Radomil Bábek: Tornádo a státní pomoc podnikatelům

„Makáme, až se z nás kouří, víc už to nejde a díky že jste nám napsali.“ Tak lze v kostce shrnout odpovědi na žádosti (žádost vládě ZDE a žádost ministryni Schillerové ZDE), které výše zmíněným institucím Podnikatelské odbory zaslaly. O co šlo? O rychlou pomoc živnostníkům a podnikatelům po tornádu. O odpuštění daní a odvodů do konce roku, o kompenzační bonus jako částečnou náhradu ušlého zisku a o státem garantované vouchery na odběr služeb a zboží.

Jak to dopadlo, posuďte sami (reakce MF a reakce MPSV). Daně a pojistné odvody prý odpustit nejde. Překvapivě byla ale odpuštěna silniční daň – ostatně ono s těmi vraky, které po tornádu zůstaly, stejně nikam jezdit nejde. Kompenzační bonus prý není možný, protože tornádo není stejná věc jako pandemie. A státem garantované vouchery na odběr zboží a služeb nemají prý ministerstva v kompetenci. Jistě, je tady program Tornádo - tedy něco jako Antivirus. Ale ouha ten není určen pro podnikatele, ale pro jejich zaměstnance. Třeba taková kadeřnice, která nikoho nezaměstnává, má prostě smůlu. A pak jsou tady půjčky a úvěry. Ministři ostatně soudí, že každý podnikatel je přece na tornádo pojištěný, vždyť je to tady ve zdejších končinách cyklicky se opakující, úplně normální, přírodní úkaz a jev.

Pravdou je, že stát nějakým způsobem pomáhá. Jen je v tom spoustu zmatků, vše je zatíženo nadměrnou byrokracií a hlavně se na smysluplné návrhy od ministerského stolu ozývá okřídlené – NEJDE TO. Odpuštění daní a odvodů všem, kteří přišli o střechu nad hlavou a nemohou provozovat svou živnost, je přece ve státním rozpočtu kapka v moři. Státem garantované vouchery by přece zamezily podvodným spekulantům parazitovat na pomoci. Spolu s kompenzačním bonusem – byť je to almužna – by to pak pomohlo překonat několika měsíční výpadek příjmů a pro postižené živnostníky a podnikatele by to byla určitá jistota. Jeden by si řekl, že by stát mohl těžce zkoušeným živnostníkům na jihu Moravy trochu ulevit, vždyť jich je „jenom“ 200. Jeden by si řekl, že by stačilo mít jen špetku dobré vůle. Je přece jasné, že bez živnostníků a podnikatelů se postižená obec stane jen místem duchů a pouhou noclehárnou...

Za Podnikatelské odbory

Radomil Bábek

předseda výboru

