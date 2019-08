Václav Kovalčík: Lepší, adresnější, šetrnější, preventivní a solidární význam stravenek

Existují totiž povolání, kde lidé stravenky vůbec nedostávají - například handicapovaní v chráněných dílnách; dále nezaměstnaní a lidé v invalidním a starobním důchodu.

Jsem přesvědčen, že navíc stravenková pomoc by částečně omezila pití alkoholu a nákup cigaret. Současná vláda tedy chce stravenky zrušit a převést je na peníze, jen nedomyslela, jaké by to mělo dopady.

Například by to mělo dopad ztráty funkce preventivní proti zneužívání peněz na již zmíněný alkohol a cigarety. Současná vláda by měla při velkovýrobě stravenek také pomoci lidem, kteří na stravenkové bonusy vůbec nedosáhnou.

Nepřipadá mi moudré uvedené bonusy rušit. Je daleko výhodnější je tisknout ve velkém adresně, tak jako se tisknou knihy, noviny a časopisy. Pak bychom si nemohli stěžovat na drahý provoz, neboť by se podchytil například výhodnější dodavatel, výhodnější cena a počet kusů.

Na závěr bych chtěl říci, že by se stravenkové bonusy měly rozšířit zároveň na dodatečnou stravenkovou potravinovou pomoc lidem handicapovaným, nezaměstnaným, ve starobním a invalidním důchodu.

Pak by se splnilo dané poslání dodatečných potravinových stravenek v naší republice, a nemuselo se uvažovat o jejich zrušení.

autor: PV