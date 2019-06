Radim Valenčík: Úroveň auditů - svědectví o stavu EU?

Pokud nemá ministr Brabec pravdu, pokud jde o zřejmá a účelová pochybení v prvním auditu Evropské komise, tak by zasloužil zavřít. Pokud nemá ministr Toman pravdu, pokud jde o zřejmá a účelová pochybení ve druhém auditu Evropské komise, tak by zasloužil zavřít.

Pokud má některý z nich pravdu, pak je situace velmi vážná. Svědčí o rozkladu euroreprezentace, která se nekvalifikovaným zneužitím svých nástrojů vměšuje do vnitropolitického dění členské země. Pokud tak dělá ve spolupráci s našimi domácími udavači, kteří poskytli nekvalitní podklady, měli by se touto situací zabývat "čučkaři", pokud to nejsou čučkaři, protože tím vzniká situace ohrožení země.

V této situaci jsou dvě možnosti: Při dalším shromáždění si demonstranti samou podělaností před mocnými v EU (v daném případě přesněji před spojením udavačů s lobby nejtvrdšího ražení) zazpívají českou hymnu se zdviženou pravicí, nebo zklidníme hormony a začneme se zabývat tak přízemní otázkou, jako jsou české národní zájmy (včetně ekonomických). Témata se nabízejí:

V jakém stavu je EU a s jakými riziky v prosazování zájmů různých lobbyistických skupin na úkor našich českých zájmů můžeme počítat.

Jak dosáhnout shody v základních otázkách, abychom byli schopni naše národní zájmy hájit.

Kdo a jaké kompromisy ve vnitřním politickém a ekonomickém klání musí udělat, abychom nebyli tolik zranitelní.

Jak eliminovat roli nekvalifikovaných udavačů a kolaborantů s organizací, o jejíž dokonalosti si nemůžeme dělat iluze.

Co je legitimním postupem a kdy se již jedná o chování "přes čáru".

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV