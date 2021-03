Stanislav Zapletal: Příklad zvráceného myšlení

reklama

Nepíši mu při takové příležitosti poprvé. Většinou mu píši nejásavě.

Kdyby někdo při vysílání, v němž právě vystupoval pan Dr. Baxa neznal jeho hlas mohl by si docela dobře myslet, že hovoří některý politik z opozice, který nemá současnou vládu zvláště rád.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3413 lidí

Neboť by slyšel opakované fluskule, že vláda nevysvětluje, že vláda nemá plán, že si neumí získat důvěru občanů, což je hlavní důvod toho, že občané třeba nedodržují pravidla platná v pandemii a tak dál, a hlavně: to vše jako na kolovrátku. Takto vzato se vlastně soudce Nejvyššího správního soudu ponořil na jednu stranu politiky, na stranu opoziční. Zejména otřesné bylo, když se přihlásil k rozhodnutí toho soudu, který vládě vytknul, že špatně vysvětluje. Já sám kdykoli jsem vládní představitele poslouchal, zejména na tiskových konferencích - jsem měl pocit, že jejich vysvětlování dobře rozumím. Potom ale došlo rozhodnutím uvedeného soudu k nehorázné věci: soud vlastně i mě nutil myšlenku, že mi vláda něco špatně vysvětlila. Když naopak já si myslím, že byl velice nechápavý soudce, který uvedený neuvěřitelný rozsudek vynesl. A za to, že byl nechápavý soudce snad může vláda? Ten kdo vysvětluje? To má vláda zřídit pro soudy doučovací hodiny? A takový soud Dr. Baxa ve vysílání vyzvedl!

Opakované nesmysly, jako že "není plán", že "že se mění direktivy" jsou rovněž z dílny opozice a politikářských novinářů. Jaký je možno mít, proboha, plán, když se podmínky v pandemii neustále mění a je třeba na ně pružně reagovat. V podmínkách mizerného vládního (a i správního) systému, který není schopen definovat ani to, kdo je v krizích hlavní odbornou oporou vlády. Ukázkově se to ukazuje na neexistující spolupráci Lékařské komory s vládou, kde naopak prezident Lékařské komory vládu napadá, když je mu jedno, že Lékařská komora není schopna nabídnout vládě odborný tým, který by byl uznaný jako oficiální. A když pak na vládu huláká jeden specialista hot a jiný čehý. To ovšem jsou velmi důležité podrobnosti z praktického řízení, k nimž zřejmě Dr. Baxa zatím nedospěl.

Když se mění situace musí se měnit i direktivy, tak rychle jak je to potřeba. Když je ovšem někdo nechápavý, třeba jako zmíněný už soud - nezbývá, než mu vyslovit politování.

Naprostým nesmyslem je pak to, že direktivy plní občan jen když je o nich přesvědčen. Vláda je na to, aby vládla. A její direktivy musí platit pro chápavé i méně chápavé občany. I pro soudce jako občany.

Pro člověka, který má s řízením velkého kolektivu zkušenost je poslouchání podobných, výše uvedených nesmyslů přímo mučením.

Pan Dr. Baxa se neobyčejně zaskvěl, když vytkl dnešním slovenským soudcům, že se chovají ublíženě. Pamatuji si, jak ublíženě snad až fňukal pan Dr. Baxa u paní Senkové, když skončil ve funkci předsedy Nejvyššího správního soudu a stal se na něm "pouhým" soudcem, když z jeho počínání bylo zjevné, že počítal s tím, že půjde "vejš". Myslím, že tehdy jsem mu o tom fňukání i cosi napsal.

Nemá smysl dál pokračovat. Když, pak tedy jen vyslovenými soudy. Třeba v tom smyslu, že jestliže někdo v pandemii mimořádně zklamal, pak to podle mě byla státní moc soudní. Jejíž odpovědnost je v Ústavě nejasná. Když nemá vůbec žádného živoucího představitele, kterého by bylo možno v případě potřeby potahat za šos. Mnoho občanů má zato, že je jím Rychetský. Což vůbec není pravda, i když on sám si takto někdy počíná.

Výkonná moc - tedy vláda - naopak dělala co mohla a jak uměla. Když proti jejím rozhodnutím byla vedena neutuchající zesměšňovací, útočná kampaň se strany médií, moci zákonodárné a dokonce, jak v této glose rozebírám, i moci soudní.

V takové situaci by žádný vládní řečník nemohl mít úspěch. Méně uvážliví občané této zesměšňovací a dehonestační kampani snadno podlehli. A byli politici, kteří ji dokonce osobním příkladem šířili. Stačí vzpomenout, kdo slavil konec letní pandemie na Karlově mostě. Vždyť tam byla i slovutná "matka" ODS. Tehdy soudní moc nezasáhla.

Takže co napsat nakonec. Dříve by se třeba řeklo: když zloděj kříčí "Chyťte zloděje!".

Myslím, že vystoupení pana Dr. Baxy byla promluva z pěkně tlustostěnné soudní bubliny!

Psali jsme: Stanislav Zapletal: Slovensko napreduje! Stanislav Zapletal: Totalita hlouposti Stanislav Zapletal: Nejsou naši ústavní právníci mimozemšťané? Stanislav Zapletal: Smrti našeho státu jsou dvě: parlamentní opozice a politikářská moc soudní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.