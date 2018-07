Rudolf Mládek: Merkelové a Vítačům

06.07.2018 10:48

Kolikrát musíte vidět důkaz? Kolikrát Vám to ještě někdo musí říkat? Způsobujeme si vlastní vyhynutí. Ignorovali jsme příliš varovných znamení. Náš domov byl zásadně poznamenán chamtivostí a politickými machinacemi. Genetická síla byla vpuštěna do našeho světa a to samozřejmě bude mít katastrofické následky. Přesvědčujeme se, že náhlá změna je něco, co se stane mimo zaběhnutý řád jako autonehoda. Nebo je mimo naši kontrolu jako vážná nemoc. Nepředstavujeme si náhlou zásadní iracionální změnu jako proniknutí do samotného základu naší existence. Ale tak to bezpochyby je. A děje se to právě teď. Lidé a budou muset spolu žít a my se budeme muset přizpůsobit novým nepředstavitelným hrozbám. Vstoupili jsme do nové éry. (1).