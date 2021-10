Richard Seemann: Volební chaos v Berlíně, budou se volby opakovat?

reklama

Kdo je však za tento chaos zodpovědný? A kdo rozhodne podle jakých kritérií by se mohly volby opakovat, tím se zabývá stanice Deutschlandfunk. Mnoho Berlíňanů totiž nemohlo odevzdat svůj hlas ve volbách do senátu hlavního města kvůli chybějícím hlasovacím lístkům. Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 16% Ne 79% hlasovalo: 3547 lidí

Před některými berlínskými volebními místnostmi museli voliči čekat až dvě hodiny. Jiní nemohli volit vůbec, protože nebyl dostatek hlasovacích lístků. V jedné volební místnosti ve Friedrichshainu-Kreuzbergu byly rozdány hlasovací lístky z Charlottenburgu-Wilmersdorfu. Na mnoha místech nebyl počet volebních místností dostatečný. Nejméně v 99 volebních místnostech bylo nápadně mnoho hlasovacích lístků neplatných. Podle předběžných výsledků voleb se nejsilnější silou stala sociální demokracie s Franziskou Giffeyovou na čele kandidátky, rovněž Spojenectví 90/Zelení s Bettinou Jaraschovou dosáhlo výrazných zisků.

Pro opoziční CDU je to opět ukázka typického chaosu červeno-rudo-zelené vlády a administrativy. Nově zvolený šéf frakce CDU v senátu Kai Wegner vidí odpovědnost v sociálně demokratickému senátorovi za vnitro Andreasi Geiselovi ."Je zde také třeba hledat politickou odpovědnost," řekl Wegner. "Jsou tu otázky, které je třeba položit, a tady se pan Geisel nebude moci jen tak vyhnout, ale přesto tu chceme dostat odpovědi. Je třeba se s tím vypořádat, taková volební katastrofa, takový volební chaos, který je v Německu ojedinělý, který se nikdy předtím nestal, který je pro Berlín trapný, se nesmí opakovat."

Vedoucí Kanceláře Senátu Christian Gaebler však nevidí odpovědnost zemské vlády: "Vím, že je to těžko přijatelné v situaci, kdy lidé říkají: Ale já jsem chtěl volit, bylo mi to znemožněno - Senát pro to má také velké pochopení. Ale Senát, ač to zní podivně, je v tuto chvíli spíše divákem, který sdílí úplně stejné hodnocení jako ostatní." Ačkoli je senátor vnitra Geisel oficiálně odpovědný za volby, podle Gaeblerova vyprávění nemá technický dohled nad státní volební úřednicí Petrou Michaelisovou. Ta, která je primárně zaměstnána jako vedoucí oddělení Státního kontrolního úřadu prohlásila, že jestli se něco nepovedlo, tak to bohužel byly okresní volební kanceláře a požádala Senát o odvolání z funkce státního volebního komisaře.

Spolková vláda vyzvala k důkladnému prošetření chyb a nehod, k nimž došlo během volební neděle v Berlíně. "Je odpovědností odpovědných orgánů a osob v Berlíně, aby se jasně vyrovnaly s tím, co se stalo," řekl mluvčí vlády Steffen Seibert. Řekl, že lze "pochopit každého voliče v Berlíně, který se v neděli zajímal o to, jak to v jednotlivých volebních místnostech chodí, který byl někdy také velmi rozčilen, že chybí hlasovací lístky a všechny další věci, které byly hlášeny". Seibert uvedl, že to vyvolává naléhavé otázky.

Mezitím několik stran oznámilo stížnosti proti volbám a kritika nebere konce. Vrcholný kandidát CDU Kai Wegner hovořil o trapné volební katastrofě. Satirická strana Die Partei uvedla, že připravuje volební petici. Kandidát Svobodných v Berlíně Marcel Luthe očekává opakování voleb.

Potenciální vládnoucí starostka Franziska Giffeyová to vidí jinak. To, co je potřeba, je důkladné přehodnocení a důsledky pro příští volby, řekla pro televizní stanici "Welt". "Ale nemyslím si, že dojde k úplně novému vydání těchto voleb." V případě nejasností bude provedeno přepočítání hlasů. Podle jejího odhadu až bude v příštích dnech jasno ve všech více než 2200 volebních místnostech. Na dotazy tiskové agentury DPA několik okresů uvedlo, že v současné době nejsou známy žádné důvody pro konání doplňovacích voleb, ale přesné vyšetření však může trvat ještě dva týdny. Oficiální vyhlášení konečných výsledků je naplánováno na 14. října. Markus Ogorek, odborník na ústavní právo z Kolína nad Rýnem, dává námitkám jen malé šance a přes všechny chyby nebyla by úspěšná.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

