Svatopluk Otava: Téměř každý placený novinář ochotně skočí prezidentu Zemanovi „na špek“

.Teď zrovna je český mainstream vyloženě „přetížen“ sborovým jekotem na prezidentovy výroky ohledně (dařící se?) integrace Romů, co si raději ovšem sami nechávají říkat Cikáni, prezident je propírán za to, že peprným výrazem ohodnotil „morální kvality“ chlapa, jenž okradl ostravské horníky o střechu nad hlavou, dokonce je i vzpomínáno, jak jednou v v přímém přenosu přeložil název ruské skupiny nymfomanek a zoofilek, jež se samy stylizují do role umělkyň.

Podstata věci, na kterou je prezidentem mířeno, se cíleně zamlčuje, občanovi je však přesto tím více srozumitelnější, novináři tím pádem tím více směšnější.

Vezměme to bod po bodu.

Integrace Romů

V Olomouci Miloš Zeman krátkou notickou vzpomněl, že dříve, (za minulého režimu), chodili Romové po absolvování povinné školní docházky do práce. Pracovat se muselo, kdo nepracoval, šel do vězení. A hned je oheň na střeše.

Lze přitom nudnými čísly doložit, že vězněných osob bylo tehdy percentuálně méně, podíl Romů odsouzených i za jiné trestné činy než příživnictví byl menší než dnes.

V současné době nápravná zařízení praskají ve švech, ministerstvo spravedlnosti akutně rozšiřuje kapacity budováním nových a řečeno poněkud nekorektně – je v nich „černo“.

V minulém režimu neexistovaly pozoruhodné instituce, jako jsou neziskové organizace, tedy ty, co je stát platí ze státního rozpočtu, ano – z našich daní. Jsou jich na sta. Jen těch romských je dle veřejných zdrojů minimálně 150, ovšem někteří autoři uvádějí i číslo okolo 500.

Většinová populace dnes stejně jako dříve žije i spolkovým životem. Máme pořád ještě turisty, zahrádkáře, rybáře… Ovšem nejde o neziskovky. Členové spolků aktivně fyzicky pracují na chodu svých organizací, podílejí se finančně, prostě makají, aby se mohli ve volné čase také pobavit. Znáte nějakého romského rybáře, turistu nebo zahrádkáře? Jestliže ano, je to dobře. Jestliže ne, učiňte si sami závěr, kdy že se integračnímu procesu dařilo více.

Ekonomičtí zmr.i

Překorektní žurnalisté lají prezidentovi i za to, že v přímém přenosu použil vulgarismus na neuvěřitelně vulgární loupežníky, co okradli (nejen) ostravské horníky. K tomu jim napomohla neuvěřitelně zlodějsky vytvořená, vulgární polistopadová legislativa, neuvěřitelně amorální, zhola vulgární politická reprezentace a naprosto vulgární novinářská smečka, která právě teď „vyhodnocuje“ jediné Zemanovo slovo, aby odvedla pozornost od podstaty věci.

Byť každé desetileté dítě má každodenní možnost zavítat na nevulgárnější pornografické internetové stránky nebo si jednoduše pořídit tematicky stejný časopis, nechává nás to jaksi lhostejnými. Ať si rostou jako dříví v lese, nechť se zmateně probírají „korektními“ úvahami o vlastní pohlavní identitě. Je to přece tak cool…!!! Až vyrostou, stanou se „aktivisty“, budou se živit demonstrováním za právo na jinakosti (rozumějme zvrhlosti), zavrhnou napřed rodiče, následně rodiny jako takové a navzájem se budou oslovovat neutrálním slůvkem zmr.i, které dobře znají už od pěti let.

Zájemci mohou navštívit i kantýnu nebo jiné prostory poslanecké sněmovny. Budou mrkat, kolik zmr.ů a dalších kouzelných slovíček je tam k vyslechnutí.

Prezident pojmenoval skutečné zmr.y tak, jak je pojmenoval. Má pravdu? Hodí se to do veřejného prostoru např. jednorázově a jednoznačně? Ať si každý odpoví sám…

Pussy Riot je česky prostě K.ndí Řev

Vypadá to docela zvláštně, když „umělecky“ vytvořený název „hudební“ kapely lze tiskem vydat jen aspoň částečně vytečkovaně. Ruské „umělkyně“, jejichž „umělecké“ kredo spočívá v produkci čehokoli, co je směřováno proti tradičnímu pojetí cudné slušnosti a hlavně proti současnému ruskému prezidentovi, se nazývají vlastně výstižně přesně.

Prasácký gruppensex, kterým „protestují“ proti konvencím i v pravoslavném chrámu, jim vynesl v Evropě i u nás řadu „ocenění“. Pokud je známo, mají ve své sbírce i jakousi cenu Václava Havla za jakýsi „kulturní přínos“, či jak se onen glejt vlastně jmenuje.

Kdo někdy na vlastní uši slyšel „hudbu“ jimi předvedenou, může snadno dojít k názoru, že po hudební stránce jsou i naši slavní Plastic People nebo netalentovaný koprolál Hutka vlastně zdařilými filharmoniky.

Miloš Zeman jim mnoho času nevěnoval. Pouze po svém okomentoval jejich „umělecký“ projev a lingvisticky přesně přeložil název dobře živených ubožaček.

No, jo…, když ale ten Zeman…! Poněvadž, když třeba roztomile ráčkující Karel Schwarzenberg…, ale to je přece úplně jiná káva! To už je přece hodnota!

