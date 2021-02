Stanislav Zapletal: Totalita hlouposti

V předchozí glose (viz odkaz níže) jsem poukázal na odborné zaostání soudců Ústavního soudu, které si oni asi veřejně nebudou ochotni přiznat. Když by to udělali dospěli by rychle k názoru, že je třeba z gruntu přepracovat náš základní předpis, naši Ústavu. A volební a vládní systém.A že by potom nemohl jakýsi soud třeba vydat rozhodnutí, že vláda (!) cosi špatně vysvětluje, to dá rozum. (To už řvalo do nebe!).

Dnes, když dovolíte, si podáme další nehoráznost, která našim Ústavním soudcům nevadí, která však dělá z veřejného prostoru panoptikum.

Nebezpečnost poradců!

Nezbývá mi než stále opakovat, že dnešní předseda vlády se dopustil velké chyby, když si myslel, že náš stát je možno efektivně řídit. Myslel si, že když se mu podařilo vybudovat v euforickém zmatku po převratu po r. 89. své impérium, že může dostat do pořádku i náš stát. Katastrofální omyl.

Premiér se nemůže obejít bez poradců. Nemůže vědět všechno. Není Pánbu.



Nevím, jak si ve vládě týmy poradců vybírají. Moc by mě to jako občana zajímalo. Dělá to na mě dojem, že nějak. A když se ten tým poradců sejde, je jeho osud už dopředu zpečetěn. Nevejdou se do něj všichni specialisté, které ve státě máme. A jakmile premiér na "svůj" poradní tým dá, v tu ránu se začnou ozývat ti, kteří byli opomenuti. A mají často pohříchu opačný názor než tým, co radí premiérovi oficiálně. Proslechlo se, že se stává, že se není schopen v názoru ujednotit ani leckterý premiérův oficiální tým. Potom ovšem nastává situace, jak nám to často líčí třeba pan profersor Höschl, kdy by i na premiéra mohla padnout deprese. Mohl by sic popadnout cosi, jako Ježíš Kristus, když vyháněl kupce z chrámu a vymrskat takové poradce z vlády. (Jan, 2, 15: Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel..) Tedy mě se líbí, že nezapomněl ani na dobytek. Když by ale něco podobného udělal se svými poradci premiér, co by se změnilo. Po takové exekuci by se mu asi nepodařilo další poradní tým vytvořit. A zůstal by sám.

Že už je zase jen krok od mého tvrzení, že v našem státě se nedá efektivně vládnout - je nasnadě.

Na premiéra tedy nejvíc řvou ti, co v poradním týmu nebyli. Doslova krmí zlé a nedostatečně vzdělané novináře, kteří na svých servrech vynášejí pokud možno opačné názory, než jaké si vláda dovolí na podkladě doporučení části expertů uplatnit. Nechť se přijde s jakýmkoli názorem, je v novinách či na internetu špatný. Když si vláda dovolí názor změnit, i třeba moderátorka Augustová , která sic většinou neví o čem mluví, ona jenom čte z tabulky, co jí před "rozhovorem" - v ČT strčili - posměšně uvede, že vláda "zase změnila " názor. Čehož se chopí třeba mimořádně vzdělaná TOP poslankyně a troubí a troubí.

On totiž těm poradcům slouží za příklad právě ten Dr. Wintr, kterého si jako "ústavního" právníka tak ráda zve Česká televize, protože nikdy nezklame, když uplatní svůj "soukromý" názor, jak nikdy nezapomene uvést. Každý poradce totiž by chtěl uplatňovat jen svůj názor soukromý. Tedy tak, jak by ho uplatnil příručí, který za nic neručí. Že by premiér zařval, že potřebuje radu, na níž se jeho experti shodnou, aby mohl třeba v televizi říct, "moji poradci se shodli na tom a tom" a proto jsme tak rozhodli - to jsem zatím neslyšel. A tak má zřejmě premiér poradní týmy složené ze samých příručích, kteří za nic neručí. Když ovšem hned musíme přidat, že premiérovi je na houbelec i ujednocený názor specialistů z jednoho oboru, který jde proti ujednocenému názoru názoru specilistů z jiného oboru. Třeba názor specialistů ze zemědělství se střetne s názorem specilistů ze zdravotnictví. A rozhodnout to má vláda, když si právě k takovému rozhodnutí svolala specialisty. Čímž dojdeme i k závěru, že vládnout není peříčko. Ale protože vládnout znamená mít moc a vysoké platy, usilují o vládnutí i naprostí analfabeti, kterým se podaří získat vrch v politické partaji. Kvalitní odborníci se do vládních poradních týmů asi necpou.

Premiérovi jsou potom zkušenosti z jeho impéria na houbelec. Neboť máme parlamentní demokracii, v níž se poslance nikdo neptá co umí, stačí když hlasuje podle přání vedení partaje.

A tak podobně jako novináři se chovají i tzv. o-poziční strany. Z premiéra se stává posmívaný otloukánek. Ačkoli ze všech, co ho kritizují byl na svou funkci nejlépe připraven. Však se máme na co těšit, až po volbách už bude ve vládě na jeho místě spíše jen žvanil!

Bylo to trochu složité, ale tak to, z mého "soukromého" pohledu občana vypadá.(Nechť mě někdo v demokratické veřejné diskusi přesvědčí, že tomu tak není...).

Proč se nemůže efektivně vládnout? Protože máme špatný, nepropracovaný systém řízení státu. Ale to také ústavním soudcům nevadí. Podle mého soukromého názoru proto, že nemají dostatečnou průpravu, aby to vůbec viděli.

Jen brečet - to se nemá.

Nápravy nedosáhne žádný narychlo spíchlý zákon. Náprava by byla bolavá a znamenala by doslova revoluci, kterou bychom se dostali k vědeckému řízení státu. Když to neuděláme, budeme se trápit. A každou vládu bude trápit i nedostatečně vzdělaná moc soudní.

Mohl bych zde uvést i další krásné discipliny umožňující efektivní řízení? Třeba systémové inženýrství? Copak by nám o něm pověděl třeba pan Rychetský! Aha?

Takže, vážení a milí spoluobčané: dáte na mě, že je třeba po eventuálních nových poslancích na předvolebních mítincích chtít, aby přísahali, že udělají všechno proto, aby se sami vzdělali a žádali, aby na rozhodujících funkcích byli lidé nanejvýš vzdělaní a schopní pochopit, co je to odpovědnost?? A že se přebuduje státní systém na vědecký? A že Česká televize přestane bohapustě žvanit a začne občanům nabízet jeden vzdělávací cyklus za druhým, a zejména takový, který přispěje k všeobecnému vzdělání každého občana? Místo toho, aby štvala jedny občany proti druhým?

Říkáš občane, že to jsou nesplnitelné sny? Nu ale potom dopadneš jako ten náš premiér, který měl krásný sen a kterému se už vysmívá kdekterý novinářský blbec.

Že se Masaryk obrací v hrobě? Jak by ne! A že se ti kolem nás mohou uchechtat? Jakby ne!

