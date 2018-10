Štěpán Křeček: Istanbul nepotřebuje největší letiště na světě. Erdoganovo megalomanství žene Turecko do krize

„Přestože v Istanbulu fungují dvě mezinárodní letiště, dnes bylo otevřeno další, které by se do budoucna mělo stát největším na světě. Jedná se o klasický příklad megalomanství, které přeceňuje možnosti turecké ekonomiky a v konečném důsledku vede Turecko do hospodářských problémů,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.