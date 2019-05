Rudolf Mládek: Není nad čím jásat, volby do EP mnoho nezmění

Protože:

Návrh, aby Evropský parlament měl právo navrhovat zákony nikdo nepřeložil. Návrh, aby byla vyváženo demokratické hlasování nestejně velkých národů vznikem druhé parlamentní komory nikdo nepředložil Návrh, aby se Evropská komise nemohla mít dále zcela totalitní postavení, tedy aby nemohla být zákonodárným a výkonným orgánem zároveň nikdo nepředložil. Návrh, aby se členové Evropské komise zpovídali ze svých exekutivních rozhodnutí a to včetně možnosti trestního stíhání nikdo nepředložil.

Lídři se předháněli v kritice dvojích potravin, plánech migraci řešit kdesi v Africe, aniž by tento plán jakákoliv africká země alespoň ústně přijímala, v plánech na kde co, ale to podstatné, co Evropská unie potřebuje pro další přežití nezaznělo. Rozdělení moci v demokracii bylo dávno popsáno (autoři: Locke, Hobbes, Montesquieu) a jak si uzurpuje moc totalita také známe dobře. Evropská unie se svou právní kodifikací postavenou na smlouvách se blíží té druhé variantě. Dokud se tohle nezmění, nezmění se v EU nic. Všechny proběhlé debaty byly o nepodstatném.

Dnešní vládci EU si mnou ruce. Ale sekundárním výsledkem bude jenom další ekonomický pád, který už deset let probíhá. Z dvaceti pěti procent světové produkce na patnáct? To není žádný tak módně skloňovaný „udržitelný“ vývoj. Francouzské žluté vesty jsou toho viditelným důkazem.

Věta, že čeští politici odcházejí do Bruselu hájit zájmy České republiky je směšná. Jdou hájit stranické a především své zájmy. Kdyby šli hájit zájmy našich národů, body jedna až čtyři výše uvedené by měli v programu. A to se nestalo.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Radní Prahy svírá strach? Rudolf Mládek: Budou se i za Kremlíka provozovat pouze Šimpanzeny? Rudolf Mládek: Premiér Babiš a rychlovlaky Rudolf Mládek: Dopravní politika státu a města Prahy je nejednotná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV