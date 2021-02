Rudolf Mládek: Z vakcín se stane socialistická šmelina

Je nám jedno, kdo byl na Slávii. Není nám ale jedno, proč nejsou vakcíny, proč donedávna nebyl nikdo, kdo by i to malé dodané množství rozvozil a není nám jedno, že se covid prakticky ničím neléčí, ač se ve světě (a i na Slovensku) postupuje jinak.

A nově rozhodnutá nařízení o rouškách se změnila v nákupní horečku bez toho, že by někdo vysvětlil, proč se kvalitní roušky nedoporučily už před půl rokem a výčet toho, co v tomto státě nefunguje začíná být ohromující.

Mnozí se ptají, co bude dál. Nikdo neví. Vláda si prosadila pandemický zákon, o kterém většina právníků řekne, že je snadno zneužitelný, vládní astronomické výdaje na záchranu údajných podnikatelů zadluží Českou republiku podle odborníků ekonomů na tři generace, a nikde nelze najít nic pozitivního.

Ostatně i ten proevropský podvod s HDP (hrubý domácí produkt), který o stavu státu nic moc nevypovídá, začínají ekonomové kritizovat stále hlasitěji. Trvale nepovedená Evropská komise (EK) ale stanovuje členský příspěvek podle HND (hrubý národní důchod) (viz zde) a mnozí pamatujeme, jak se Británii připočítaly i příjmy kněžek lásky, které se oficiálně neevidovaly. Naučené „proevropské“ levoty s příspěvky členských států EU a údajným „rozkvětem“ těchto států se logicky odrážejí i ve smlouvách na vakcíny, když kritizované firmy mají ve smlouvách dovětky o „možnostech“ dodávek. EK podepsala hloupost a teď to hází na dodavatelské firmy. Ty ale klidně vydělávají jinde. Z vakcín se tak nepochybně rychle stane dávno vyzkoušená socialistická šmelina.

Neschopnost EU potvrzuje i další případ, kdy poradní orgán Rady Evropy, tzv. Benátská komise odsouhlasila maďarský návrh zákona, aby každá nezisková organizace prokázala původ příjmů (Pozn. Zákon č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz máme i v ČR) a ještě Maďarsko pochválila, že „sleduje legitimní cíl zajistit transparentnost organizací občanské společnosti”.

Soudní dvůr Evropské unie, jako už poněkolikáté, ale vynesl politický rozsudek, že do dvou měsíců musí Maďarsko tento zákon zrušit nebo změnit. Jedna z nejúděsnějších političek, místopředsedkyně Evropské komise, Věra Jourová, k tomu nadutě prohlásila, že :„Evropský soudní dvůr byl jednoznačný, neboť omezení, uvalená maďarskou vládou na financování organizací občanské společnosti údajně nejsou v souladu s právem EU. Podnikáme (míněno v EK) ) rázný krok, abychom zajistili dodržování tohoto rozsudku. Organizace občanské společnosti jsou klíčovou součástí naší demokracie.“ (viz zde)

Omezení? Když se někdo ptá na původ peněz? To se to budou někomu ty špinavé peníze prát… A ještě k tomu EU rozdává hraběcí rady, ať si zvykneme na terorismus. Tak to je ta vysněná EU? Kým vysněná?

Zavírání očí nad možností praní špinavých peněz a nezajištění dostatečných dodávek vakcín je podstatnějším problémem, než ten, kdo byl či nebyl na fotbale na Slávii. Že v ČR vypuklo okázalé bafuňářství? Inu, co si volič zvolil, to má. A i díky této volbě máme Jourovou v EK a mizerné dávky vakcín a téměř nulovou léčbu covidu. Pamatujete, jak amerického exprezidenta, přestárlého a obézního Trumpa vyléčili za pár dní? (viz zde) Tady v Česku se chvíli hovořilo o remdesiviru, ale jinak ticho po pěšině…. A je to dokola a dokola, už více jak tři čtvrtě roku stejné. Mizérie, organizační bída a už i naprostá směšnost. To je to, co vidíme téměř denně v přímém přenosu z české politiky.

Rudolf Mládek

