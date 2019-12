Radim Valenčík: Kalousek by měl raději mlčet

Zde je to, co řekl:

"...dnešní vláda velice riskuje udržitelnost penzí a zdravotní péče... Tato vláda ví, že systém penzí a zdravotní péče je bez velkých problémů udržitelný jen do roku 2030. A až půjdou do penze ročníky 1970 a mladší, tak systém začne nabírat obrovské každoroční deficity.

V roce 2040 to už bude neudržitelné, a přitom tato vláda zrušila úplně vše, co jsme se pokusili zavést, kromě jedné věci. A tou je zvýšená DPH, která měla nést náklady s prosazením důchodové reformy. A tyto peníze dnes vláda utrácí a nic neřeší a riskuje, že důchody budou nižší a zdravotní péče bude v horší kvalitě a méně dostupná. To je strašný diletantismus a cynismus, protože nemá problém obelhávat spoluobčany, když má informace, že ty reformy jsou nutné a nebudou bezbolestné... Předseda vlády teď dokonce řekl, že máme potenciál, že budeme chodit do důchodu dřív. To je politický zločin, protože obelhává veřejnost líbivou informací, která je naprostým nesmyslem." (celé ZDE)

Nevím, na jakou skupinu lidí se orientuje, ale podle mého ani hodně mladí lidé nejsou natolik zmanipulovatelní, aby takové pokrytectví a takové lži přejali do svého názoru na současnost. K tomu několik poznámek:

Kalousek se jako jeden z hlavních aktérů podílel na pokusu o jeden z největších ekonomických zločinů směřujících k podlomení naší ekonomiky a stability sociálního systému – prosazení tzv. druhého pilíře. To by z naší země udělalo skládku toxických finančních aktiv. Kalousek ví, proč se k tomu nehlásí a mluví jen velmi obecně, viz"tato vláda zrušila úplně vše, co jsme se pokusili zavést". Zkušenosti Maďarska, Polska, Slovenska, pobaltských zemí jsou natolik otřesné, že si to nikdo z tehdejší propagátorů druhého pilíře ("se sedmiprocentními výnosy afrických akcií")netroufne připomenut. Kalousek si vůbec nedá práci kriticky rozebrat velmi zásadní návrh penzijní reformy, se kterým přichází Maláčová, přitom některé dost důležité parametry jsou již známy. Pokud společně se zavedením jednotné penzijní dávky dojde k odstranění redukčních hranic pro výplatu penzí, zásadním způsobem se zvýšímotivační funkce penzijního systému k dobrovolnému prodloužení doby produktivního (výdělečného) uplatnění. Tím se stane penzijní systém trvale udržitelný. K tomu viz návrh, jak na to (tzv. Vostatkův návrh penzijní reformy, ke kterému bude patrně realizace návrhu Maláčové směřovat, využije se přitom to, jak právě nyní v této oblasti postupuje Rakousko, vyhneme se tím francouzské penzijní pasti - ZDE) Reforma penzijního systému nejen může být, ale musí být BEZBOLESTNÁ, pokud půjde správným směrem. ZdeKalousek obelhává národ, když tvrdí, že to není možné. Ale tím také přiznává, že mu jde o takovou "reformu", kterou mají být lidé okradeni. Ve Francii se proti tomu lidé oprávněně bouří. (Osobně se velmi těším, až Kalousek přijde s něčím konkrétnějším). Mj. – zásadním ekonomickým zdrojem trvalé udržitelnosti je právě motivační role penzijního systému k dobrovolnému prodloužení doby produktivního uplatnění dle individuálních možností člověka. Zkrácení doby paušálního vynuceného odchodu do důchodu, pokud bude dobře provedeno, může, vést v systému "Maláčová-Vostatek" k prodloužení doby průměrného produktivního uplatnění, a to zejména příjmově vyšších kategorií!To, co říká Babiš, tedy vůbec není "mimo mísu". "Mimo mísu" je Kalousek. Zajímavé je, že se v tomto bodě Babiš postavil na stranu Maláčové proti své ministryni z ANO Schillerové, která navrhuje paušální prodloužení doby odchodu do důchodu, což by bylo chybné, zbytečně a neefektivní řešení (ZDE).

Poznámka na závěr:

Dané téma je nesmírně závažné a vyžaduje si veřejné prodiskutování. Zejména proto, že kdo by chtěl dělat něco pokoutně, bez řádného projednání jak odborného, tak i laického, nemá počestné úmysly. V této souvislosti upozorňuji ty, kteří se k tomuto tématu pokusí zmařit diskusi pomluvami, lžemi a urážkami místo argumentů, že je tentokrát vyřadím ze svých přátel. Současně uvedu jejich seznam i s přesným citováním toho, proč jsem je vyřadil. Kalousek téma otevřel, tak ať se probere poctivě a do důsledků.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

