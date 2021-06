Radomil Bábek: Hrozí návrat socialismu. Oligarchický nebo digitální. Máme šanci tomu zabránit

reklama

Přátelé,

Ještě než začnu hovořit, musím vás poprosit o shovívavost, protože v mém projevu se bude často opakovat jedno jadrné české slovo, které nebývá ve veřejných projevech příliš používáno. Když však mluvím o současné české politice, nemohu se tomu slovu vyhnout. Děkuji vám za pochopení.

Dámy a pánové, milí soukromníci,

Jsme v situaci, kterou jsme si před několika lety neuměli představit. Po říjnových volbách nám hrozí návrat socialismu. Bude to socialismus oligarchický nebo v socialismu digitální, ale pořád socialismus.

Jak jsme mohli tak hluboko klesnout? Jak se stalo, že tak skvělá země, a tak kulturní národ má tak zaneřáděnou politiku, tak nemorální, nemravné a drzé politiky? Spousta lidí v tom jasno a říkají, že to nemůže být jiné, protože prý politika je svinstvo. Nad tím jsem se zamyslel a položil jsem si otázku: Je politika svinstvo? A odpověděl jsem si: Ano, politika je svinstvo, pokud jsou politici svině.

Když politici vymýšlejí, jak nás dostat do ještě podřízenější role vůči státu, a ani ti opoziční tomu nebrání, je to svinstvo.

Společně stvořili pandemický zákon, který připomíná stanné právo, je to svinstvo.

Když nám chystají prý „normální“ život pod kuratelou covid pasů, mobilních aplikaci, zákazů a povolování toho, co by mělo být běžným svobodným životem, je to svinstvo.

Máme politiky, kteří mají plná ústa hezkých slov o tom, jak bude líp, a přitom vysávají tuto zemi, podvádí, místo podnikání čerpají miliardy dotací a žijí z našich daní. To je svinstvo.

Máme jiné politiky, kteří osm let v opozici dokázali jen velmi málo, čím by naši situaci byť jen trochu zlepšili. Ale teď těsně před volbami jsou najednou plni zájmu o malé podnikatele, fotí se s nimi a pronášejí moudrá slova o tom, jak je třeba nám pomoci. To je svinstvo.

Jiní politici, a to mě děsí, chtějí všechno zdanit, zbavit nás soukromí, chtějí cenzurovat naše názory, protože oni přece nejlépe vědí, které názory jsou ty správné. A to je bezpochyby svinstvo.

Další politici vyměnili třídní boj za boj o klima, vztahy žen a mužů, homosexualitu, rasu, imigraci a cokoli jiného. Udělali z toho svůj plamenný meč, pomocí nějž chtějí měnit společnost k obrazu svému. To je svinstvo.

Když politici drze překrucují historii, aby se zbavili odpovědnosti za minulou devastaci ekonomiky, životního prostředím i morálky národa, tak to je svinstvo.

A pak máme politiky, kteří si z politiky udělali byznys s naivními nebo zlovolnými voliči. Mají jen jednoduchá řešení, protože zjistili, že jim z toho tečou peníze. A to je taky svinstvo.

A tak to máme dnes v naší zemi. Máme vládu, která dělá jedno svinstvo za druhým. Politici drze porušují zákony, podvádí občany, vyvolávají paniku, zneužívají tísně a strachu lidí, aby mohli dělat svoje kšefty. Máme premiéra, který hrabe miliardy ačkoli celá země chudne. Vláda šikanuje malé podnikatele a živnostníky, pouští na ně svoje úředníky, jako smečku loveckých psů, úředníci vymýšlí, co ještě by na nás uvalili, aby se nám hůř žilo, aby se nám hůř podnikalo, abychom museli státu ještě více platit. Tak vypadá svinská politika v České republice.

Co s tím? Dá se s tím něco dělat? Můžeme to změnit?

Dá s tím něco dělat a můžeme to změnit. Musíme jít do voleb. Musíme je zbavit moci, musíme se s nimi poprat o tvář naší politiky.

Abychom dokázali vyhrát, musíme si uvědomit, na čem náš soupeř či dokonce nepřítel staví svoji moc. Tu svinskou politiku vybudovali na lži, podvodech, porušování zákonů, jsou bezohlední a sebestřední. A v tom je naše šance. Pokud vrátíme do politiky normální lidské chování, musíme nad nimi vyhrát.

Když vyslovím pojmy, jako spravedlnost, právo, spolehlivost, ohleduplnost a odpovědnost. Mnozí budou tvrdit, že to do politiky takové pojmy nepatří. Ale to jsou přesně to, co nám na dnešních politicích přece vadí – oni nenaplňují obsah těchto pojmů. Neměří všem stejně, nedodržují zákony, nedodržují dané slovo, nenesou následky svých činů.

Stojím si za tím, že když vrátíme-li do politiky spravedlivé jednání, dodržování práva, dodržování daného slova, ohleduplnost k slabým a odpovědnost za vlastní rozhodnutí a činy, pak vymeteme z politiky svinstvo a uděláme ji normální lidskou prací ve prospěch lidí.

Možná se budou naši nepřátelé radovat, protože budou mít pocit, že s čestnými lidmi, kteří drží slovo si snadno se svým účelovým podvodnickým stylem poradí. Musím je zklamat. To totiž nebude naše slabost, na tom bude stát naše sebedůvěra, to bude naše síla. Ale nejsme klub Rychlých šípů a já nejsem Mirek Dušín, takže ti, kteří zasvinili naši politiku musí počítat s tím, že umíme dát na hrubý pytel hrubou záplatu a víme, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Ke změně politiky potřebujeme mít silné zastoupení v Poslanecké sněmovně, potřebujeme mít své ministry, kteří budou pracovat pro české podnikání, a ne pro pár nadnárodních koncernů. Vy milí Soukromníci do toho jdete, a já jsem se rozhodl, že do toho půjdu s vámi.

Asi si umíte představit, že se mi do toho nechce, ale cítím, že musím. Jinak totiž trochu přestává mít smysl vše, co jsem dělal minulých osm let pro české podnikání. Budu společně s vámi v Poslanecké sněmovně hájit práva a zájmy českých podnikatelů a živnostníků, budu nás bránit před nežádoucími zásahy státu do podnikání. Budu bránit zaměstnance, aby jim stát nebral sedmdesát procent z ceny jejich práce, budu bránit slabé před silným státem.

Na shledanou v Poslanecké sněmovně!

Radomil Bábek

