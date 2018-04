Svatopluk Otava: A co omluva Rusku? Bude…?

To se ví, že nebude. Omluvy jsou schopní jen čestní a spravedliví. Takových aby na českém, anglickém či americkém politickém nebíčku jeden marně hledal. Britská kachna o autorství Ruska na zpackaném atentátu, co měl spíše odvést pozornost od stále patrnějšího „zamlouvání“ Brexitu, však bude mít tentokrát vážnější dohru.

Skutečně nechcete válku? Jste „bezpečnostním rizikem pro stát…“

Ve stejný den, kdy Zahraniční výbor Senátu ČR označil prezidenta Zemana za bezpečnostní riziko pro stát proto, že se odvážil zaúkolovat BIS hledáním pravdy o případné výrobě či držení binární chemické zbraně typu Novičok u nás, Britové přiznali, že původ jedu se nedá zjistit. Prezidentův pokus, aby Česká republika mohla vyvrátit ruské spekulace (a jen spekulace, nikoli obvinění..!) se prý má chápat jako bezpečnostní riziko pro stát.

Eurofilní výbor by však měl blíže specifikovat, pro jaký stát vlastně pan prezident to bezpečnostní riziko představuje. Pro Českou republiku a její lid jistě ne, jelikož poznání a pravda u nás dosud nebyly prohlášeny za nežádoucí hodnoty, když přece oficiálně musí „zvítězit (hlavně teda ta Pravda, hm.., že…) nad lží a nenávistí…“.

Ulov si v Praze svého Rusa… („Pravda a láska atd. atd…“)

Národní bezpečnost USA, Velké Británie nebo těch států, co se v rámci „solidarity“ připojily k britským obviněním rovnou vyháněním Rusů ze svých zemí, pan prezident rovněž neohrozil. Zmíněné subjekty si svou agresivní politikou či lokajskými přikyvováními této politice výsostně vystačí samy. A vida! Vždyť my přece patříme právě mezi americké mopslíky! Přece stačí, aby si sem vyrazil na dovolenou nějaký americký politik, Parlament ČR v počtu obou komor okamžitě stojí v haptáku, nezávislé soudy v pohotovosti a dovolenkující se Amík si jako suvenýr z Prahy odvleče přímo v „klepetech“ dalšího Rusa.

Tak kdo je tedy bezpečnostním rizikem pro stát? Prezident bádající po pravdě nebo politikářská banda korytářů s páteřemi v pravých úhlech, plnící západní přání pokud možno ještě dříve, než vůbec jsou vyslovena? Kdo jsou skuteční velezrádci? Prezident a jeho tým nebo gazdíci, farští, němcové a další političtí či „novinářští“ šmejdi, kteří ženou náš národ do konfliktu s Ruskem na základě zhola vylhaných „faktů“? Odpovědi jsou prosté, každý si je může dosadit sám.

Ve stejný den, kdy šéf britského vojenského výzkumu Gary Aitkenhead sdělil veřejnosti, že původce látky, jíž byl otráven Ruskem už propuštěný zrádce Skripal, nelze určit, náš mainstream s ČT v čele stále tvrdí, že uvedený čin spáchalo Rusko. Třeba ve včerejším INTERVIEW ČT 24 o ruské vině nepochyboval europoslanec za KDU-ČSL Pavel Svoboda a moderátorka Zuzana Tvarůžková zcela „investigativně“ radostně přikyvovala a žádná novinářská otázka na původ Svobodova přesvědčení vlastně nepadla. Inu, přesvědčení je přesvědčení, ve Svobodově případě jistě také „víra“. A to vše je pak suma sumárum přece více, než pravda.

Stydím se a omlouvám se

Ve stejný den, kdy to vše jasně ukazuje na úmyslně šejkrovanou bouři ve sklenici vody, mělo mít už připraveno naše ministerstvo zahraničí velmi uctivou omluvu za zbrklé „solidarizování“ s britskými autory politických bajek a zrušit vyhoštění ruských diplomatů z Prahy. A jelikož je jasné, že česká politická scéna s dalším podvodníkem voličů v čele (…ano, s Andrejem Babišem…) se k ničemu takovému nechystá, nezbývá než počítat s tím, že Rusko s námi do budoucna bude jednat po zásluze.

Tak se tedy za ty naše hochštaplerky omlouvám Rusku sám. Nic to neznamená, nic to nepomůže, ale aspoň mohu o něco méně špatně spát, když to takto veřejně říkám.

