Svatopluk Otava: Tvrdý nástup ministra zahraničí. Již vyhostil diplomata a kupodivu to nebyl Rus

Vyhošťování zaměstnanců ambasád se stává oblíbenou disciplínou české zahraniční politiky. Vyhnání tří ruských diplomatů na rozkaz z Londýna a hlavně z Berlína proběhlo bezodkladně a úspěšně, jen to v české veřejnosti zanechalo lehkou pachuť hnusu ze servility, kterak političtí jestřábi Stropnický a Šlechtová velkohubě dávali na odiv v médiích všech typů svou zcela osobní, jinak nepochopitelnou nenávist k Rusku jako prostě Rusku.

A co „slávy“ okolo viditelné hanebnosti bylo. Rusko bylo fackováno na televizních obrazovkách, v rádiích i tisku, političtí agitátoři se předháněli, kdo bude lépe Rusko a prezidenta Putina více slovně lynčovat, napadat, kdo bude nakonec králem bezkonkurenční sprostoty, který „žurnalista“ či politikář se hlouběji pokloní směrem na Západ.

To vše přitom jen na základě vykonstruované bajky o otavě ruského zrádce Skripala nervově paralytickou látkou typu novičok. Vůbec nevadilo, že odborná veřejnost celého střízlivého světa vylučuje možné přežití takového hypotetického útoku. Nevadilo, že motiv k němu měla spíše Velká Británie, jíž provařený agent už posloužil a nač jej tedy dále živit.

Ale dost spekulací. Stejně pravděpodobné je, že vlastizrádce si nevolnost přivodil i sám při nečekaném pohledu do zrcadla.

„Žádáme...“, „vyšetříme...“, „potrestáme---“

Teď je situace ovšem jiná. Náš mocný spojenec při obraně „hodnot“ Saúdská Arábie nechal zavraždit novinářského opozičníka přímo na půdě ambasády v Turecku, dalšího mocného spojence, to už je prokázáno. Sultán Erdogan byl natolik znechucen drzostí krále Salmána a jeho famílie, že neprozřetelně nechal causu zveřejnit, protože i na něj byl patrně masakr motorovou pilou in natura přece jen trochu moc.

Tak co teď? Tolik peněz, ropy a vlivu ve hře? Jak reagovat?

Amerika ústy svého prezidenta „vyjádřila znepokojení“, „žádá vysvětlení“, požaduje „vyšetření“, taky „potrestání“. Kšefty si ovšem kazit nenechá a zbrojařský průmysl bude dále dodávat přístroje účinné genocidy, kterou vrahounský režim Saúdů řeší jakékoli zádrhele na cestě k ovládnutí regionu, takříkajíc ke svému pojetí světa a „hodnot“. (Mimochodem – to bude asi i důvod Erdoganova angažmá, poněvadž cíl má Osman stejný, metody velmi podobné a Saúdové jsou holt konkurenti. Drobný šťouchanec je jim proto nutno dopřát…)

Evropa také „žádá prošetření“. Etc.., etc… Jenže zatímco Německo aspoň veřejně ohlašuje jakés- takés omezení zbrojních kontraktů, například Španělsko podobný krok promptně odmítlo. Taky proč, když Saúdové přece „vyrábějí“ masy běženců, co jsou ve Španělsku tolik vítáni. No, mělo by to snad nějakou logiku při islamizaci Evropy?

Kroky zcela – no, dechberoucí…!

A teď je ta správná chvíle pro nástup dalšího velkého hráče na poli mezinárodní politiky, mladého českého ministra zahraničních věcí – Petříčka.

Svět s napětím čeká. Jak asi zareaguje prý nezkušený, ale vzdělaný a všelijak disponovaný ministr, o němž nepřejníci vyjadřují jisté pochybnosti? Je na svém místě? Nebo ne?

Šéf naší diplomacie nenechá nikoho na pochybách. Je na svém místě!

Příkladně nechá napsat Saúdům dopis! O jeho obsahu se nic neví, ale jistě je ostrý! Jak také jinak, když si nechá i předvolat saúdského velvyslance a oznámí mu, že se bude vyhošťovat! Tak to si na západ od našich hranic nedovolil ještě nikdo!

Ehm…, ono vlastně nejde o vyhoštění saúdského diplomata z pražské mise, ale pan Petříček vyhošťuje českého diplomata z Rijádu. Ať ti Saúdové vidí! Salmán a jeho princátko z toho jistě neusnou, zvláště když premiér Babiš potvrdil, že nějaké ty sankce Česká republika momentálně nezvažuje. Ono by to taky bylo kontraproduktivní, když si veřejně před několika dny pochvaloval, jak se podařilo zmátořit českému vojenskému průmyslu. Zákazník je pán. Tak to je.

Jen nějak ta mediální účast při tak důležitých projevech originality kroků ministra Petříčka chybí. Krom jedné tiskovky v ČT, kde se osobně zmínil, nějak jeho diplomatické novátorství nikdo nekomentuje, nikdo nevelebí. Proč? Že by snad z obavy, aby do budoucna při dalších mezinárodně prokazatelných zločinech nezačali tak trochu chybět našim ambasádám zaměstnanci? Koho by pak pan Petříček vyhošťoval?

No, třeba Rusy. To se náramně osvědčilo a je s tím už jakási zkušenost, pravda…?

