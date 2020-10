Růžena Chrasteková: Provaření politici z devadesátek cítí příležitost návratu ke korytům?

reklama

Včetně provařených a s tunami másla na hlavách bývalých, po zásluze odejítích politiků z let už minulých, nechvalných devadesátých a počátečných v novém miléniu.

A jak si notují, ti bývalí i současní natěšenci na dobré a ještě lepší fleky, sesle někde vysoko! Pravda, v této první fázi, v základním táboře lezení. Mají stejnou strategii, hlavně sundat ty současné, je jedno jak. Zákeřné podpásovky, bez jakéhokoliv ohledu na zájmy, potřeby a už nedej přírodo, prosperitu občanů této naší krásné země. Řídí se svým oblíbeným heslem, které si ti současní tak spontánně a s láskou k moci a penězům hlavně, od těch minulých převzali, vzali za své - čím hůře (pro zemi a její lid), tím lépe (pro ně, tak hladové po obém). Co na tom, že by se při tom už šplhání šeredně podle zkopávali vzájemně ...

Bývalý, odejítý politik Vlastimil Tlustý se také vynořil a trousí svá moudra, dehonestuje, doslova špiní současnou vládu, jakoby (určitě) v naději, že pomůže k jejímu svržení a možná se na něj usměje opět štěstí a dostane nějaký drobek v budoucnu z toho koláče moci a peněz zase. ZDE

On ale čas nezadržitelně oponou smýkl a tento značně zdatný finanční ekvilibrista, především vždy mající na paměti zájmy své a své rodiny, nějak nepočítá s pamětí lidí, kteří o jeho šikovných kouscích mají víc jak ponětí. Ostatně, stačí Wikipedie - "Financování rodinné vily; Střet zájmů v ČKA; Provokace s kompromitujícími materiály; Stranická volební agitace za slib 10 milionů ze státní pokladny; Údajná spolupráce s organizovaným zločinem a činnost na ministerstvu financí" ZDE.

Ano, dokázali tito politici občanům tohoto státu (on ten Tlustý není sám, co vylézá, někteří dokonce setrvávají, byť v těch nižších patrech politiky, ale také se šplhající vší silou výš a výš, viďte, paní Mirko Němcová - třeba), že to dokáží. Rozprodat s patřičně tlustými provizemi, rozkrást společný obrovský majetek, šafářit s hodnotami a zlatem státu, jakoby to bylo odjakživa jenom jejich. A jedním dechem kárat, peskovat ty občany, aby si utáhli opasky, protože teď tady velíme my a sami máme málo ještě. Ne, lidé opravdu jenom tak nezapomínají.

Ta zvrácená, pokrytecká kritika vlády, zabalená do líbivých slov pro určité skupiny lidí, je veskrze zlovolná a falešná. Jakoby (?) v sofistikované režii naší/jejich ČT podsouvají podprahově, ale i zcela otevřeně občanům, že vládě nemají, nesmí věřit, protože vláda to neumí, popřípadě koná proti jejich zájmům. Tihle minulí velmi dobře vědí, ví o čem mluví, protože oni tak konali, činili po celou dobu co byli na výsluní, sami tu vládu tvořili.

Ti noví, mladí z opozičního demobloku, se hbitě učí a motorem, motivací jejich snahy je dosáhnout na tu moc, na ty penězovody, mít co nejvíc příležitostí k odkloňování ze státního měšce. Protože když Babiš má miliardy, my je chceme taky! Jistěže své snahy navlékají do rádoby ušlechtilých a top, in topíků, promyšleně, sofistikovaně, cíleně na různě zájmové skupiny voličů. Třeba vám zlegalizujeme drogy, vždyť je to normálka. Oni totiž někteří z nich jsou až moc chytří a tu hlavičku hřebíku vidí a snaží se mířit dobře. Protože nepotřebují, aby jejich voliči viděli ostře, čím rozostřenější vidění a pohoda, tabáček, tím lepší volič, vždyť tu svobodu zhulit se musí ocenit hlasem pro ně.

Je fascinující, jak dovedně dokáží někteří tihle zlořádi manipulovat určitými skupinami lidí, občanů. Namlouvají jim, že beztak za všechno může vláda, i za ten nouzový stav, koronakrizi. Ta ošklivá vláda jim bere práci, možnost vydělávat si. Že lžou, že jim není žinantní zneužívat zdravotně vážnou krizi, to je netrápí. Vždyť kdyby byli oni u moci, jsme raritně nejzdravější země v Evropě, přímo ve světě, tady by žádný koronavirus nebyl, oni by se postarali aby nebyl, lžou nehanebně. Jo, a kdyby náhodou i byl, oni by kompenzovali každému veškeré ztráty na zisku. Pochopí vůbec ten zmanipulovaný odpůrce vládních nařízení, řvoucí na Staromáku, že by to znamenalo dávat ze státních, i z jejich peněz, třeba milion měsíčně podnikateli, jeho ušlý čistý zisk, který měl před krizí? Zrovna tak umělcům, ale to je na další a delší povídání.

Ta donebevolající nehanebnost veskrze prolhaných prohlášení opozičních a jim zpřízněných manipulátorů, podrývajích autoritu a důvěru ve vládu, snad ani nemá v naší nevodobé historii obdoby.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

