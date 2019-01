Richard Seemann: V Německu se vynořila nová politická strana Patriotů

Alternativa se jej zbavila pro jeho krajně extremistická vyjádření, která vedla až k hrozbě , že se dostane pod dohled Úřadu pro ochranu ústavy. Ve svých vystoupeních používal slovník Třetí Říše když na příklad studenty označil za levicově extrémní lumpy, kteří musí být vyhnání z německých vysokých škol k praktické práci.

V minulém roce to vyvrcholilo štvavými výpady proti oficiální Turecké obci Německa TGD, kdy prohlásil, že je nutno vyhnat je za Bospor do jejich chatrčí s ženami. Vyslovil se přitom proti jejich dvojimu občanství a prohlásil, že v důsledku toho je do Německa zavlečen ksindl, který tady nikdo nechce. Za svá vystoupení kromě žalob byl kritizován i spolkovým prezidentem Frank-Walterem Steinmeierem. Na kritiku odpovídal, že nechtěl nikoho urážet a že jde o nepochopenou z jeho strany satiru. Přitom znakem Patriotů je modrá chrpa, což byl symbol rakouských nacistů.

Někteří komentátoři tento vývoj označují za dobrou zprávu, protože to znamená rozklad pravicově populistické Alternativy pro Německo na dvě části, což ji oslabí v nastávajících zemských volbách v Sasku, Durynsku a Braniborsku a do evroského parlamentu To umožní, že si oddychnou především křesťanští a sociální demokraté a strany levice z jejího dalšího posílení. Jiní jsou však názoru, že odchod nacionálistického křídla naopak otevře cestu do Alternativy nespokojencům, kterým její podporu dosud odrazovaly neonacistické síly. Jak napsala Südwest Presse z Ulmu, že o oslabení AfD nemůže být proto vůbec řeči. Definitivní odchod Poggenburga povede k úspěchu Alternativy, protože její vedení se nemusí již starat o extremisty ve svých řadách, kteří ji oslabovali. Stejně tak prestižní Frankfurter Allgemeine Zeitung dochází k závěru, že právě pro občanskou protestní část se Alternativa stane nyní daleko atraktivnější.

Přes varování svého předsedy Alexandra Gaulanda, pětset delegátů sjezdu Alternativy se usneslo v případě, že Evropská unie se nebude reformovat zahájit t.zv. Dexit s cílem jejího opuštění. Prvními kroky by mělo být zrušení evropského parlamentu, opětného zavedení marky a dobrý vztah s Ruskem.

Richard Seemann

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV