Růžena Chrasteková: Michal Šmarda dalším hrobníkem ČSSD

S vervou se dokáží bít o vládní posty, a ať je jich co nejvíc, jak předvedl už při sestavování vlády šéf jejich partaje Hamáček. Co na tom, že dostali, socani, těch křesel daleko víc, než jim dle početních výsledků voleb po právu a nakonec i dle těch pořád omílaných zvyklostí, patřilo. Prostě se dostali (rozhodně však ne vlastní zásluhou ani zásluhou voličů) do pozice, která jim umožnila vítěze voleb vydírat a klást si nadnesené, logicky neoprávněné, požadavky.

Bylo by pikantně zajímavé vědět, kolikrát Andrej Babiš v duchu trpce a hořce zalitoval, že šel s těmito přestárlými, ale o to víc drzejšími, svazáky do holportu, že se jimi nechal vydírat...

Kauza Poche ještě pořádně nevychladla (on ji bezděčně drží svým způsobem při životě totální mimoň, nastrčený náhradník, zlořád v naší zahraniční politice, v podstatě Pocheho loutka a slouha Petříček), průběžně se přihřívaly jiné a jiné přešlapy socanů, až vypukla vášnivá téměř kauza minstra Staňka. Toho ministra kultury, jmenovaného za soc. demokracii, který si dovolil nepřikrývat dál zlodějny v Národní galerii, ale i jinde v oblasti kultury a tím rozvířil to bahno odkloňovaček, co se tam roky usazovalo. Však bratr a lokaj sudeťáků Herman na tom "poctivě" a dost dlouho pracoval.

Staré a nanejvýš pravdivé pravidlo, že pokud se někomu šáhne na penízky, začne mela a rozruch, tady platí do puntíku.

A mela začala. On ten Staněk stejně nezapadal do party přerostlých mládežníků v ČSSD, kteří se asertivně (= arogantně až) a také rychle tak naučili "vládnout" po svém, bez respektu, bez jakékoliv subordinace a koordinace, ve Strakově akademii. On ale i ten ministr kultury vlastně, zcela zřejmě, nekonzultoval se svým partajním šéfem některé své (logické, potřebné a po právu) kroky, byť z povahy a charakteru věci samozřejmě nemusel, a tak dostal padáka. Teda, ono se to zaonačovalo různě, nejprve že ne, potom přišlo různé lámáni Hamáčka, mimo jiné i v zasíťované aréně Václava Moravce pod šapitó ČT, kde mu to, Hamáčkovi, tento obskurní už moderátor vlastně podsuvným způsobem nařídil.

A bylo vymalováno, Staněk nesmí už být ministrem.

Novým ministrem má být, dle Hamáčka a spol. v ČSSD, komunální politik Michal Šmarda. Pravda, je místopředsedou partaje. Po přečtení jeho myšlenkových výronů v tomto rozhovoru (ZDE), ale i jinde, jednoho jímá lítost až nechutné podivení.

Tolik falešného mesiášství, nabubřelosti až samožerství, na nule stojícího sebevědomí, tak tohle opravdu, ale opravdu může se sebe vysoukat jenom sebestředné jelito.

Tihle jájisti a po ministerských křeslech úporně toužící socanští straníci tu svoji stranu bezpečně a spolehlivě pohřbí úplně. Hrobeček jí už pilně vykopávají.

A ať už dopadne současné jednání prezidenta, premiéra a předsedu ČSSD jakkoliv, neexistuje na čirým světě brzdový systém, který by zpomalil, natož zastavil strmý pád České strany sociálně - demokratické mimo parlament, mimo jakoukoliv další hru o trůny, křesla ve vládě následující, pravděpodobně i těch dalších a dalších.

autor: PV