku. Z tohoto kraje, kde si bída s nouzí podávaly ruce, odešel do světa roku 1888 hostinský Alois Kroc. Tehdy za císaře pána, statisíce našich krajanů odcházelo za lepším živobytím do ciziny, tedy do Ameriky, na ruskou Volyň, nebo do Banátu….

Alois Kroc zakotvil v Americe v Chicagu, zde se narodil jeho syn Raymond Albert Kroc (1902-1984), od roku 1955 majitel firmy McDonald´s. Jeho firma dnes působí ve 140 zemích světa. Bez toho pověstného hamburgeru od firmy McDonald´s, by Američané asi umřeli hlady. Však se do těch jeho hamburgerů zakousne denně 60 milionů zákazníků, jen těch restaurací fa McDonald´s má přes 30.000.

Američané si tento podnikatelský úspěch až příliš přisvojují, patří totiž k jejich americkému stylu života, ale není tomu zcela tak. Tím správným mužem, který Ameriku přivedl k tomuto životnímu stylu, tedy ke „karbanátku“, byl náš krajan Čechoameričan Raymond Albert Kroc. Vyzkoušel mnoho zaměstnání, až jednou si všimnul stánku s rychlým občerstvením, prodávali tam párek v rohlíku. Zde se seznámil se zakladateli firmy McDonald´s, bratry Richardem a Mouricem. Potom již pohádka, o zázračném podnikateli českého původu, dostává rychlý spád.

Z vyprávění od svého otce si připomenul Raymond A. Kroc milované české karbanátky, které patřily k tradiční české kuchyni jeho předků ze Stupna. Místo párků začal prodávat karbanátky v žemli. V roce 1955 má už pronajatu první provozovnu od firmy bratří McDonald´s, a v roce 1961 celou tuto firmu odkoupil za 3 miliony dolarů.

A tak české karbanátky vyrazily do světa k zákazníkům. Na té cestě do světa dostaly již nové jméno, tedy hamburger. Raymond A. Kroc měl úspěch, jeho karbanátek, tedy nyní už hamburger v teplé žemli, zaplavil svými restauracemi rychlého občerstvení celý svět. Když zemřel v roce 1984, zanechal za sebou prosperující firmu, která změnila, jak svět, tak i Ameriku.

Kdo dnes z těch stamilionů Američanů stravující se v restauracích McDonald´s, jen trochu tuší, že za tímto hamburgerem tedy karbanátkem v housce, je úspěch syna českého vystěhovalce, hostinského ze Stupna… ?

Tak až pojedete v létě na výlet kouzelnou krajinou Zbirožska, zastavte se ve Stupně. Je tam pamětní deska (na bývalém hostinci) připomínající životní cestu Raymonda Aloise Kroce. Zemřel 14.ledna 1984, před 35lety.

Přemysl Votava (Národní socialisté Praha)

Psali jsme: A co Američané? Ve věci mobilů Huawei udeřila SPD Že Západ slábne? Omyl. Takto to vidí politický geograf Romancov Demokraté apelují na Trumpa: Musíme zachovat sankce vůči Rusku Přemysl Votava: Revoluční Kuba změnila svět

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV