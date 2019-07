Štěpán Křeček: Nižší úrokové sazby na hypotékách přilákaly nové klienty

„Lákání bank na nižší úrokové sazby hypotečních úvěrů zabírá a klienti si ve zvýšené míře pořizují hypotéky. Červen se díky tomu stal prozatím nejúspěšnějším měsícem letošního roku, kdy se na hypotékách rozpůjčovalo 16,5 miliardy korun. V meziročním porovnání však objem nových hypoték opět poklesl,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Průměrná úroková sazba na hypotečních úvěrech v červnu klesla na letošní minimum ve výši 2,76 procenta, což oproti předchozímu měsíci představuje sníženi o 0,04 procentního bodu. Finanční instituce se prostřednictvím snižování úrokových sazeb snaží přilákat nové klienty. To se jim začíná dařit. Ovšem v meziročním srovnání lze letošní první pololetí hodnotit jako velké zklamání. Zatímco za prvních šest měsíců loňského roku dosáhl objem hypotečních úvěrů celkové výše 104,72 miliardy korun, ve stejném období letošního roku to bylo pouze 83,60 miliardy korun.

Výrazně se propadl počet poskytnutých hypoték. V prvním pololetí letošního roku se sjednalo 36 874 hypotečních úvěrů, což je proti stejnému období loňského roku pokles o 12 187 hypoték. V této souvislosti je však nutné zmínit, že v loňském prvním pololetí se průměrná úroková sazba na hypotékách pohybovala na nižších úrovních v rozmezí 2,28 až 2,51 procenta.

Snižování úrokových sazeb na hypotečních úvěrech by mohlo vést k navýšení objemu hypoték v druhém pololetí letošního roku. Vzhledem k nedostatku nemovitostí v žádaných lokalitách by růst objemu hypotečních úvěrů pravděpodobně vedl k dalšímu navyšování cen na realitním trhu. Dělo by se tak v situaci, kdy již v předchozím období došlo k prudkému růstu cen nemovitostí. To dokládají data Českého statistického úřadu, podle kterých se v rámci celé České republiky od roku 2010 zvýšil index nabídkových cen bytů o 50,9 procenta.

Vysoké ceny nemovitostí mají výrazně negativní dopady na společnost, protože vedou ke zhoršování dostupnosti bydlení. Nejelegantnějším řešením tržního selhání, které sledujeme v přímém přenosu, by bylo skokově navýšit výstavbu nových nemovitostí. Bylo by přitom podružné se zabývat tím, zda by výstavbu realizoval soukromý či veřejný sektor. Tomuto řešení však brání špatné stavební předpisy, které znemožňují akceschopně reagovat na nastalou situaci.

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom BHS

autor: PV