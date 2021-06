Rakušan (STAN): Co lidé vzkazují této vládě

reklama

Dámy a pánové, členky a členové vlády, vážený nepřítomný pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové,

pan premiér se tady snažil tu dnešní schůzi interpretovat jako nějaký čistý politický střet té zlé opozice a té kvalitní zodpovědné vlády. Ale ono to tak není. Ten dnešní den je vzkazem. Vzkazem lidí, kteří nedůvěřují této vládě. Vzkazem lidí, kteří mají své zástupce v Poslanecké sněmovně, a po těchto zástupcích chtějí, aby tlumočili jejich názor a postoj k vládě chaosu tady v Poslanecké sněmovně. Vláda se odpoutala od reality. Vláda se stala zajatcem vlastního demagogického PR. Česká republika není usměvavý facebook Andreje Babiše. Česká republika je zemí, která je v morálním, ekonomickém rozvratu.

V čem vláda pochybila v tom pandemickém období, tím bych rád začal. Co lidé vzkazují této vládě. Vzpomenete si ještě na to, že jste neměli dostatek ochranných pomůcek ani pro zdravotníky? Vzpomenete si, milá vládo, na to, jak jste nakupovali pomůcky z Číny, za respirátory FFP3 platili částku od 60 do 422 korun, v případě FFP2 dokonce 777 korun? Pamatujete si ještě na to, když jste zahájili očkování a ten systém vám první den spadl, nebylo možné se do něj přihlásit, rodné číslo nefungovalo a lidé dostávali svá místa v očkovacích místech úplně jinde, než bydleli? Vzpomenete si ještě na svoje ministry, kteří zakazovali, přikazovali, prahli po represi, chtěli jste pokutovat lidi za porušení vládních nařízení, a potom jste papalášsky chodili večer popíjet do restaurací a promenádovali se před těmito podniky bez roušek? Pamatujete si na to ještě? Vždyť je to pokrytecké a pokrytecky jste se chovali celou dobu. Vláda prokazatelně porušila minimálně v deseti konkrétních a soudem prokázaných případech zákon. Vláda, která komunikaci nahrazovala represí, sama nedodržovala žádné zákony a její ministři se chovali tak, že nedodržovali vlastní nařízení.

Vzpomenete si na ten chaos při vydávání vlastních nařízení, kterým nerozuměli ani úředníci, na které se obraceli starostové a hejtmani? Vzpomenete si na chaos toho, když jste zavedli vaše takzvané kompenzační programy a podnikatelé se nebyli schopni prokousat náročnou administrativou a pomoc, která má být rychlá, účinná přicházela mnohokrát velmi a velmi pozdě? Vzpomenete si na loňské léto, kdy tady bylo varování epidemiologů o tom, že epidemie na podzim může nabrat obrátky a na vládě jste se rozhodli, že ochranné pomůcky od září nebudou zavedeny? Vzpomenete si na podzimní vlnu pandemie, která stála životy mnoho a mnoho lidí v České republice a Českou republiku poslala doslova a do písmene na chvost zemí, které bojovaly v té době s covidovou pandemií?

Vzpomenete si také na to, kolik jste měli ministrů zdravotnictví? Na tom resortu, který je zcela stěžejní pro řízení pandemie? Točili se vám jako na orloji. A dokonce ten orloj už se začal točit dokola. Jeden pan ministr se vrací, protože do té vaší vlády odborníků už žádný skutečný odborník vstoupit nechce. Proč by to také dělal? Nerozhodují ministři, finálně vždycky rozhoduje premiér, nikoliv odborně, ale tak, jak mu doporučí jeho kvalitní PR tým.

Víte o tom, že jste dětem vzali budoucnost? Jak zdůvodníte to, že české děti byly nejdéle doma ze všech zemí Evropské unie? Jak jim vysvětlíte, že jejich konkurenceschopnost (ve srovnání s) jejich vrstevníky z ostatních zemí výrazně, ale výrazně klesá? Jak vysvětlíte to, že prvňáci a druháci chodili do škol, třeťáci, čtvrťáci už ne? Byli jsme jedinou zemí v Evropské unii, která rozdělila první stupeň na několik kategorií.

Zaklínáte se tady tím, že jste zvýšili platy učitelům. Ano, to byl názor celé Poslanecké sněmovny a vzácná politická shoda, protože si to učitelé zaslouží. Ale už se nebavíte o tom, jak jste je nechali ve štychu právě v době pandemické krize. Už se nebavíte o tom, že systémová podpora distanční výuky byla minimální a záleželo jenom a pouze na kreativitě učitelů a ředitelů, jak byli schopni nastavit výukové procesy. To jsou fatální selhání a oblast školství se z toho bude dlouho vzpamatovávat stejně jako samotné děti. Nechali jste je doma napospas monitorům místo, abyste se snažili najít cestu, jak je co nejdříve vrátit do škol. A ty cesty byly, byly tady příklady dobré praxe ze zahraničí, byly tady příklady zemí, které to zvládly. Česká republika ne, protože vláda byla od začátku řízena jedním velkým chaosem.

Rezignovali jste na účinnou pomoc lidem. Ekonomové vám jasně říkali - pomoc musí být rychlá, jednoduchá, účinná. Vy jste se zapletli do vaší administrativy a byrokracie. Programy jste vypisovali zbytečně složitě. Měli jste velký chaos v pravidlech pro podnikatele. Nevěděli, jakým způsobem žádat. Lidé například z kulturní branže dlouhodobě poukazovali na to, že se na ně zapomíná, stejně jako na kulturu jste zapomněli i ve vlnách rozvolňování, která přicházela. V tom původním plánu prostě nebyla.

Absence plánu v boji s covidem, nenaslouchání odborníkům, rozpouštění odborných týmů na ministerstvu panem ministrem, který tam strávil nějakých hezkých šest týdnů svého života, to je přece výsledek práce vaší vlády. Absence pomoci těm, kteří opravdu potřebují. Kde je ta vaše pomoc samoživitelkám, o kterou jsem tady několikrát žádal na plénu Poslanecké sněmovny, aby ten zákon byl projednán? Dokládal jsem vám data, výzkum STEM, že je to ta nejpostiženější skupina. No asi není tak voličsky atraktivní. Asi jste jí na své straně nepotřebovali. Ale stát má v krizi pomáhat těm, kteří jsou opravdu postiženi. A to tato vláda prokazatelně nedělala.

Ve směru k OSVČ se tváříte, že vy jim něco dáváte, nějaké peníze - štědře jsme je podporovali. OSVČ jsou ti, kteří tvoří základ naší ekonomiky a platí si své zdravotní a sociální pojištění a samozřejmě mají právo od toho byrokratického, složitého státu, který jste nezjednodušili, chtít pomoc ve chvíli, když se ocitnou v krizi. Netvařte se jako nějací donátoři. Vy spravujete tento stát, stát v krizi, a jste zodpovědní za to, abyste účinně pomohli. A v tom jste selhali.

A dostávám se k dalšímu bodu, a tím je to zásadní, co tady vláda Andreje Babiše udělala - je to rozvrat morálky, je to překročení veškerých myslitelných norem, které v našem politickém prostředí do té doby byly nepředstavitelné. Nejenom to, že Andrej Babiš poprvé od revoluce přivedl k reálnému podílu na moci komunisty. Ale máme také poprvé premiéra, který je trestně stíhaný a nikdy z toho nevyvodil žádnou osobní zodpovědnost. Nikdy nepřistoupil k takovému kroku, který by rozptýlil obavy, že jako premiér vlády přeci jen má možnost ovlivňovat řešení vlastních trestněprávních kauz.

To je přeci něco, co nemá ani v rámci civilizovaného světa obdoby a ještě před nějakými deseti, patnácti lety by tohle bylo v České republice nepředstavitelné. Pan premiér Babiše se tady zaklíná tím, jak válčil s tou korupcí, jak kdysi byla Česká republika tou zemí, která měla nejvyšší míru korupce podle statistik. Tak trochu jiná čísla. Podle Transparency International Česká republika v boji s korupcí, v potírání korupce, jenom za rok 2020 klesla o šest příček. To je oficiální údaj. Jsme na nějaké čtyřicáté deváté příčce v Evropě. To je výsledek té protikorupční vlády? Klesáme. My se nelepšíme. To jsou objektivní čísla a to, co tady uvádí pan premiér, jednoduše není pravda.

Pan premiér tady nadával Evropské unii - vy nebudete přeci říkat, co já smím a co nesmím, já jsem ten český premiér! A ty evropské prachy mu nesmrdí? (Zvýšeným hlasem.) Jeho AGROFERTu na inovovaný chléb z pekárny PENAM ty evropské peníze nesmrdí? V té chvíli ta Evropa není zlá? Ta Evropa, která ho trestá nějakým nálezem ve věci střetu zájmů. Mimochodem, ta Evropská komise konstatovala, že premiér Babiše je ve střetu zájmů nejenom podle evropských zákonných norem, ale i podle těch českých.

A jednou pan premiér lhal. A prokazatelně. Jenom nevím, kdy. Dneska říkal - já v žádném střetu zájmů nejsem. Tak já tady ukážu takový obrázek. (Ukazuje materiál.) Ano, mám střet zájmů, ale já ho nezneužívám. Já jsem do politiky nechtěl. Řekl to na tom samém místě, kde dnes tvrdil, že žádný střet zájmů nemá! (Zvýšeným hlasem.) Pan premiér to řekl v Poslanecké sněmovně a je to dohledatelný výrok. Tak kdy lhal? Tehdy, když tvrdil že má střet zájmů, nebo dneska, když tvrdí, že ho nemá, o jednoznačném výroku Evropské komise? To je opravdu ukázka toho, jakým způsobem s námi, ale co s námi, s veřejností, s občany této země premiér Babiš komunikuje.

Andrej Babiš vstupoval do politiky a tvrdil, že je zástupcem toho protikorupčního hnutí. No, já jsem se Středočeského kraje. Zdědili jsme ho v pěkném stavu po bývalé paní hejtmance a její partičce. Vyšetřují se tam třeba smlouvy na poradenství, které možná se nezakládají na výkonu žádné konkrétní práce. Ředitel Středočeského krajského úřadu, kolegyně a kolegové, bral větší plat než vy, protože jeho odměny byly absolutně neskutečné. Za co? To úplně nevíme. Nemluvě o dalších úřednících, půjčování soukromého vozidla, trestního oznámení na záchranářku v době pandemie. To je jedna z nejbližších spolupracovnic protikorupčního premiéra Babiše.

Já se snad ani nechci bavit o zápisníku předsedy Faltýnka, který jako významný politik ve svém deníčku nemá ani jeden záznam o politické aktivitě, ale mnoho záznamů byznysového charakteru, kdy píše třeba skutečný vlastník já a podobně.

Národní sportovní agentura - promarněná příležitost této vlády udělat něco nově. Promarněná příležitost ukázat - a zase - odpovědnost hnutí ANO, jak personální, tak organizační, že se dá v naší zemi něco dělat lépe. Čtyřicet tisíc za přezutí pneumatik, jedna stránka prezentace za dvanáct tisíc korun, to je výsměch lidem. To je to vaše pokrytectví mluvit tady o korupci a vést stát jako firmu? Stát se má vést jako stát. To je první věta, která by měla platit. Ale vy ukazujete, že ani ty firmy, které jste si vytvořili, vést neumíte, a že tam dochází k těm věcem, na které jsem tady poukázal.

Věcná diskuze ve Sněmovně je nahrazována čtvrt hodinkami nenávisti a hysterie ze strany pana premiéra. Křičí tady na nás, ukazuje na nás a říká - je to 132 hodin keců. Ano, takto vnímá Andrej Babiš jakoukoliv diskuzi. Kdo s ním nesouhlasí, kdo si opováží říct, že něco udělal špatně, tak to je označeno za kecy. To je parlamentní demokracie v představě pana premiéra Babiše.

Pamatujete si, když hovořil o vládě odborníků? Vláda odborníků. Přijdou ti skuteční odborníci. Já si s dovolením dovolím přečíst pouze příjmení a ne křestní jména ani tituly. Malá, Krčál, Ťok, Nováková, Kněžínek, Staněk, Kremlík, Vojtěch, Prymula, Blatný, Petříček, Arenberger. Pamatujete si obličeje všech těch odborníků, kteří z vlády Andreje Babiše odešli? Já ani ne. Těch skutečných odborníků, kteří tady byli, odešlo hodně a vždycky byli nahrazeni dalšími a dalšími odborníky a odborníky. 12 ministrů, 12 ministrů opustilo tuto vládu. A že by se ten výkon poté nějak zásadně lepšil, no o tom silně pochybujeme. Není to vláda odborníků. Je to vláda lidí, kteří jsou schopni poslouchat pana premiéra Babiše, plnit jeho zadání, ale o odbornosti by se dalo značně pochybovat.

Mezinárodní reputace České republiky. Třeba teď po kauze Vrbětice. To, co vláda předvedla, se třeba v první fázi zdálo statečné - vypovíme ruské diplomaty. Dobře, opozice s tím souhlasila, vyzývali jsme vás k tomu. Ale všechno to ostatní bylo šílené. Cesta necesta do Moskvy, nenalezení podpory pro naši diplomacii v zahraničí, velmi vlažná a kritická reakce ze strany našich evropských spojenců k tomu, jakým způsobem České republika vyjednávala, výroky některých konkrétních ministryň a ministrů zpochybňujících závěry naší bezpečnostní komunity k velké radosti ruské strany. To je výsledek toho, jak vy reprezentujete zájmy českých občanů v zahraničí.

Dukovany. Bezpečnostní komunita upozorňovala dlouhodobě na to, že Čína a Rusko jsou objektivním bezpečnostním rizikem. Byl jsem u schůzky, kde byl vicepremiér Havlíček, byli u ní i zástupci bezpečnostní komunity. Řekli to jasně. Bylo to stanovisko celé naší bezpečnostní komunity, ale vláda nechtěla. Byznys a nejrůznější tlaky jsou důležitější, než bezpečnost občanů České republiky. Možná se po Vrběticích vzpamatovala a uvědomila si, že naše bezpečnostní komunita pracuje dobře, kvalitně a má na věci sofistikovaný a jasný názor. Opět důkaz velmi nezodpovědného počínání naší vlády vůči dalším generacím. To je přece strategicko-bezpečnostní riziko.

Andrej Babiš vytvořil v naší společnosti zajímavé křivé zrcadlo. Vy se do něj podíváte a vyjde z něj něco úplně jiného. Střet zájmů není střetem zájmů. Stačí se podívat do toho křivého zrcadla. Jeho vlastní firmy mu patří. Stačí se podívat do zrcadla a najednou mu jeho vlastní firmy nepatří. Pouze jsou někde zaparkované a až skončí v politice, tak si je zase vezme. Další věc. Máme po Maďarsku největší počet mrtvých na 100 tisíc obyvatel. Stačí se podívat do zrcadla a jsme jedničky v covidu.

Takhle jednoduše to tady funguje. Máme vládu odborníků. No, víme, jak na tom ta vláda je. Víme, co předvedl třeba pan ministr Arenberger v těch posledních týdnech. Zase, stačí se podívat do zrcadla a z těch chaotů a lidí, kteří mají problémy sami se sebou - jenomže už to nikomu nepřijde divné, protože tady máme premiéra s trestním stíháním a střetem zájmů, no tak co by neměli problémy i jednotliví ministři - stačí se podívat do zrcadla a z těch chaotů jsou odborníci.

Premiér Babiš sám je podezřelý z dotačního podvodu. Jeden z nejbohatších lidí v České republice potřeboval 50 milionů korun od té zlé Evropské unie, která mu nebude říkat, co má ve svém životě dělat. Podíváte se do zrcadla a z Andreje Babiše je největší bojovník s podvody a korupcí v rámci České republiky. Tak to tady říká lidem.

Tady už nejde přece o nějaké dílčí pochybení této vlády. Tady jde o to, že Andrej Babiš a jeho vláda zavedli naši zemi do komplexního, systémového, problému - prorůstání soukromého byznysu s vedením tohoto státu. To je snad ještě o patro výš nad tou korupcí, kde někdo někoho uplácí v igelitkách. Tady je to systém, tady je to propracovaný systém, tady je to privatizace našeho státu.

No a ten marasmus je morální. Protože když posouvají vládní činitelé normy, když má premiér takové problémy a nevyvodí z toho odpovědnost, když vláda porušuje zákony, které sama navrhuje a vydává, když vládní papaláši nedodržují vlastní opatření, tak to je přece vzkaz do té společnosti. Tím vy tu společnost formujete, tím vy udáváte normy, které jsou pro budoucnost samozřejmě zhoubné.

Orwell ve své knize 1984 napsal: "Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. Neboli lež se stala pravdou." Tato vláda není vládou odborníků, není vládou morálky a není ani vládou zákonnosti. Je vládou chaosu, je vládou zklamaných nadějí. A taková vláda samozřejmě nemůže mít naši podporu, nemůže mít podporu poslaneckého klubu Starostů a nezávislých.

Pan premiér tady říkal - vy jste vytvořili koalice, abyste porazili toho Babiše. Pan premiér je egocentrik, všechno vztahuje na sebe. On je pouze symbolem toho, on je hlavou. Ale my tady nejsme proto, abychom odstranili Andreje Babiše, dehonestovali Andreje Babiše. Ty koalice vznikly proto - anebo alespoň ta naše Pirátů a starostů - abychom Českou republiku posunuli dál. Abychom tady už konečně obrátili list a dostali se ze situace, kdy moji vzdělaní kamarádi přemýšlí, jestli v této zemi chtějí vůbec vychovávat své děti.

My chceme naši zemi vrátit budoucnost. Dnes se tak nestane, dnes maximálně vyjádříme nedůvěru této vládě, která důvěru občanů nemá - věří jí 19 % lidí v této zemi. Ale to je jenom první krok. Ta další změna totiž přijde tím, jak rozhodnou lidé v této zemi. Protože lidé v této zemi zaplať pánbůh stále ještě rozhodují. Oni si zvolí novou reprezentaci, která je bude zastupovat po parlamentních volbách, které proběhnou na podzim. A mojí velkou vírou a přáním, je, aby se ta reprezentace obrátila zády k tomu, co tady předváděla vláda Andreje Babiše a abychom skutečně v České republice definitivně obrátili list a šli konečně dál do budoucnosti.

Děkuji za pozornost.

