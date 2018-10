Svatopluk Otava: Do „kauzy novičok“ nás zatáhli Britové, nikoli Rusové

To Moravec je autorem české zahraniční politiky, nikoli vláda.

OVM včera věnoval jejich tvůrce české zahraniční politice. Ze strany vrchního výrobce dezinformací České televize padla celá řada paranoidních, rusofobních smyšlenek, ale jako červená nit dominovala všem Moravcovým poznámkám snaha jakkoli do duelu premiéra Babiše s šéfem Pirátů Bartošem nainstalovat „vinu“ Ruska na podivných nevolnostech Skripalovic rodiny.

Když se mu konečně podařilo získat znechucenou, přesto však prostě zbabělou premiérovu reakci, že jsme přece „byli solidární“ a vyhošťovali o překot ruské diplomaty po vzoru evropských nositelů „hodnot“, stačilo. Další těžký rusofob Bartoš raději mazaně mlčel, dobře vědouce do jak pochybných tenat Moravec Babiše zase dostal.

Původně totiž demagogická smršť nastala kvůli tomu, že si šéf Dolní komory PČR Radek Vondráček dovolil doprovodit naši oficiální delegaci zdravotního výboru Sněmovny v Rusku, kde jednala (jaká opovážlivost!) na zdravotnická témata s ruskými protějšky. „A přitom nežádali omluvu například za to, že zatáhli ČR do kauzy novičok….“, pěnil „moderátor“.

Babiš tedy zoufale, ale zbaběle zareagoval, jak popsáno výše, Bartoš mlčel. Na co ještě více rozmazávat nechutné faux pais, již se naše „diplomacie“ dopustila tím, že zhola bezdůvodně vyhostila ruské diplomaty v den oficiálního ruského státního smutku.

To, že by měli další omluvu za další české nechutnosti vůči Rusku žádat právě Rusové, to jaksi v televizním pořadu nepadlo.

Jsme prý suverénní stát se sebevědomou diplomacií, blouznil Babiš…

V politice se pravda nenosí, to by měl Miloš Zeman vědět

Také prezident prý Českou republiku „zatahoval“, stupňoval Moravec tlak. Prý nás Rusové z podílu na salisburrské otravě obvinili, lhal suverénně. Skutečnost, že prezident republiky v rámci vnesení racionality do štvanice proti Rusku pouze objasnil naši schopnost novičok vyrábět, jak se také u nás dělo a možná děje, někomu vadí? A proč?

Skutečnost, že mluvčí Ruského MZV Maria Zacharovová uvedla, že mezi země, které jsou schopny nervově-paralytickou látku vyrobit patří vedle Švédska, Velké Británie a USA i Česká republika, tolik se veřejně honosící schopnostmi svých vojenských chemiků, snad někomu vadí? A proč, když máme čisté svědomí a Rusové nás z ničeho neobvinili…?

Zasviněná Česká televize? Ano. Velmi

Největší nechutnost si ale Moravec nechal na později. V situaci, kdy se nejvrchnější sponzor světového terorismu Saúdská Arábie fakticky již přiznal, že nechal zavraždit novináře Džamála Chášakdžího na konzulárním území v Turecku způsobem hodným hororu, zvracel Moravec ještě nehorázněji ve veřejnoprávní televizi.

„Když bvch chtěl být trošku cynický, Rusové si tedy nechtějí třeba zasvinit ambasádu, tak raději vyšlou vražedné komando s novičokem...“, děl autor „veřejného mínění“ drze. Ani na tuto nevyslovitelně hnusnou repliku Babiš s Bartošem vůbec nereagovali. Zrádci jakékoli lidskosti klidně nechali psychopatického pseudožurnalistu klást rovnítko mezi vrahounský režim topící se v penězích a držící tak pod krkem nejvyzbrojenějšího světového banditu – USA – a Rusko, které efektivně světu pomáhá terorismu se zbavit.

A volební účast klesá a klesá…. No, bodejť, když veřejnost na vlastní smysly vidí, jak srabácká individua se díky jejich hlasům dostávají na vrcholné politické posty. Jak jsme skutečně „suverénní“, „solidární“, „sebevědomí“. Netřeba ani dodávat, kterak v další části OVM perlil bývalý ministr zahraničí Karel Lubomír Schwarzenberg-Zaorálek o tom, co všechno on dokázal, co pro nás vybojoval. Asi tím myslel naše nadstandartní vztahy se světovým fašismem a jeho nejpřednějším současným reprezentantem – Ukrajinou. Ale to, zřejmě z vrozené skromnosti, do svých „úspěchů“ nezařadil…

Chcete se v neděli v klidu najíst? Tak to radši ČT vypínejte...

A bylo po nedělním obědě, vychladl a občan si raději dal panáka…. Mimochodem – vůbec by nebylo divu, kdyby se díky stavu postpravdivého veřejném prostoru v ČR tentokrát rozhodlo Rusko vyhostit šmahem všechny naše „suverénní“ a „sebevědomé“ diplomaty i s žurnalistickou klakou. A pan Václav Moravec by se tím zapsal do historie. Copak mu asi z našich daní velkoryse placené médium dovolí příště? Dovede si to někdo vůbec představit…?

Svatopluk Otava

autor: PV