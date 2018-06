Rudolf Mládek: Zbytečná pomsta a zbytečný vztek gayů

Přišli dva, že mají svatbu a chtějí dort. No a co, že? Klidně ať mají dort. Leč každý to tak nevidí a pekař byl věřící křesťan. Pro něj obsluha těch dvou nebyla problém, ale péci jim dort na oslavu toho, co jeho přesvědčení a náboženství neschvaluje, to bylo pro něj nad míru. Tak odmítl. Normální dva by šli o dům dál a jiný pekař by klidně dort upekl. Ne tito dva.

Soud v Denveru

Tihle dva byli mstiví a homosexuální pár Charlie Craig a David Mullins si v roce 2012 na pekaře stěžovali u coloradské komise pro dohled nad občanskými právy. Komise pak rozhodla, že pekař Phillips porušil státní zákon zakazující podnikatelům odmítat své služby kvůli rase, pohlaví či sexuální orientaci. Pekař Phillips se s verdiktem komise odmítl smířit a odvolal se. U coloradského soudu v Denveru však v srpnu 2015 prohrál a byl odsouzen za diskriminaci.

Rozsudek coloradského soudu lze pokládat za mimořádně nechutný. Umí si někdo představit, že by ti dva šli k pekaři muslimského vyznání s tímtéž požadavkem? Jak by asi dopadli, u pekaře-muslima? Také jeho, muslima, by soud odsoudil za diskriminaci? O tom lze pochybovat na více než sto procent.

Nejvyšší soud v USA je ústavním soudem

Nejvyššímu soudu došlo odvolání pekaře a soudci mu dali za pravdu. Odmítli to, co označili jako „anti-náboženskou zaujatost“. To, čemu říkáme zdravý rozum vyhrálo. Leč případ začal 2012 a končí roku 2018. Šest let měl chudák pekař ze života peklo a náklady na advokáty jistě nebyly malé. Musíme se tedy ptát těch dvou, co si to vlastně představují? Kde je jejich tolerance k náboženství jiných, když oni sami toleranci vyžadují? Kde je jejich normální lidská slušnost? Vždyť dort by jim asi upekli hned vedle…

Ztráta slušnosti je často ztrátou vyšší

Mnozí gayové dosahovali či stále dosahují ve svém oboru výborných výsledků. Ostatně, co si připomenout Michelangela Buonarrotiho z doby dávné, nebo nedávno zesnulého špičkového zpěváka George Michaela? Opačně tu máme ale ty dva v Americe žalující a mstivé a jim až příliš podobné v jakýchsi nevkusných průvodech. Úctu si zasluhuje práce, výkon, úspěch a slušnost. To se sexuální orientací nemá nic společného. Buď úctu máte, nebo nemáte a je úplně fuk koho si berete.

