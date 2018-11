Štěpán Křeček: Nafta je dražší než benzín

Cena ropy na světových trzích v průběhu října klesla z více než 85 dolarů za barel až k úrovni 72 dolarů za barel. Tento vývoj se přenáší do cen benzínu a motorové i topné nafty. Z těchto důvodů by na čerpacích stanicích mělo docházek k výraznému poklesu koncových cen. Pumpaři v České republice však zatím zlevňují jen benzín, a to jen velmi mírně. Lze proto očekávat, že v příštích týdnech dojde pod tlakem konkurence k výraznějšímu poklesu v cenách pohonných hmot.

Vysokým cenám pohonných hmot v poslední době nahrává slabý kurz koruny vůči dolaru. Aktuálně je třeba vynaložit 22,50 koruny na nákup jednoho dolaru. Začátkem letošního roku šlo dolar pořídit o přibližně dvě koruny levněji. Česká republika musí surovou ropu i pohonné hmoty dovážet ze zahraničí. Slabý kurz koruny přitom prodražuje dovoz a přispívá k vysokým cenám na čerpacích stanicích.

autor: PV