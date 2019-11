Růžena Chrasteková: Zle matičko, zle, Schwarzenberg pořád ještě zde

Naštěstí pro nás všechny, co přemýšlíme a umíme si dávat věci do souvislostí, co známe své papemheimské už, nemá tento, bohužel občan naší republiky (když i to občanství získal po roce 1989 prapodivně a záhadně), žádný vliv na politické a společenské dění, ať už si občas nesmyslně, nesrozumitelně téměř, drmolí před pár studentíky, co jenom chce.

Může nastokrát svými slovy ponižovat a s opovržlivým despektem mluvit o našem národě Čechů, Moravanů a Slezanů. Může být prvoplánově sprostý až vulgární ve svých prohlášeních k různému dění, aby zaujal a tak nějak skoro perverzně se snažil "přiblížit" davu (ZDE). Jo, to kdyby alespoň zlomkově takto sprostě někdy promluvil náš pan prezident, to by bylo v našich meinstreamových luzích a hájích řevu, vždyť stačil jeden překlad názvu skupiny lehkých děv, a má to na talíři už leta...

Tento člověk si podojil pěkně, za pomoci svého kumpána Havla a později Kalouska, náš stát, dojí ho de facto pořád už jenom tím, že si zřídil parlamentní lavici za svoji slušně placenou noclehárnu. Ale ať si pochrupuje, ostatně je to člověk v letech a stařecké manýry se mu evidentně nevyhnuly, jenom kdyby neškodil a nesnažil se vnášet svými občasnými drmoleními v rétorické podobě (protože do té písemné to už jeho spřátelení novináři umí přeložit) svoji zlobu a nenávist, pramenící z porážky v předminulých prezidentských volbách. Nepovedlo se mu to, zaplať přírodo za prozíravost voličů, nemůže už přímo škodit této republice, vysávat jí a odkloňovat si peníze ze státní kasy ve velkém (dotace na jeho rybníky např., atd).

Že se pokouší pořád ještě vnášet do společnosti, byť ho už, kromě hrstky vytelených studentů a pár škodičů země, téměř nikdo neposlouchá a už vůbec nebere jeho nesrozumitelně oddrmolené žvásty nějak vážně, je už až směšný, ale víc nechutný. A nepomáhá mu už nikterak ani to, že si nechává, v rozporu s platným zákonem, říkat "kníže" a předvádí se jako šlechtic. Šlechetnosti vskutku ale v sobě nemá ani za mák, vzdělanosti jakbysmet, o nějaké noblese se nadá ani uvažovat ve spojitosti s tímto škodičem České republiky.

Že s nostalgií vzpomíná na období bujarých večírků a zhýřilého veselí na Hradě, z kterého na nějakou dobu s Havlem, žel, udělali vykřičený klub, i s tím červeným neonovým srdíčkem, které ho takto označovalo, se nelze divit. To jim ještě pšenka kvetla a rostla věru vysoko. Podařilo se jim toho hodně, o tom žádná. Zlikvidovali vše dobré a hodnotné v této zemi, nabourali se do Benešových dekretů, zavrtávali se do pozadí Němcům, kterým se omlouvali za vše možné. Div že né i za to, jak jsme se nechali osvobodit od jejich zrůdného nacizmu a že se jim, Němcům, nepovedlo popravit, zavraždit jenom 360 tisíc občanů Československa, né násobně víc. I když, kdoví ...

Vraťte se, Schwarzenbergu, do Vídně třeba, do svého žita, kam patříte (Já jsem seděl ve Vídni, dařilo se mi jako praseti v žitě.. - ZDE), nechte lidi v této krásné zemi žít podle jejich přání a volby, neprkejte tady své jedovaté sliny, nesnažte se destabilizovat zdejší poměry výzvami k demonstracím proti řádně, svobodně a demokraticky zvoleným přestavitelům státu. Není tady Schwarzenbergů třeba.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Růžena Chrasteková: Kdekdo se bojí. Kdečeho Růžena Chrasteková: Když falešní bojovnící za demokracii cupují demokracii na padrť Růžena Chrasteková: Co tak zrušit volby, Parlament a ponechat vládnout Ústřední výbor Ústavního soudu, pár senátorů z pražských kaváren? Růžena Chrasteková: Neutuchající, urputné touhy neúspěšných vracet se

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.