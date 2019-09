Růžena Chrasteková: Klec nespadla, ale brady některým až pod vesty

Kdeže jarní vůně jsou, Letná a Václavák! Ten lítý boj za nezávislost státních zástupců (že by opravdu šlo jenom o toho jednoho, toho nejvyššího, ve kterého se ještě upínají naděje?) najednou jakoby neplatil, ztratil smysl, protože oni, ti státní zástupci, rozhodli, no, tak nějak nezávisle na nich, bojovnících pod vojevůdcem v hnědé košilce. Milionchvilkaři se dočkali, máme premiéra, který nerní trestně stíhán, no není to paráda? Anebo skandál? Měřeno úhlem pohledu, že ano...

On ten úhel se otořil a najednou je všechno jinak. Snad ještě ten NSZ Zeman, ale nic už není tak jisté, jak se to zdálo ještě nedávno, našel se vpravdě nezávislý žalobce, který jim, svrhovatelům vlády a prezidenta nádavkem, hodil do jejich střednědobých plánů doslova vidle. Protože, byť na něm klečela celá Letná, tedy těch údajně 250 tisíc demonstrantů, ale i, původně naše, teď už jen jejich zprivatizovaná ČT, téměř celá politická opozice a všichni ti kolem, zachoval si rovnou páteř a zůstal opravdu nezávislý. On i jeho nadřízený.

Reakce, tak to je vskutku panoptikum naší současné politicko společenské reprezentace a festival pokrytectví, špatně potlačované zlosti až zuřivosti z poznání, že všechno se zhatilo a ty zlovolné, ze zhrzenosti a následné nenávisti zrozené plány prostě nevyšly.

Ta jejich už ČT zase plýtvala, protože musela vymazat předtočenou reportáž o "minulém premiérovi", Piráti se neskrývaně vztekají a zcela zjevně vykazují absťák z neúčinnosti svých koňských dávek udavačství, teda i. To bylo asi drahé zklidňování, mám za to.

Hořkost, pachuť prý ale zůstává u šéfů pidistrabniček z opozice, ve skutečnosti ale jedno velké, obrovské zklamání. Prý respektují rozhodnutí SZ, ale ... A jak je tam to ale potom, tak se všechno předtím maže, že ano. Takže nerespektují, zpochybňují nezávislost žalobce. Ostatně, oni nerespektují ani výsledky svobodných, demokratických a řádných voleb, takže nic nového u nás za posledních pár let.

Vidět a slyšet to panoptikum, ten ansámbl zhrzených a zklamaných tváří, to byla skoro jak antická tragedie, ty rozhořčené projevy, až zajíkající se třeba Jiřík Pospíšilů, takto bývalý ministr spravedlnosti, to on by prý nikdy, nikdy nedopustil, chce vysvětlení myšlenkových pochodů žalobce, až tak!

Neministr ve zklamané naději z ČSSD Šmarda, no tak to byl nádherný proletářský proslov, odsudek miliardáře, který prý pro kratochvíli svých dětí jim postaví luxusní farmu, to teda by se mělo, prý, zarazit, protože jsou i chudí, potřební, ... Ale nemá se nikdo k té kauze nijak vyjadřovat, není to vhodné, čárka, on ale nepovažuje jednání Babiše za etické, i když respektuje ... bla bla bla. To jeden nevymyslí, vskutku.

Jako taková perlička, kterou nám předvedla jejich už ČT, byly názory na kauzu, které "moudře" sdělovala paní Vladimíra Dvořáková, bývalá předsedkyně Akreditační komise České republiky, která svého času srdnatě obhajovala praktiky na Plneňských právech a všechny ty zrůdnosti, podvody a manipulace s tituly a délkou studií politiků byla schopna obhájit jenom tím, že není politická vůle odebrat Plzeňským právům akreditaci, byť podvádějí, což vyloženo jednoduše bylo přikrývání těch podvodů a zvěrstev. Tak tato paní tomu dala korunu, když v podstatě odsoudila a zpochybnila rozhodnutí SZ v kauze Čapí hnízdo. Zrovna ona!

Inu, smutný politický kabaret, tragická estráda kolem této kauzy, kterou rozjíždějí zklamaní politici a ti kolem, to bude ještě milion různým komentářů, nerespektujících respektů, odsudků, zpochybňování, hledání jiných prohřešků, ať už skutečných nebo smyšlených. Protože cíl, meta je jasná - Babiše odstranit, svrhnout, dostat ho do klece. Nepůjde-li to takto, zkusí se jiný způsob.

Teď se teprve začne zase bojovat za nezávislost nejvyššího státního zástupce, protože času moc už není a je třeba ošéfovat tu jeho nezávislost, to je jejich poslední naděje, alespoň v této smyšlené, umělé kauze.

Nuda ani klid na domácí politické scéně nám teda nehrozí. A to ještě neřešíme, jak nám doporučuje kdekdo odvedle, světový mír.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV