Radim Valenčík: Hodnoty EU = slabý post?

Vím, přes ekonomické posty se lépe lobbují různé formy přerozdělování. Právě to ovšem vede k tomu, že nám naše EU zahnívá a dostává se do kritické situace, kdy se buď zjedná náprava, nebo vznikne neřešitelná situace. V tomto smyslu je logické a přispívá k transparentnosti, když "demokratická opozice" oplakává to, že se na lobbyistických formách přerozdělování nemůžeme (resp. ne my, ale spíše její šíbři) podílet.

Problémy jakékoli organizace či instituce začínají odklonem od původních hodnot. Například před pár dny jsem prorocky připomněl samotný základ a začátek zakládající smlouvy EU: "stále užší svazek mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejblíže občanům". Dnes to zní skoro jako nepovedený vtip.

Jourová bude mít možnost být jednou z těch, kteří mohou udělat aspoň krůček k nápravě EU, která se zcela zjevně odvrací od svých původních hodnot. V tomto smyslu má nejaktuálnější a nejsilnější mandát.

Samozřejmě, že při využítí své příležitosti a příležitosti pro celou EU může Jourová neuspět či dokonce zklamat. Může se nechat vtáhnout do her, kdy místo hledání příčiny se bude kaceřovat za následky, místo nápravy selhání jádra EU bude trestat ty, kteří se brání před důsledky tohoto selhání (Polsko, Maďarsko či další, třeba i nás). To vše se může stát. Předpokládám spíše určité lavírování a netroufám si odhadnout, kam se více vychýlí. Ale mluvit o "slabém portfoliu" je nepochopení situace v EU.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV