Rudolf Mládek: Hanák premiéra Babiše a prezidenta Zemana podivným titulem kompromituje

Především to svědčí o tom, že jedinec není schopen titul získat řádnou cestou a podruhé to svědčí o tom, že si myslí, že si může koupit vše a dodat tím své osobě mediální důležitosti.

Že takové trapnosti podlehl i Prezident Svazu a Průmyslu Hanák je skoro překvapivé. Politik, který chodí na zasedání české vlády, politik, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana si koupí od dvou Ukrajinců, Antona a Ivana Savvovova kdesi na kopírce vyvedené akademické profesorské ocenění a ještě se s ním producíruje na sociálních sítích.

Je evidentní, že Hanák do vrcholové politiky nepatří. Ale je na premiérovi a prezidentovi, zda si jeho služby budou dále vyžadovat. V minulosti falešní „judrové“ končili v politice okamžitě, podivným právníkům ze Západočeské university se společnost vysmála a sama jejich škola byla vystavena silné mediální kritice.

Dnes je možné koupit vše a kdo touží po titulu Doctor honoris causa může si ho u Miami Learning Church & Institute v Kubelíkově ulici na Žižkově objednat. A to objednávkou on-line přímo do košíku. A pokud by chtěl někdo dohnat „profesora“ Hanáka, tak i tento titul si může koupit, tedy Professor honoris causa a cena je 6770?Kč bez DPH. A obratem může v hábitu a s báječně vyvedeným diplomem „hanákovat“ na všech sociálních sítích.

Co už může být v politice směšnějšího, než akademicky prázdné zakoupené tituly. Co je ale záhadou největší je to, co vlastně ten „profesor“ Hanák vládě a Zemanovi radí. Otázkou je, kdo je tady vlastně ten nejvíce podvedený, zda veřejnost jakousi proklamovanou profesurou, nebo Babiš se Zemanem, kteří Hanáka v dobré víře akceptovali jako poradce. Ale nakonec je to jen na nich, jak s novou informací o Hanákově „profesůře“ naloží. Naletět může každý, ale jen hloupý se dál nechá vodit za nos.

autor: PV