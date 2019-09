Rudolf Mládek: Zaorálek asi neví, o čem mluví

Ještě štěstí, že předposlední československý prezident a komunista Gustáv Husák nebyl tak politicky úkorný, jako Zaorálek. To bychom v Praze neměli ani metro, ani část okruhu, ani jiné stavby, které se sice těžce, ale přeci jen zrodily v době normalizace. A nepochybně i tehdy chyběly peníze i v jiných oblastech. Ostatně oblast průmyslu byla k roku 1989 prokazatelně podfinancována a odpisy výrobních strojů dosáhly téměř svého stropu. Slova Zaorálka tak měla, mají a budou mít nekonečnou platnost, protože vždy budou chybět peníze v „jiných“ oblastech. Co lidstvo bude existovat. Je to ale argument laciný a zde i nečestný.

Lacinost vyplývá už z výše uvedené nikdy nekončící potřeby financí. Nečestný proto, že se nejedná o jednostranný výdaj. Výstavba vládní čtvrti by uvolnila mnoho budov v centrální části Prahy a jejich prodej by byl nepochybně lukrativní a náklady nové výstavby v Letňanech by výrazně snížil. Navíc by se dala vybudovat moderní a občanům z celé republiky dopravně přístupná pracoviště, neboť i ti se na státní úřady musí někdy osobně dostavit,. A Zaorálek nepochybně ví, že centrum Prahy je dopravně dlouhodobě přetížené.

Snahu „vyvést“ státní správu mimo centra či velká města nevidíme poprvé. Učinila tak výstavbou celého nového hlavního města například Austrálie (Canberra), Kanada (Ottawa), Brazílie (Brasília) či Kazachstán (Astana nově Nursultan). Opačnou cestou se vydalo sjednocené Německo, když vládní Bonn byl zaměněn za Berlín. Moudré to nebylo, nákladné to bylo hrůzně, ale Němci to nepochybně vidí jinak.

Stejně tak pohledy na vládní čtvrť v Praze se mohou rozcházet, ale skandální je to, že se stav pomalu sto let nemění, že Praha nemá ani vnější ani vnitřní okruh (na rozdíl od mnoha jiných českých měst, kde se utěšeně buduje), a že je tu možnost to zlepšit. Ale vedení Prahy s vládou nenašlo společnou řeč. Od člena vlády Zaorálka bychom čekali, že právě tuto (ne)komunikaci bude kritizovat, nikoliv to, že je tu snaha něco nově a správně řešit.

Jenom připomeneme, že se během předvolební kampaně Lubomír Zaorálek (ČSSD) tvrdě vymezoval proti Andreji Babišovi, kterého dokonce označil za cizopasný fíkus ZDE. Zaorálkovy politické názory jsou jeho věcí, ale pokud se chce strefovat do předsedy vlády, bylo by dobré, aby si za rukojmí nebral ani Prahu ani Pražany a neoháněl se „jinými“ důležitými výdaji. Je to laciné. A zbytečné.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Vláda a kontrola dopravních staveb Rudolf Mládek: Nadbytečné vládní plánování? Rudolf Mládek: V Brně Trikolórní představení Rudolf Mládek: Moderní morové rány pro Evropu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV