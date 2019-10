Radim Valenčík: Předlistopadový test se ČT nepovedl

Další z pořadů ČT, který "potěší" při placení koncesionářských poplatků. Chce to dobré nervy, podívejte se na to. Ale ČT je důsledná. Může za to nejen výklad historie, ale i Babiš a Zeman.

Zase podceňuji lidi. Normální lidé vědí, jak to bylo, ale také vědí, jak to mohlo být. A také vědí, kdo může za současný stav. Ne Babiš a Zeman, ale ti, kteří provokacemi proti našim obchodním partnerům (Hřib a podobní šašci) podrývají naše exportní možnosti, aby na místo našich firem nastoupily ty, za kterými stojí ti, co Hřiby a spol. dosadili.

Nejvíce lidi uráží, když se plive na jejich celoživotní práci (proto ta úcta ke Gottovi, kterou dosazené figurky neočekávaly).

Jen velký omezenec a nevzdělanec tyto elementární skutečnosti nepochopí. A tak se adoruje: "Nedostuduji, abych mohl dělat politiku" – jak lákavé! Pro koho? Pro vyvolence, nebo snadno manipulovatelné figurky?!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

